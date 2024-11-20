«Схватил за шею и ударил об стену»: в Уфе две школьницы пострадали на квесте СК возбудил уголовное дело после квеста, где пострадали две школьницы

В Уфе две школьницы пострадали во время квеста «Судная ночь». Они рассказали, что один из актеров пугал их электрошокером, таскал за волосы, бил и доводил до слез. По словам мамы одной из девочек, ее дочь аниматор схватил за шею и ударил об стену. При этом организатор игры утверждает, что контакт с актером у детей был минимальным, а девочки остались довольны квестом. Сам аниматор также настаивает, что никого за волосы не таскал, а школьницы были предупреждены, что во время игры их будут касаться.

Управление следственного комитета РФ по Республике Башкортостан возбудило уголовное дело после того, как две девочки пострадали во время прохождения квеста в Уфе.

«Следствием предварительно установлено, что днем 16 ноября текущего года компания из шестерых несовершеннолетних девушек принимала участие в развлекательной игре — устрашающем квесте. Во время игры аниматор, который был задействован в игре, использовал электрошокер и физическую силу, в результате пострадали две 12-летние девочки, одна из которых обратилась за медицинской помощью», — говорится в сообщении СК.

Дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). На месте происшествия сейчас работают следователи, они осматривают квест-рум, допрашивают участников квеста, а также руководство и работников организации.

«Просто схватил за шею и ударил об стену»

Как сообщил источник РЕН ТВ, компания из шести школьниц пришла на хоррор-квест «Судная ночь» без взрослых, чтобы отметить день рождения подруги.

«Во время испытаний к участницам квеста подходил переодетый актер, который пугал их электрошокером и доводил до слез», — рассказал источник канала.

По его словам, одна из школьниц пожаловалась, что аниматор ударил ее электрошокером за неправильный ответ. Другая девочка сообщила, что ее актер схватил за шею и ударил головой об стену. Несмотря на это, несовершеннолетние прошли квест до конца, после чего отправились в гости к подруге с ночевкой.

О произошедшем стало известно только на следующий день, когда одна из школьниц рассказала обо всем матери. Женщина объяснила РЕН ТВ, что девочка не хотела изначально признаваться, что ей плохо, потому что боялась осуждения со стороны подруг и реакции мамы.

«В итоге спина болела, голова болела, болел нос, она ходила без настроения. Я долго… спрашивала, и в итоге она рассказала, что произошло. <…>

Он (актер квеста. — «Газета.Ru») ее просто схватил за шею и ударил об стену», — рассказала мать пострадавшей Дарья Новикова.

По ее словам, организаторы игры заверили мать именинницы, которая выбрала квест, что контакта с детьми во время прохождения заданий не будет. При этом, со слов матери пострадавшей девочки, самой имениннице тоже досталась — ее актер оттаскал за волосы. Однако ни она, ни ее мама претензий к работникам квест-рума не имеют.

«Я не понимаю, почему мама и дочка говорят, что им все понравилось, все было хорошо», — заявила Новикова.

Как сообщило издание РБК, на сайте игры говорится, что ее продолжительность составляет 60 минут. Участники могут сами выбрать уровень сложности — в двух из них есть «плотный контакт с актером, вызывающий физическую боль», а также используется шокер.

«Не было никаких увечий»

Организатор квеста, предприниматель Максим Байбулатов в беседе с РБК также заявил, что игра прошла полностью в штатном режиме и никаких эксцессов не возникло.

«Контакт был минимальный, максимум кого-то брали за плечи. Шокер используется бутафорский, бьет не больно, никаких покраснений не оставляет. Он используется только чтобы запугивать. Игроков им не трогали, на камерах это видно.

После квеста игроки вышли довольные, никаких проблем не было, они улыбались, фоткались с актерами. Все были целы, никаких жалоб не было», — заявил Байбулатов.

Кроме этого, по данным НТВ, 19-летний актер, которого уже опросила полиция, заявил, что он никого не толкал и не хватал за волосы. По его словам, он просто трогал детей за плечи и пугал электрошокером. При этом в начале игры девочек ознакомили с правилами и предупредили, что будут их касаться.

Аниматор также утверждает, что спрашивал у школьниц, не нужна ли им медицинская помощь и не хотят ли они прекратить игру. Однако те не отвечали, а в конце квеста даже поблагодарили за игру.