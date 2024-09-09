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Врач рассказал, какие болезни можно подхватить на курортах

Врач Тимаков: ротавирус можно подхватить на курортах

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alexo99alex/Shutterstock

Отдыхающие на курортах могут заразиться ротавирусной инфекцией, которая появляется там ежегодно. Об этом рассказал главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», кандидат медицинских наук, инфекционист, педиатр Евгений Тимаков, передает Pravda.Ru.

По его словам, ротавирус распространяется из-за жаркой погоды, не очень чистой морской воды и нарушения санитарных правил в общественных местах.

«Ежегодно на всех курортах бушует ротавирусная инфекция — это совершенно не новость, это абсолютно нормальное явление. То есть «нормальное» в кавычках, потому что не дезинфицируют, места общего пользования должным образом, а ротавирус устойчив во внешней среде», — пояснил Тимаков.

Он отметил, что на курортах также можно заразиться энтеровирусом и кишечными инфекциями, которые обычно распространены в загрязненных водоемах, курортных зонах, бассейнах. Эксперт добавил, что вирусы не исчезнут до конца туристического сезона.

Начальник Центра инфекционных болезней Центральной клинической больницы Управделами президента России Екатерина Красильникова до этого говорила, что на отдыхе важно тщательно мыть руки, чтобы защитить себя от ротавирусной инфекции. По ее словам, стоит также держаться от окружающих подальше и не посещать места массового скопления людей, чтобы не заразиться от них.

Ранее россиянам рассказали о денежных компенсациях при заражении ротавирусом на море.

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