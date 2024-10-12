Сектанты, кузены и пять покушений. В Ингушетии расстреляли машину с сотрудниками Центра «Э» Опубликованы кадры нападения на сотрудников Центра «Э»

В Ингушетии расстреляли машину с четырьмя сотрудниками Центра «Э», три человека погибли. Целью напавших был замруководителя Центра по противодействию экстремизму Адам Хамхоев. Он не пострадал. Преступники скрылись с места преступления на серебристой Lada 2115, позже автомобиль нашли сожженным. Совершить покушение на силовиков могли сектанты «баталхаджинцы»*.

Около 10 часов вечера 11 октября на заправке рядом с гордом Назрань неизвестные расстреляли машину силовиков на трассе «Кавказ» в Ингушетии. Целью преступников мог быть замруководителя регионального центра «Э» Адам Хамхоев. Погибли три человека — двое гражданских и один полицейский. Фамилия всех троих — Аушевы. Они также работали в Центре по противодействию экстремизму.

В Сети распространяются кадры нападения на автомобиль, в котором были сотрудники Центра «Э». На видео ВАЗ-2115, в котором находятся нападавшие, движется в сторону внедорожника полиции. Звучат выстрелы. Разбиваются стекла, у машины сносит крышу.

В объектив попала белая иномарка. До нападения преступники остановились рядом с этой машиной, у водителя было приоткрыто окно. После стрельбы белый автомобиль спокойно уехал с места происшествия следом за преступниками.

Что произошло

По данным «Сапа Кавказ», правоохранители проводили «рейдовые мероприятия», когда по ним открыли стрельбу. Telegram-канал называет и имена двоих погибших: это полицейский Илес Аушев и его родственник Беслан Аушев. Третий Аушев скончался в больнице.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

«Уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов в Республике Ингушетия поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сообщил Центральный аппарат СК России.

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления по Республике Ингушетия Ахмеду Асхабову представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах.

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назвал произошедшее бесчеловечным актом, который прежде всего направлен против правоохранительной системы, а также против стабильности и безопасности в регионе. Он добавил, что правоохранительные органы республики делают все возможное, чтобы раскрыть преступление и привлечь виновных к ответственности.

«Серебристая пятнадцатая»

СМИ сообщали, что нападавшие скрылись с места преступления на серебристой «пятнадцатой» Ладе. Машину объявили в розыск. Позже ее нашли сгоревшей в Северной Осетии.

«Машину Lada 2115, на которой передвигались нападавшие, обнаружили сожженной на территории сельского поселения Майское в Северной Осетии. Сами нападавшие скрылись», — рассказали ТАСС в полиции.

Предварительно, нападавших было трое. Их по-прежнему ищут.

Вражда сектантов и сотрудника Центра «Э»

По информации источника «Известий», на силовиков могли напасть члены организованного преступного сообщества баталхаджинцев (секта признанного в РФ террористом и экстремистом Батал-Хаджи Белхороева запрещена в РФ) (секта признанного в РФ террористом и экстремистом Батал-Хаджи Белхороева — запрещена в РФ).

Как сообщает РЕН ТВ, в расстрелянном автомобиле единственным выжившим остался сотрудник республиканского центра «Э» Адам Х. Telegram-канал Baza назвал его фамилию — Хамхоев. Он расследует преступления баталхаджинцев и находится под государственной защитой.

Предположительно, именно Хамхоева и хотели убить нападавшие. А погибшие Аушевы приходятся ему двоюродными братьями.

С февраля 2023 года расследуется дело о терактах, совершенных с целью убийства начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Среди обвиняемых — члены боевого крыла баталхаджинцев.

Хамхоев проходит по этому делу потерпевшим, поскольку был заместителем Эльджаркиева.

Это уже пятое покушение на Хамхоева, пишет Mash Gor. В двух из них он был ранен.