Создатель «Флибусты» решился на эвтаназию. О своей смерти он сообщил в отложенном посте Умер основатель бесплатной онлайн-библиотеки Флибуста Stiver

Создатель пиратской библиотеки «Флибуста» принял решение об эвтаназии. Она прошла под присмотром врачей в Германии, где подобное разрешено законом. Месяц назад известный под ником Стивер основатель «Флибусты» рассказал, что болен одной из самых агрессивных форм рака мозга. Проект продолжит работать несмотря на его смерть.

Больной раком создатель пиратской онлайн-библиотеки «Флибуста» ушел из жизни с помощью эвтаназии в Германии. Сообщение об этом появилось на сайте библиотеки.

Настоящее имя основателя «Флибусты» официально неизвестно, в сети он использовал ник Stiver. Владельцы портала 22 октября опубликовали отложенный пост, который Stiver просил обнародовать именно в этот день.

«Если все пойдет по плану, то 20 октября получу смертельную дозу <...>. Если не отпишусь в понедельник, значит сработало. Просьба тогда во вторник опубликовать эту информацию — для истории, и чтобы остановить любые сборы «на помощь Стиверу», — написал автор.

Он уточнил, что использует возможность «ассистированного суицида» под присмотром врача. Конституционный суд Германии разрешил подобное в 2020 году, посчитав право на суицид частью базовых прав человека.

В США препарат, который Стивер выбрал для эвтаназии, используют для смертной казни и для усыпления животных.

Владельцы «Флибусты» отдельным сообщением подтвердили, что создатель библиотеки умер в Германии, как и хотел.

«Stiver прошел этот путь с мужеством и решимостью», — говорится в сообщении.

Один из самых смертельных видов рака

О том, что создатель «Флибусты» болен раком, стало известно практически месяц назад, 24 сентября. Он рассказал об этом на сайте своего проекта.

«Я в больнице с неприличных размеров глиобластомой», — поделился Stiver.

Глиобластома — агрессивная опухоль в ткани головного мозга. Известна как один из самых смертоносных форм рака. Крайне сложно поддается лечению. Менее 10% пациентов удается прожить хотя бы пять лет после установки диагноза, как, например, российской актрисе Анастасии Заворотнюк. Большинство даже при лечении умирают быстрее чем за год. Точные причины развития болезни до сих пор неизвестны. Чаще встречается у людей в возрасте 50–70 лет.

Кем был создатель «Флибусты»

Интернет-библиотека открылась в 2009 году и уже через пять лет, в 2016-м, оказалась полностью заблокирована в России. Решение о вечной блокировке принял Мосгорсуд по иску издательства «Эксмо», которому не понравилось, что «Флибуста» выкладывает в открытый и бесплатный доступ книги Рэя Брэдбери.

К тому моменту основатель библиотеки уехал жить в Германию, подальше от российской юрисдикции. По неподтвержденным данным, им был Дмитрий Карач, выпускник мехмата МГУ~.

«В начальные времена «Флибусты» Стивер обмолвился, мол, в Германии сложно остаться «чистым математиком», приходится совмещать с IT. Что ж, его деятельность улучшила или, как минимум, скрасила жизнь многих и многих людей. Совсем неплохой жизненный итог для сперва «фмш-а» (выпускника физико-математической школы. — «Газета.Ru), потом выпускника мехмата МГУ», — написал один из пользователей проекта в связи со смертью создателя «Флибусты».

В 2019 году Карача задержали в Германии по запросу российских властей. Россия требовала его экстрадиции, однако немцы не нашли в действиях мужчины уголовного преступления и в итоге не выдали его. Узнав о своем заболевании, основатель библиотеки предполагал, что она закроется из-за его смерти.

«К сожалению, Флибуста на этом, видимо, закончилась, как и я сам. Всем спасибо, было весело», — писал Stiver.

Тогда он уточнял, что серверы проекта оплачены только на несколько недель. Однако сейчас библиотека продолжает работать, 19 октября Stiver рассказал, что сервера оплатили и дальше.

«Сайт поддерживается, работаем в стабильном режиме», — указывал автор.

На фоне новости о его смерти владельцы библиотеки подчеркнули, что она продолжит существовать без изменений.