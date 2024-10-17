«Он экономикой занимался». Как бандит ореховской ОПГ оказался в союзе ветеранов Росгвардия задержала в Москве семь членов ореховской ОПГ, обвиняемых в убийствах

В столице с помощью спецназа Росгвардии задержали семерых бывших участников «ореховских» — одной из самых известных и жестоких банд России. По версии следствия, подозреваемые причастны к ряду покушений с 1998 по 2006 год. Тогда после гибели лидера «ореховских» Сильвестра внутри группировки начались свои разборки за власть. В числе задержанных сегодня — помощник председателя Российского союза ветеранов Афганистана Стерлядкин.

В Москве задержали семерых членов ореховской ОПГ, которых подозревают в громких убийствах, передает Telegram-канал Baza.

«Задержанные «ореховские» проходят по убийствам пяти человек, а также покушению на убийство общеопасным способом.

Лидером по числу эпизодов стал 60-летний помощник председателя Российского союза ветеранов Афганистана Евгений Стерлядкин», — уточняет Telegram-канал.

В задержаниях участвовал спецназ Росгвардии. Телеканал НТВ показал, как силовики вскрывают дверь в одну из квартир и кладут на пол мужчину в трусах, на полу его жилья лежал автомат.

«В квартирах оперативники нашли оружие, патроны и гранату», — передал НТВ.

Бандит из 90-х — помощник в организации ветеранов

По версии следствия, задержанный Стерлядкин причастен ко всем пяти убийствам и покушению на убийство. При этом его самого пытались ликвидировать в 2007 году, когда киллер расстрелял машину мужчины. Тогда Стерлядкин получил незначительные травмы и сбежал из больницы.

В союзе ветеранов «Газете.Ru» подтвердили, что Стерлядкин работает у них помощником председателя.

«Они экономикой занимались с Разумовым (председатель Центрального правления Российского Союза ветеранов Афганистана. — «Газета.Ru»). А что это за человек и что он собой представляет… События меня немножко раздосадовали, честно говоря, поэтому я не знаю... По крайней мере Разумову мной было указано на более качественный подход к людям, с которыми он работает», — указал лидер организации Франц Клинцевич.

По его словам, Стерлядкин получил удостоверение помощника около пяти-шести лет назад. Силовики уже приходили в союз ветеранов с проверкой, «отнеслись очень корректно», отметил Клинцевич.

«Я не могу дать ни негативную, ни позитивную оценку по этим событиям. Меня волнует только общественный резонанс, мнение. Остальное — это уже проблема того или иного руководителя, которые могут в своей служебной деятельности передо мной пострадать, если не будут учитываться эти обстоятельства», — резюмировал лидер союза.

Сам Разумов назвал информацию о задержании Стерлядкина «полной ерундой» и утверждает, что ничего не знает о происходящем.

В чьих убийствах винят Стерлядкина

Задержание семерых «ореховских» связано с преступлениями с ноября 1998-го по апрель 2006 года. К тому периоду главный лидер банды Сергей Тимофеев «Сильвестр» погиб, и группировка распалась на множество мелких коллективов. Последние стали делить наследство, превратив юг Москвы в поле своих ожесточенных стычек.

«По сведениям правоохранительных органов,

сейчас на юге столицы фактически хозяйничают 20-летние «качки», которых даже преступные авторитеты называют «отмороженными» или просто «бандитами»,

— писала газета «Коммерсантъ» в 1995 году.

Тех, кого пытаются привлечь к ответственности сегодня, подозревают в покушениях на лидеров «ореховских» Николая Ветошкина по кличке «Витоха» и Александра Корепанова по кличке «Беспалый», а также Павла Мирошниченко.

«Витоху» застрелили в ноябре 1998 года. Его называли «серым кардиналом» юга Москвы, в погоне за властью мужчина сам ликвидировал нескольких авторитетных бандитов, за что ему вынесли в преступном мире смертный приговор. Когда Ветошкин выходил из магазина, его расстреляли из автомата Калашникова и пистолета Макарова, он скончался в больнице, на каталке по дороге в операционную. Свидетели не смогли внятно описать киллеров, так быстро произошло нападение.

«Беспалый» считался одним из лидеров рэкетирских бригад «ореховских». Корепанова застрелили октябре 2004-го , когда он выходил из квартиры.

«В Павла Мирошниченко стреляли в баре на Каширском шоссе в 1999 году», — сообщает Baza.