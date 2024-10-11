В Лапино киллер четыре раза выстрелил в соратника Ахмата Кадырова и ушел незамеченным Следствие раскрыло детали покушения на бывшего зампреда правительства Чечни

В подмосковном коттеджном поселке Лапино пытались убить бывшего зампредседателя правительств Ингушетии и Чечни Алихаджиева. Киллер подстерег мужчину, когда тот был один один дома. В жертву стреляли четыре раза, две пули попали в цель. Пострадавший в реанимации. В двухтысячных Алихаджиев считался влиятельной фигурой на Северном Кавказе, близким Ахмата Кадырова, в те времена он пережил неоднократные покушения.

Неизвестный пытался застрелить 58-летнего бывшего зампредседателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Следственный комитет.

Инцидент произошел накануне вечером, 10 октября. Нападавший подкараулил политика в его подмосковном коттедже, в деревне Лапино (район Одинцово). По информации СМИ, чиновник давно живет в этом доме. Киллер выждал редкий момент, когда мужчина остался один, а близкие уехали по делам.

«Алихаджиев находился на веранде своего частного дома в деревне Лапино около 21:00. Неизвестный выстрелил в него четыре раза, после чего скрылся », — рассказало следствие.

В цель попали две пули: одна вошла в щеку, другая в поясницу. Политик смог позвонить жене, родственники вызвали скорую. К приезду врачей пострадавший был в сознании, самостоятельно передвигался, но потерял много крови.

Его отвезли в больницу и прооперировали. Сейчас Алихаджиев в реанимации , состояние пациента «уточняется». По некоторым данным, мужчина в медикаментозном сне, врачи дают благоприятные прогнозы.

Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство (ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105). На месте преступления нашли четыре гильзы и две пули, «изъяты смывы», однако нет ни одного свидетеля. Следствие считает, что покушение было спланировано заранее.

«Нападавший дождался, пока Алихаджиев будет дома один, проник на территорию и [после покушения] покинул поселок, предварительно, незамеченным», — указал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Родственники заявили, что Алихаджиев не получал угроз за последнее время.

Близкий друг Кадырова-старшего, но преступник в глазах Кадырова-младшего

В нулевых Алихаджиев считался одним из самых влиятельных людей в Чечне на уровне муниципальных глав. Возглавлял администрацию Шалинского района, самого крупного в республике, также был первым зампредом Госсовета Чечни. СМИ называют его близким другом и «соратником» первого президента Чечни Ахмата Кадырова.

Алихаджиева в то время неоднократно пытались убить , но широко известен только случай зимы 2002 года. В служебный кабинет чиновника подложили самодельную бомбу с часовым механизмом. Ее вовремя нашла охрана, теракт сорвался.

«Глава шалинской администрации утверждает, что за попыткой теракта стоят группировки ваххабитов. Ранее в Шали уже неоднократно совершались покушения на господина Алихаджиева, но пока он не пострадал», -- писала пресса.

В 2003 году президент России наградил Алихаджиева Орденом мужества.

В 2002 году в доме чиновника нашли большой арсенал оружия. Ни его, ни семи дома не было. Против Алихаджиева завели уголовное дело по факту незаконного хранения оружия. Это не помешало ему в том же году вместе с Кадыровым-старшим появиться на встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Уголовное дело позже припомнил Алихаджиеву Рамзан Кадыров. В 2007 году он открыто назвал Алихаджиева преступником.

«Я точно знаю одного преступника из Чечни — это бывший глава Шалинского района Шерип Алихаджиев. В данное время он проходит у нас по уголовному делу, однако в то же время является заместителем председателя правительства Ингушетии», — подчеркнул Кадыров.

С места главы Шалинского района Алихаджиев ушел в 2004 году. Тогда в прессе писали, что он претендует на место главы Чечни после убийства Ахмата Кадырова. По другой информации, Алихаджиев уехал из Чечни сразу после гибели Кадырова-старшего. Перебрался в Ингушетию, где в 2006 году стал зампредом правительства, потом переехал в Москву. В 2020 году пытался избраться в депутаты Госдумы. По информации журналистов, последнее время является помощником своего старого друга, депутата Думы Владимира Шаманова от «Единой России». Однако в окружении Шаманова это опровергли.

«Нам ничего неизвестно [о покушении], Владимир Анатольевич в командировке. Я помощник Шаманова, Алихаджиев нет», — прокомментировал «Газете.Ru» помощник депутата Владимир Мицкевич.