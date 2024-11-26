Закрытые поселки и запрет на гражданство. Госдума рассмотрит новый законопроект для мигрантов В Госдуме предложили запретить трудовым мигрантам оформлять ВНЖ и гражданство

Партия «Справедливая Россия — За правду» внесла на рассмотрение Госдумы законопроекты, ужесточающие правила для иностранных работников. Среди инициатив — запрет на ВНЖ и гражданство для неквалифицированных мигрантов, ограничение их свободы перемещения, обязательный выезд по окончании трудового договора, а также создание закрытых поселков за счет работодателей.

Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), во главе с ее лидером Сергеем Мироновым, готовят на рассмотрение парламента пакет законопроектов, касающихся регулирования трудовой миграции, сообщает РИА Новости.

Документы содержат ряд предложений, включая запрет на получение вида на жительство (ВНЖ) и российского гражданства для неквалифицированных иностранных работников, привлекаемых в рамках организованного набора.

«Неквалифицированные инокультурные иностранные работники, привлекаемые в рамках организованного набора, не должны иметь права на получение ВНЖ, а также гражданства Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Контроль въезда и выезда

Организованный набор, как указано в документах, представляет собой комплекс мероприятий, направленных на системное привлечение иностранных граждан для работы в России. Новый законопроект предполагает введение жестких ограничений. В частности, мигрантам, привлеченным в рамках таких программ, будет запрещено привозить членов семей, включая близких родственников.

Продолжительность пребывания иностранных работников на территории России планируется ограничить сроком действия их трудового договора. После его завершения работодатель будет обязан обеспечить выезд мигранта из страны. В случае досрочного расторжения договора эта обязанность также остается за нанимателем.

«Переходить на работу на другое предприятие мигрантам нужно запретить, а в случае досрочного расторжения трудового договора, работодатель обязан обеспечить выезд работника за пределы Российской Федерации», — рассказал агентству лидер эсеров Сергей Миронов.

Для финансирования обратного выезда, включая возможные случаи депортации, работодатели должны будут размещать средства на специальном депозите или предоставлять банковскую гарантию. Эти средства должны покрывать все расходы, связанные с возвращением работника на родину.

Экзамены и закрытые поселки для мигрантов

Отдельное внимание в законопроекте уделено вопросам проведения экзаменов для иностранных граждан. Как указано в сопроводительных документах, организациям, осуществляющим тестирование по русскому языку, истории России и основам законодательства, запрещается передавать право проведения этих экзаменов третьим лицам или индивидуальным предпринимателям.

Отдельный пункт законопроекта касается проживания трудовых мигрантов. Им будет разрешено жить только в специально организованных закрытых трудовых поселках. Все расходы на их создание и содержание должны будут взять на себя работодатели.

«СРЗП настаивает на ограничении свободы перемещения мигрантов по России и по территории региона, в котором они работают. Проживать иностранные работники должны в специализированных закрытых трудовых поселках, а расходы по их созданию должны взять на себя работодатели», — подчеркнул Миронов.

Миграция как гибридное оружие

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов обратил внимание на изменения в геополитической обстановке, заявив, что текущая миграционная политика России не соответствует новым вызовам, связанным с ситуацией в Средней Азии. Он отметил, что ряд государств региона усиливают сотрудничество со странами НАТО, включая военно-техническое взаимодействие и обмен разведывательной информацией.

По словам Миронова, в этих условиях массовая миграция приобретает характер гибридного оружия, а управление миграционными потоками становится инструментом ведения современных гибридных войн. Он подчеркнул, что предложенные его партией меры направлены на минимизацию рисков, связанных с неконтролируемой миграцией, а также на адаптацию российской миграционной политики к актуальным международным вызовам.