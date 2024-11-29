«Для своих и родных». Как интернет-технологии помогают ветеранам СВО Усилия лучших экспертов объединили для помощи ветеранам СВО и их близким

Последствия военных действий ложатся не только на плечи ветеранов, но и отражаются на их близких. Члены их семей в публичном пространстве делятся многочисленными историями об изменениях в поведении родного человека, психологических травмах и других проблемах. Одним из самых частых последствий является посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). В июне 2024 года председатель госфонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева привела собранную статистику о том, что у 20% бойцов спецоперации диагностируют ПТСР. Людям с этим диагнозом требуется профессиональная помощь. Почему для помощи ветеранам СВО важно объединить усилия лучших экспертов — в материале «Газеты.Ru».

Важная миссия

Направление и сопровождение тысячи семей в период сложного этапа адаптации взяли на себя «Защитники Отечества», помогающий ветеранам спецоперации и семьям погибших бойцов в получении необходимой социальной, медицинской, психологической помощи, и команда Героя Труда России, врача Дениса Проценко. В нее вошли ведущие российские эксперты с богатым опытом реабилитации ветеранов.

В партнерстве с Институтом развития интернета (ИРИ), который поддерживает социально значимые проекты страны, и Промсвязьбанком (ПСБ), участвующим в масштабной интеграции новых регионов в единое экономическое и правовое поле России, они запустили уникальный проект Своиродные.рф, направленный на психологическую и социальную помощь ветеранам СВО и их близким.

Проект объединил лучших специалистов и практиков, которые уже помогли десяткам тысяч россиян: врачей-психиатров, психологов, наркологов, финансистов, юристов и экспертов по карьере. Они рассказывают пользователям платформы о том, как обрести силы, вернуться к обычной жизни, сохранить себя и свою семью. На основе их знаний и опыта были разработаны уникальные видеокурсы, отвечающие на большинство вопросов ветеранов спецоперации и их близких. Они способны помочь выявить проблемы и дать ключи для решения, подсказать, как действовать дальше.

Курс помощи

Каждый блок видеокурсов в проекте важен, но определенно тема тревоги и ПТСР – одна из ключевых. Автор этого курса, главный психиатр Москвы, полковник медицинской службы в запасе Георгий Костюк, рассказывает, как можно распознать симптомы посттравматического расстройства, преодолеть последствия боевого стресса: раздражительность, агрессию и тревожность. Пользователи могут узнать, какие упражнения нужно делать для снижения тревоги, как поддержать ментальное здоровье и что будет особенно важно для близких ветерана, как понять близкого, который вернулся с фронта.

Платформа Своиродные.рф охватывает не только вопросы психического здоровья. Здесь можно посмотреть видеоматериалы о профилактике социально значимых рисков. Они позволяют понять, страдает ли ваш близкий от алкогольной или наркотической зависимости или может быть к ним предрасположен, тут подскажут способы их диагностики и преодоления.

Авторы видеокурса о юридической и социальной поддержке расскажут, какие льготы доступны участникам СВО. В этом блоке эксперты делятся правилами получения справок и удостоверений, положенных ветерану и его семье, а также помогают разбираться в юридических вопросах, касающихся различных финансовых выплат и льгот.

Эксперты платформы не обошли вниманием и самых младших и уязвимых членов семей участников СВО – детей. Как говорить с ребенком о боевых действиях, уберечь от ложной информации в интернете и что делать, если поведение ребенка стало совершенно непредсказуемым – ответы на все эти вопросы дали лучшие детские специалисты в видеокурсе «Детская психика».

Новый шанс

После возвращения к мирной жизни перед ветеранами военных действий встает важный вопрос – как адаптироваться к новой реальности и построить успешную карьеру? Цикл видеороликов «Переобучение и карьера», подготовленный совместно с экспертами в области трудоустройства и образования, призван помочь в этом непростом деле. Трудоустройство играет ключевую роль в социальной адаптации и создании стабильного будущего для бывших военных. Эти ролики станут надежным руководством для ветеранов, стремящихся к профессиональному росту и личному развитию.

Видеокурс, рассказывающий о лучших практиках интеграции ветеранов в патриотическое воспитание, способен стать мощным инструментом для формирования патриотических ценностей у молодого поколения и в целом понимания темы патриотизма. Так, в записи курса принял участие Герой Советского Союза и член наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» отец Киприан. За годы военной службы и духовного служения он совершил немало мужественных поступков и оказывает поддержку нашим солдатам как на фронте, так и по возвращении в мирную жизнь.

Доступен и курс финансовой грамотности, разработанный ПромСвязьБанком (ПСБ) специально для участников боевых действий и их близких. Как известно, ПСБ разработал специальную банковскую карту, которая позволяет владельцам одновременно использовать ее как электронное удостоверение ветерана боевых действий, классическое средство для безналичных расчетов и инструмент получения федеральных и региональных льгот. Сейчас банк активно работает над целой банковской сетью в новых регионах, таким образом подключив их к финансовой системе нашей страны. Специалисты банка-партнера проекта рассказали в видеокурсе, как управлять своими сбережениями, пользоваться банковскими льготами для ветеранов, а также избежать обмана со стороны мошенников и распознавать их схемы.

На платформе помимо видеороликов по направлениям можно найти базу полезных нормативных документов и универсальные сценарии, разработанные специалистами по посттравматическому стрессовому расстройству, которые помогут близким ветеранов выстраивать тактичное и эффективное общение.

Платформа Своиродные.рф дает шанс каждому ветерану заново найти свое место в жизни и скрепляет наше общество невидимыми, но крепкими нитями изнутри. Это мост, соединяющий тех, кто сражался и продолжает сражаться за Родину, с теми, кто ждет их дома.