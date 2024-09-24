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«Флибуста закончилась, как и я». У создателя легендарной пиратской библиотеки нашли опухоль

Создатель «Флибусты» объявил о ее закрытии из-за найденного у него рака мозга

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Sharaf Maksumov/Shutterstock/FOTODOM
Интернет-библиотека «Флибуста» вскоре прекратит свою работу, поскольку у ее создателя под ником Stiver диагностирована глиобластома — агрессивная форма рака мозга. «Флибуста на этом, видимо, закончилась, как и я сам. Всем спасибо, было весело», — написал Stiver в посте «Конец». Обладатели прав на книги вели долгую борьбу с ресурсом, что привело к его «вечной блокировке» в 2016 году. Однако сайт работает даже сейчас.

Интернет-библиотека «Флибуста» вскоре прекратит свою работу, поскольку у ее создателя под ником Stiver диагностирована глиобластома. Об этом он сам сообщил в одном из блогов сайта.

«Я в больнице с неприличных размеров глиобластомой. К сожалению, Флибуста на этом, видимо, закончилась, как и я сам. Всем спасибо, было весело. Серверы оплачены еще на несколько недель», — говорится в посте под заголовком «Конец».

Кто именно скрывается под ником Stiver, неизвестно. Его личность удалось вычислить в 2016 году противникам основателя онлайн-библиотеки — обладателям прав на некоторые книги. Они не стали оглашать данные Stiver публично и лишь сообщили, что он живет в Германии.

Вечная блокировка

Интернет-библиотека «Флибуста» была запущена в 2009 году. Ее пользователи могут читать и скачивать книги в различных форматах. «Флибуста» также известна активным сообществом читателей.

В июне 2015 года Роскомнадзор заблокировал доступ на некоторые страницы «Флибусты».

«В связи с неудалением информации, нарушающей авторские права, на блокировку отправлен библиотечный интернет-ресурс flibusta.net», — сообщало ведомство на своей странице во «ВКонтакте».

Сайт заблокировали по решению Мосгорсуда по иску издательства «Эксмо». Оно обвиняло «Флибусту» в нарушении авторских прав на издание в России книг Рэя Брэдбери.

В апреле 2016 года из-за нарушения авторских прав Мосгорсуд принял решение о «вечной блокировке» онлайн-библиотеки ограничение доступа ко всему сайту, а не только к страницам с «пиратским» контентом. «Вечную блокировку» невозможно отменить.

«Суд заблокировал доступ к сайту flibusta.net на постоянной основе, два его зеркала — flibusta.is и flibusta.me — подверглись первичной блокировке», — сообщал представитель суда изданию РАПСИ.

Немцы не помогли

Правообладатели пытались добиться наказания и самого Stiver'a в Германии.

«Однако власти Германии после проверки, которая длилась два года, не нашли доказательств его преступной деятельности», — сообщал CNews в 2016 году.

Правоохранительные органы Германии изымали у предполагаемого основателя библиотеки ноутбук, однако все данные на нем оказались зашифрованы. Правообладатели сочли расследование поверхностным.

«С нашей точки зрения, необходимо было исследовать банковские проводки Stiver в пользу хостинг-провайдеров», — говорил CNews Максим Рябыко, гендиректор Ассоциации по защите прав в интернете (в нее входит и издательство «Эксмо»).

При этом библиотека функционирует даже сейчас, убедился корреспондент «Газеты.Ru».

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