Сбежавшие из части под Новосибирском солдаты разгромили ее перед побегом. Что об этом известно? Сбежавшие из части под Новосибирском военные разгромили ее перед побегом

В воинской части под Новосибирском солдаты устроили погром, разбив окна и двери, а затем сбежали. Причиной побега стали ссора с дневальным и недовольство повторной отправкой на СВО. Один из военнослужащих зафиксировал разрушения на видео и отправил его своей матери.

Солдаты, сбежавшие из воинской части в рабочем поселке Коченево Новосибирской области, разгромили ее перед побегом. Свои действия они засняли на видео, которое опубликовал Telegram-канал Baza.

На опубликованных кадрах видно, как военные разрушают имущество, бьют стекла в окнах и ломают доски почета. На записи автор видео со смехом заявляет, что происходит бунт, добавив, что его «все задолбало». Другой солдат на фоне кричит, чтобы они продолжали разбивать стекла.

После этого 12 военнослужащих самовольно покинули часть. Семерых уже задержали, остальные находятся в розыске. По одной из версий, они могли уехать в Кемеровскую область. Родственник одного из беглецов сообщил, что всех задержанных поймали в Новосибирске, доставили в Следственный комитет, а затем их планируется вернуть в часть, пишет Mash Siberia.

Ссора и побег из части

Причиной побега солдат стала ссора между военнослужащими и дневальным воинской части, которая произошла 12 ноября. Мать одного из беглецов, 24-летнего солдата Александра Б. из Хакасии, прислала изданию НГС видео, на котором ее сын, по ее словам, записывал кадры во время конфликта с дневальным части.

Екатерина С. рассказала, что ссора между ее сыном и сослуживцами с дневальным началась 12 ноября днем. Сперва спор перешел в разрушения — солдаты начали разбивать окна и двери. После этого 10 человек покинули часть.

«А я ничего не делал, — я вот с сумкой стою», — говорит молодой человек в завершении видеосообщения. Через несколько часов он позвонил матери, чтобы сообщить о задержании, добавив, что его сослуживцам сейчас «все объяснят».

Солдаты сбежали перед отправкой на СВО

Десять контрактников покинули воинскую часть, узнав, что их снова отправят в зону спецоперации. Екатерина рассказала, что ее сын, который получил ранение в зоне СВО, проходил лечение в Красноярском крае и после этого самовольно уехал домой. Он был на костылях и ожидал получения категории годности «Д». Однако, по словам Екатерины, после возвращения в Абакан его сразу отправили в Новосибирск, где Александру должны были выдать справку с красной печатью, подтверждающую его состояние.

«А вчера он мне видео отправил, что их всех отправят на Украину опять, что нет у него красной печати», — рассказала Екатерина.

На видео, которое он прислал, сначала один из военнослужащих с повязкой военной полиции требовал от сослуживцев соблюдать субординацию, но затем напряжение в разговоре возрастало, и солдаты начали высказывать недовольство. Вскоре разговор перешел в разрушения — военнослужащие начали бить окна и двери в казарме. Александр снял это на видео и отправил матери, утверждая, что не участвовал в погроме.

В соответствии со ст. 338 УК, за дезертирство предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Однако, если военнослужащие покинули часть без оружия и не договаривались заранее, максимальный срок заключения сокращается до семи лет.