«Чтобы знал, как собаке холодно»: мать заставила сына гулять по снегу в носках в -20°С Екатеринбурженка вывела сына гулять в одних носках в -20°С

Жительница Екатеринбурга вывела 7-летнего сына на улицу в мороз в одних носках. По данным СМИ, она хотела проучить его за долгую прогулку с собакой, во время которой у питомца замерзли лапы. Историей заинтересовались полиция, комиссия по делам несовершеннолетних и детский омбудсмен, СК начал проверку. Сама женщина заявила, что сын «закаленный», но пообещала, что «больше такого не повторится». В СПЧ предположили, что у нее случилось «временное помешательство рассудка».

В Екатеринбурге женщина заставила сына гулять по снегу без обуви, сообщило региональное издание E1.RU. Инцидент произошел в Солнечном микрорайоне, на опубликованных очевидцами снимках видно, как мальчик в одних носках выгуливает мопса, а рядом с ним идет женщина.

«Ревет, ему больно. Говорит: «Ноги отпадут», она отвечает: «Нет, просто заболеешь», — рассказала очевидица.

Прогулка, как следует из сообщений в соцсетях, проходила вечером 11 января. По данным портала Gismeteo, температура в Екатеринбурге составляла -26...-20°С.

Полиция установила личность женищины, а региональное управление Следственного комитета России начало проверку.

Как заявил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга, в ситуации «усматриваются признаки грубого нарушения прав несовершеннолетнего ребенка, здоровье которого могло подвергаться существенной опасности». По его словам, следователи проверят, не подвергался ли ребенок противоправным действиям раньше, после проверки будет принято процессуальное решение.

Кроме того, уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков заявил, что «включился в работу» совместно с комиссией по делам несовершеннолетних Чкаловского района Екатеринбурга и школой.

«У нас такие случаи бывали. Если вы помните, несколько лет назад и на поводке кого-то там выгуливали (10 апреля 2023 года появилось видео, как мужчина гуляет с ребенком на поводке. — «Газета.Ru»). Исходя из опыта работы, исходя из обращений, тех случаев, которые уже были, мы четко понимаем, что в системе воспитательной работы не может быть силовых методов. Здесь только мотивация, только убеждение и разбор ситуации. Вот так вот это будет правильно. Этим мы сейчас уже с комиссией по делам несовершеннолетних и занимаемся», — заявил детский омбудсмен.

Примерить шкуру питомца

По данным E1, суровую прогулку ребенку устроила его мать, 31-летняя кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике и тренер Анна. Она вопитывает двоих детей: старшему 7 лет, именно его заметили на улице в носках, а младшему — 4 года.

По словам соседей, мать отправила ребенка на улицу в носках из-за его обращения с собакой: недавно он долго выгуливал питомца и у мопса замерзли лапы.

«Она (мать) сильно ругалась из-за собаки, матом, что он долго выгуливал ее, у нее же лапы замерзли. Говорила: «Для чего мы тебе ее подарили, чтоб ты угробил ее?», — поделилась свидетельница произошедшего.

«Недавно он (мальчик) со мной поздоровался, когда я шла по лестнице вверх, — рассказала kp.ru соседка семьи. — Я сказала, чтобы он меня обогнал, так как я хожу медленно. А мальчик в ответ говорит: у меня болят ножки. Я спросила: «А что случилось?». Тогда ребенок мне сказал, что его мама выгнала гулять на улицу в одних носках. Для того, чтобы он знал, как собаке было холодно ходить по улице».

«Он закален, потому что он хоккеист»

Сама Анна рассказала kp.ru, что ее ребенок «жив-здоров, не заболел». Она пояснила, что ребенок «занимался раньше хоккеем, закаленный».

«Я уже все объяснила в кабинете следователя и объясню сотрудникам ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних. — «Газета.Ru»). Больше ничего говорить не буду. Пусть будет резонанс. Это наша внутрисемейная ситуация», — сказала женщина.

В комментарии E1.ru она заявила, что сожалеет о своем поступке.

«У меня ребенок имеет весьма серьезную спортивную подготовку. Он закален в принципе, потому что он хоккеист. Он постоянно находится на ледовой арене, и там всегда прохладно, поэтому с ним ничего не случится. Но именно то, что было вчера, произошло впервые, такому нет оправдания. Я сама в этом виновата, и больше такого не повторится однозначно», — пообещала екатеринбурженка.

Правозащитница, член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева предположила, что у матери могло случиться «что-то вроде временного помешательства рассудка».

«Крайние меры тут никому не помогут, а только сделают хуже ситуацию. Семье нужна помощь, а не аресты», — написала она в своем Telegram-канале.