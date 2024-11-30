Устойчивое экономическое развитие: за счет чего растет экономика Ленинградской области

— Скажите, пожалуйста, какие вопросы сейчас являются приоритетными для вас в управлении регионом?

— Для меня очень важно сегодня устойчивое экономическое развитие региона, потому что без развития экономики не будут поступления в бюджет, а если не будет поступления в бюджет, все остальное, что бы мы ни обещали, мы не сможем прогарантировать.

Поэтому, конечно, то, что сегодня экономика Ленинградской области растет, вот мы подвели итоги предварительные, 80,5% рост индекса промышленного производства, более 23% в целом рост поступлений доходов в бюджетную часть. И это не только региональная часть бюджета, мы еще и доноры федерального бюджета, то есть мы пополняем бюджет страны.

Благодаря этому мы уже можем брать на себя дополнительные обязательства, прежде всего социальные. За пять лет наша социальная нагрузка увеличилась в два раза, то есть мы в два раза увеличили финансирование социальной программы. Мы, наверное, сегодня один из самых социально ориентированных регионов Российской Федерации.

А вот дальше уже можно говорить о приоритетных задачах. Наверное, самая первая задача, она общая для всех и, наверное, сегодня определяющая, — это поддержка семей наших ребят, наших ленинградцев, кто участвует в специальной военной операции. У нас разработана комплексная программа: 71 мера социальной поддержки, тоже по количеству поддержки, мы, наверное, одни из лидеров страны.

Это и материальная поддержка, различные льготы и многое-многое другое, а, как следствие, из этого — это, конечно же, еще и поддержка наших именных подразделений, наших ленинградцев в зоне специальной военной операции.

Вторая, конечно же, тема – это экология. Мы считаем, что эта тема будет для нас актуальна ближайшие несколько лет.

Ленинградская область активно развивается. Растут запросы на качество жизни. И мы действительно ставим задачу повышения качества жизни ленинградцев. И здесь, наверное, такие серьезные будут вызовы по трем темам.

Первое – это транспортная реформа. Мы хотим, чтобы в нашей большой Ленинградской области, а мы по размерам, как Венгрия и Австрия, все-таки достаточно большая территория, хотя не самые большие в стране, это понятно, но нам очень важно обеспечить очень хорошие связи между большими и малыми населенными пунктами, между дальними и ближними районами, между мегаполисом и нашими дальними окраинными территориями.

Вторая тема – это, конечно же, повышение качества жизни в городах и поселках. Вы знаете, что Ленинградская область сегодня регион номер один в России по темпам строительства. Мы уже перевыполнили задание и указ президента. Мы строим два квадратных метра на человека. Это самый большой показатель в стране.

И еще один вызов, как ни странно, но он сегодня присущ очень многим регионам, кто активно развивается – это нехватка квалифицированных рабочих кадров, как мы говорим, «синих воротничков». У нас сегодня дефицит по специальностям, квалифицированным, минус 56 тысяч человек, представляете, да? А по всем специальностям – почти 130 тысяч человек. И вот сегодня нам необходимо полностью перестроить систему профессионального образования с тем, чтобы наши молодые ленинградцы и образование техническое получали у нас, и оставались работать у нас.

— Какие задачи вы ставите перед собой в развитии внутреннего туризма в Ленинградской области?

— Мы действительно входим опять-таки в число лидеров Российской Федерации, опять-таки в первую пятерку по привлекательности для внутреннего туризма.

Это понятно почему. Во-первых, мы делимся туристическими потоками с нашим добрым соседом, Санкт-Петербургом. И те, кто, например, приезжает посмотреть архитектуру, красоты, посетить музеи Северной столицы, они все равно на один, два, три дня выскакивают и в Ленинградскую область, потому что им это интересно. И сегодня все-таки неплохо развита транспортная система. Например, из Петербурга до Выборга на «Ласточке» можно доехать за один час.

Главное – обеспечить четыре составляющих для роста потоков. Первое – транспортная доступность. Второе – это комфортное проживание. Это, конечно же, очень интересная экскурсионная программа. И общественная безопасность.

То есть чтобы любой турист понимал, что неважно, он с детьми, самостоятельно, одиноко, но он будет в регионе чувствовать себя безопасно. Вот мы сейчас эти четыре составляющие обеспечиваем, и мы видим, как растет туристический поток. За полгода в Ленинградской области побывало почти 3,5 млн туристов. То есть, мы на 7 млн, на рекорд, в этом году выходим. При населении в 2 млн 100 тыс. человек, 7 млн туристов – это очень хорошая цифра.

— Актуален ли ваш проект переезда правительства Ленинградской области из Петербурга в Гатчину?

— Во-первых, мы не отказались от этого проекта. Более того, мы ввели такое понятие, причем мы его обсудили с главами всех районов крупных городов Ленинградской области, о введении так называемой гатчинской десятины.

Это 10% от всех наших проектов, например, проекты по строительству социальных объектов, проекты по благоустройству парков, улиц, городов, проекты по строительству спортивных объектов. Вот десятая часть проектов, начиная с 2025 года, должна идти на Гатчину, на столицу. Это первое.

Второе, почему мы не активно строимся сейчас в Гатчине, мы продолжаем переговоры с рядом федеральных собственников или пользователей, прежде всего министерством обороны, чтобы нам передали здания, которые сегодня не используются в Гатчине или используются неэффективно, но являются историческими памятниками архитектуры, с тем, чтобы мы взяли их на свой баланс, в пользование, их отреставрировали и туда переехали.

— Вы заявили о планах по изъятию подвалов на случай чрезвычайных ситуаций. Как была воспринята данная инициатива?

— Мы должны понимать, что в любом случае мы должны, в случае чрезвычайной ситуации, неважно какой там будет план, техногенный план, техногенного характера, какая-то иная ситуация, мы должны гарантировать спокойствие нашим гражданам, и они должны понимать, что у них есть укрытие, где они могут временно переждать какую-то катастрофу.

Эффективнее всего для этого использовать заглубленные помещения, которые сразу же попадают под категорию убежища, это подвалы, там особенно где есть высокие потолки и где есть вентиляция. Мы провели в течение этого года инвентаризацию таких помещений. Часть оказалась в муниципальной собственности, в государственной собственности, и по ним уже начали работы по переоборудованию, по приспособлению их под временное размещение людей.

Это не значит, что это помещение не может использоваться в течение всего периода, и никогда не понадобится. Но наличие таких вещей, как вентиляция, запасные выходы, запасы воды, биотуалет – это все, что должно там быть.

Мы отобрали полторы тысячи таких помещений и предложили провести собрание жильцов с тем, чтобы они приняли решение о том, чтобы разрешить органам местного самоуправления совместно с управляющими компаниями, провести работы по переоборудованию этих помещений под статус укрытия и подписать соглашение о совместном использовании. Здесь даже не говорится о том, чтобы мы покушаемся на собственность – о совместном использовании.

Я думаю, что в итоге, наверное, такая встряска была от моего решения и заявления, но так и должно было быть, знаете, такой холодный душ. Хоп! Все, так сказать, немножко после этого душа поняли, что это действительно тема нужная, и сегодня мы уже начали активно работать с большинством, скажем так, управляющих компаний.

— Планируете ли вы выдвигать свою кандидатуру на выборах глав регионов в 2025 году?

Вы знаете, наверное, самый откровенный ответ будет – в этом ритме работы, пока я об этом не задумывался, честно. Потому что настолько сейчас, ну, не только я, наверное, все губернаторы работают с запредельной нагрузкой, с серьезной нагрузкой, что надо иногда, может быть, брать паузу и чуть-чуть переключиться, и сделать для себя понимание и выводы. Есть такая поговорка, мне ее рассказали в 2012 году, когда первый раз я стал губернатором Ленинградской области. Один из моих соседней – губернаторов сказал: «ну, теперь ты поймешь, что такое фраза «нет положения хуже губернаторского».

На самом деле, когда отвечаешь за все, и не важно это полномочия энергетиков, полномочия собственников жилья или полномочия жилищно-коммунального хозяйства или частной транспортной компании, или частного торгового центра или, значит, федеральных структур. Все равно, когда губернатор активен и общается с людьми, а вы знаете, что я раз в две недели провожу прямую линию, сижу в прямом эфире, на экране выведены все районы, я по телефону отвечаю на вопросы людей, я не знаю, кто позвонит и какой вопрос зададут – это, кстати, держит всех в напряжении, меня и всех. Это нас стимулирует, кстати, к тому, чтобы лучше разбирались, что происходит на земле.

Поэтому, нет, не задумывался, но считаю, что здесь должна быть улица с двусторонним движением. Первое – это, конечно же, ленинградцы должны высказать свою позицию. И второе, эту позицию должен высказать президент Владимир Путин, потому что мы все члены президентской команды, и президент во многом это определяет.