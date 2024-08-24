«Доработал, закрепил поцелуем»: цирк — о нападении медведя на дрессировщика во время шоу в Бийске

Руководитель программы цирка Моретти Никита Михайлов в беседе с «Газетой.Ru» опроверг информацию о госпитализации дрессировщика после нападения на него медведицы во время шоу в Бийске. Он отметил, что артист подождал, пока животное успокоится, а затем продолжил представление.

«Я видел пост, где написали, что дрессировщика увезли в больницу, ему разодрали руку и прочее — на самом деле такого не было. Да, случился прецедент, действительно непонятно, почему медведица вчера так себя повела. У Сергея всегда достаточно близкий контакт с животными, но вот что-то на представлении вчера, видимо, пошло не так — уже под конец номера медведица сорвалась на Сергея, поборолась с ним. Но в итоге Сергей встал, взял ее на поводок, специально не сопротивлялся. Он полежал, подождал, пока медведица успокоится, встал, дальше доработал с ней номер, закрепил это все поцелуем и все — представление продолжилось в штатном режиме», — сказал он.

Михайлов уточнил, что ни у медведицы, ни у дрессировщика нет ранений, поэтому госпитализация не потребовалась.

«Ни у медведя, ни у Сергея травм нет. Все вообще хорошо. Никаких скорых не вызывали. Могли так написать, потому что, когда у нас после Сергея работалась реприза у клоуна, которая работается в тишине, без музыки, проезжала действительно либо полиция, либо скорая, либо пожарная, то есть сирену было слышно, поэтому могли так подумать. Но мы никого не вызывали, ни одну службу», — пояснил он.

По словам мужчины, напавшая на дрессировщика медведица — его любимица и «самая яркая артистка» цирка. Михайлов добавил, что таким образом животное могло выразить свои эмоции.

«Это животное, они могут вести себя по-разному, им может что-то не понравиться, они могут выразить так свои эмоции. Каждый дрессировщик это понимает, они понимают специфику своей деятельности. Здесь главное сразу правильно себя повести. Сергей, я считаю, сделал все правильно, поэтому ничего не случилось. Это любимица Сергея, она у нас самая яркая артистка. У Сергея три медведя, она самая талантливая, делает больше всего трюков, то есть у нее есть любовь явно к технике — самокаты, велосипеды, гироскутеры. У нее все это очень хорошо получается делать, не как у других медведей, всех же пробуют обучать. Особенность дрессуры Сергея — очень близкий контакт. Он там с ними постоянно целуется, он не может их ударить, еще что-то такое. Если посмотреть видео, что было дальше, вы не увидите, что он ударил медведя. Он встал, доработал, поцеловал, они ушли», — подчеркнул он.

24 августа в сообществе «Бийск 22» в соцсети «ВКонтакте» было опубликовано видео с представления цирка Моретти, на котором медведь во время выступления нападает на дрессировщика. На опубликованных кадрах животное вначале едет на гироскутере, а затем срывается с него и кидается на дрессировщика — медведь опрокидывает артиста на землю и наваливается сверху. В подписи к видео отмечалось, что животное разорвало циркачу руку, ему вызвали скорую.

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