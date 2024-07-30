Миграционный скандал в Одинцово. Как халатность властей провоцирует общественное недовольство? Следком возбудил уголовное дело о халатности после жалоб на мигрантов в Одинцово

Глава Следственного комитета потребовал отчет по делу о нарушении миграционного законодательства в Одинцовском округе. Местные жители опасаются, что бездействие должностных лиц влияет на уровень преступности. СК возбудил уголовное дело по статье о халатности.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал предоставить подробный отчет по делу о халатности, которое было возбуждено на основе жалоб на ненадлежащее исполнение миграционного законодательства должностными лицами. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве рассказали, что в соцсетях появилось обращение от участников и ветеранов боевых действий к председателю СК России. В обращении утверждается, что в Одинцовском городском округе Московской области должностные лица не исполняют требования миграционного законодательства, что, по их мнению, негативно сказывается на уровне преступности.

В Telegram-канале информационного центра ведомства, где россияне могут направлять свои обращения, было размещено аналогичное сообщение, в котором подчеркивается, что граждане выражают опасения за свою безопасность. При этом конкретные детали ситуации не раскрываются.

Подмосковное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье 293 УК России, которая предусматривает ответственность за халатность. В рамках этого дела будет проведена юридическая оценка представленных материалов. Бастрыкин дал указание исполняющему обязанности главы управления Ярославу Яковлеву предоставить отчет о ходе расследования.

Усиление контроля за мигрантами

Ужесточение риторики в отношении мигрантов стало реакцией на теракт, который произошел в «Крокус Сити Холле» в конце марта. 19 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты завершили разработку и готовятся представить новые федеральные законопроекты, касающиеся миграционного контроля.

Уже 23 июля Госдума приняла пакет из двух законодательных инициатив, вводящих новый режим депортации мигрантов, нарушивших закон. Эти меры могут включать запрет на покупку недвижимости, транспортных средств, управление автомобилем и проведение банковских операций, таких как снятие наличных более 30 тыс. рублей в месяц. Иностранцы, подлежащие высылке, будут занесены в специальный реестр контролируемых лиц, который будет вести МВД.

Помимо этого, новые инициативы налагают обязательства на таких иностранцев: они обязаны сообщать в территориальные органы МВД о своем местонахождении и причинах, по которым не могут покинуть Россию. В случае невыполнения этих требований может последовать решение о помещении мигрантов в спецучреждение и их депортация.

Для выхода из режима высылки иностранцам необходимо удалить свои данные из реестра, что возможно в нескольких случаях: при выезде из России, урегулировании правового статуса в стране или отмене решения, ставшего основанием для введения режима высылки.

Позиция главы СК

Бастрыкин ранее неоднократно высказывался в пользу реформирования миграционного законодательства и призывал Госдуму принять меры, соответствующие текущей «напряженности ситуации».

В середине июля он направил свои предложения по усовершенствованию миграционного законодательства, включая внедрение биометрической регистрации, цифрового учета и запрет массовой регистрации в «резиновых квартирах».

Он также предложил синхронизировать получение паспорта с воинским учетом и обязать натурализованных граждан выполнять воинскую обязанность и участвовать в специальной военной операции для расширения кадровой базы контрактников.