Ушла за добавкой наркотиков: тело обладательницы самых больших губ России нашли в канализации

В Сочи погибла блогер Кристина Рэй, которую когда-то признали обладательницей самых больших губ России. Она снималась в телепередачах, отличалась неформальной внешностью, вживила в голову золотые рожки. В последнее время пристрастилась к наркотикам и пропала, уйдя за «закладкой». Девушку не могли найти больше месяца, в итоге труп обнаружили в канализации.

В сочинском коллекторе канализации нашли труп пропавшего кубанского блогера Кристины Рэй (настоящая фамилия Кожевникова), передает Telegram-канал Kub Mash.

Тело без одежды долго пролежало в воде, личность предварительно установили по татуировкам (у погибшей они были на голове). Девушке было 35 лет, ее не могли найти больше месяца , с 28 сентября. Рэй перестала выходить на связь после того, как ушла искать наркотики. Блогер долго страдала от зависимости, родные собрались положить ее на реабилитацию, но не успели. За несколько дней до пропажи семья сообщила Рэй, что ей предстоит отправиться в рехаб.

Последнее время девушка принимала запрещенные вещества на квартирах знакомых, всего у нее было в Сочи шесть таких точек. Как-то в гостях Рэй в очередной раз употребила и вышла за «закладкой».

«Оперативники восстановили сим-карту девушки и прочитали переписки. По ним нашли знакомого, который рассказал: Кожевникова приняла наркотик, ушла за добавкой и больше не появлялась. Ему выписали административку за вещества и отпустили», — уточнял Kub Mash.

Хотя Рэй долго не выходила на связь, родные предполагали, что она жива и просто где-то продолжает наркотический трип. Сейчас следствие допускает версию несчастного случая.

«Эксперты будут выяснять, как именно погибла Кристина. По одной из версий, девушка сама спустилась в люк в поисках «запрещенки», и ее потоком сбило с ног. Вещи со временем смыло. По другой — дело носит криминальный характер», — поясняет Kub Mash.

Чем прославилась

Кожевникова родилась в Санкт-Петербурге, но переехала в Сочи, где одно время жила вместе с сестрой. Объясняла, что в этом городе ей больше нравится климат и общая расслабленность людей.

«В Питере рабочая атмосфера, работа-дом, работа-дом, метро, все уставшие, это сказывается на общей атмосфере. А здесь люди приезжают отдыхать, и они другие, более жизнерадостные», — описывала Кристина.

В одном из интервью девушку представляли как «свободолюбивого человека», который увлекается рисованием, психологией и экзотерикой, сыроедением. Стала известной как обладательница самых больших губ в России , в возрасте 22 лет вошла в Книгу рекордов Гиннеса. Помимо филлеров в губах, Рэй вживляла золотые рожки в лоб, растягивала уши под большие тоннели.

«Это просто захотелось, пошла-сделала», — объясняла свой экстравагантный вид Кожевникова. Признавалась, что испытывала трудности в сближении с людьми, которые с детского сада держали ее «в стороне». Снималась в передачах «Дом-2» и «Перезагрузка», где запомнилась зрителям благодаря неординарной внешности.