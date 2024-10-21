Война тейпов. За что в Ингушетии расстреляли машину с сотрудниками Центра «Э» Убийство троих полицейских в Ингушетии вызвал конфликт тейпов

Троих мужчин в Ингушетии, включая охранника местного главы Центра «Э», убили из-за того, что они ранее унизили человека из враждебного тейпа. Жертв подстерегли на въезде в столицу региона и расстреляли их автомобиль. Нападавшие смогли сбежать. Корнем конфликта оказалась давняя ссора из-за девушки. Тейпы уже пытались примириться, однако это ни к чему не привело.

Нападение на машину сотрудников Центра противодействия экстремизму (Центр «Э») в Ингушетии совершили не террористы, а люди из враждебного им клана, пишет Telegram-канал Baza.

Давний конфликт развивается между двумя тейпами объединения чеченцев и ингушей, часто сформированная общим происхождением. Вероятно, изначально была территориальным и родоплеменным объединением.: Аушевых и Баркинхоевых. Вражду семей спровоцировала ситуация с 16-летней девушкой из рода Баркинхоевых . По версии Баркинхоевых, у нее была связь с 17-летним парнем из Аушевых, который якобы шантажировал ее интимным видео. В начале апреля мужчины Баркинхоевы похитили этого молодого человека, избили, раздели его, побрили голову, измазали лицо зеленкой и заставили извиняться на камеру.

«Прощу прощения за то, что трогал чужую женщину. Я больше не буду так делать, я очень подлый, трусливый человек», — говорит парень в ролике, сидя на земле в трусах.

После этих слов его также на камеру отпустили, вытолкав в неизвестном городе из машины и заставив при этом кричать извинения. Видео широко разошлись среди местных в соцсетях. В ответ в начале мая члены Аушевых напали на взрослого мужчину из тейпа Баркинхоевых (и именно за это их позже расстреляют).

Как пишет Baza, жертвой Аушевых оказался случайный человек, не причастный к предыдущим событиям. Несмотря на это, мужчину избили, также с него сняли штаны и повесили их над федеральной трассой «Кавказ» в знак унижения. Это тоже сняли на видео, при этом мужчина на камеру обвинил Аушевых в том, что их парень изначально изнасиловал девушку.

«Уйди, я вам ничего не делал, вы же изнасиловали нашу девочку и творите беспредел, да будут прокляты ваши отцы», — возмущается седой мужчина на видео.

Сам парень, которого на первом видео облили зеленкой, после нападения отрицал все обвинения, публично поклявшись в своей искренности на Коране. Девушка же, которая стала причиной конфликта, пропала, как утверждает Baza.

После майского инцидента тейпы попытались помириться, провели общую встречу. Однако на нее не пришли сыновья избитого мужчины, чьи штаны вывесили над трассой. Они пообещали отомстить за отца.

Расстрел обидчиков

Некоторое время после примирения тейпов столкновений между сторонами не было. А затем ситуация взорвалась, когда вечером 11 октября неизвестные обстреляли автомобиль с тремя Аушевыми: Амиром, Бесланом и Илезом. Все трое участвовали в избиении пожилого мужчины из Баркинхоевых и ждали мести , поэтому старались передвигаться группой. Один из них работал патрульным и на тот момент был «прикомандированным охранником» замглавы Центра «Э» в Ингушетии Адама Хамхоева. Двое других, судя по всему, тоже работали в Центре «Э». ТАСС писал, что в машине были «сотрудники ЦПЭ», однако по информации РИА Новости, там находились один сотрудник полиции и двое гражданских.

Хамхоев в день нападения ехал с Аушевыми в одной машине, поэтому изначально СМИ назвали случившееся неудавшимся покушением именно на него. При въезде в столицу Ингушетии Магас Хамхоев вышел из автомобиля, чтобы ответить на телефонный звонок. Как только он отошел от машины, к внедорожнику полицейских подъехала серебристая Lada, из которой расстреляли автомобиль с Аушевыми. Трое родственников погибли на месте. Хамхоев успел открыть ответный огонь, но нападавшим удалось сбежать.

«По предварительным данным, нападавших было двое. После нападения они сожгли [свою] машину и «пересели на другую, либо ушли пешком» в сторону Северной Осетии», — рассказал источник «Коммерсанта». У сожженной машины нашли окровавленные салфетки, что может свидетельствовать о ранении нападавших.

Заведено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия. Прокурор Ингушетии Андрей Васильченко взял на контроль ход расследования.