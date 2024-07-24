Мошенничество в оборонке. Как из бюджета Минобороны исчезло почти полмиллиарда рублей? Прокуратура запросила почти 10 лет бизнесмену Чеснокову за хищения у Минобороны

Прокуратура требует для Андрея Чеснокова девять лет и десять месяцев колонии за мошенничество с бюджетными средствами Минобороны, выделенными на реконструкцию военных полигонов в Казахстане. Против Чеснокова предъявлен иск на сумму почти полмиллиарда рублей.

Прокуратура запросила для топ-менеджера обанкротившейся компании «ЭМК-Инжиниринг» Андрея Чеснокова девять лет и десять месяцев лишения свободы в колонии за мошенничество с денежными средствами министерства обороны, сообщает «Коммерсантъ».

По версии следствия, предприниматель вместе с двумя сообщниками похитил около полумиллиарда рублей из выделенных 760 млн на реконструкцию военных полигонов Теректа и Тургай в Казахстане, которые арендуются российскими военными.

Уголовное дело о крупном мошенничестве с участием Андрея Чеснокова и его предполагаемых сообщников Вадима Лесных и Василия Титова рассматривается в Хамовническом райсуде с августа 2022 года.

В недавних прениях сторон представители Генеральной прокуратуры потребовали признать подсудимых виновными и приговорить их к лишению свободы в колонии общего режима: Чеснокова — к девяти годам и десяти месяцам, Лесных — к девяти с половиной годам, а Титова — к восьми годам. Прокуроры предложили удовлетворить иск министерства обороны на сумму 488 219 280,20 рублей .

Дело Чеснокова

Уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) было возбуждено в октябре 2019 года столичной полицией и позже передано в следственный департамент МВД. Следствие установило, что в ноябре и декабре 2015 года обанкротившееся в 2021 году ООО «Градстройпроект» заключило контракты с ФГУП «Главное военно-строительное управление №13» на реконструкцию военных полигонов Теректа и Тургай в Казахстане. Из выделенных на эти работы более 760 млн рублей было похищено почти полмиллиарда, которые были выведены через подставные компании.

В 2020 году были задержаны заместитель гендиректора «Градстройпроект» Игорь Бердников и предприниматель Михаил Стаханов, помогавший провернуть аферу. Оба полностью признали вину и заключили досудебные соглашения с прокуратурой. Хамовнический райсуд приговорил Бердникова к шести с половиной годам колонии, а Стаханова — к трем с половиной годам.

Свидетельства осужденных позволили выявить остальных участников преступления. В сентябре 2020 года под стражу попали бывшие учредители фирм Вадим Лесных и Андрей Чесноков. Позже к делу присоединился Василий Титов, который утверждал, что стал руководителем компаний после совершения мошенничества. Титов занимал посты в ФГПУ «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)», ООО «Градстройпроект» и его дочерней компании «Трест №11», через которую также происходили хищения.

Помощь ФСБ

«Ъ» отмечает, что арест Чеснокова стал неожиданностью, так как сотрудники антикоррупционного управления ФСБ использовали Андрея Чеснокова и его связи для разоблачения коррумпированных коллег и полицейских. В 2019 году Чесноков помог ФСБ выявить оперуполномоченного УФСБ Кирилла Либена, который вымогал 10 млн рублей за прекращение проверки его компании «Автопарк №6 «Спецтранс».

Чесноков также выступил в качестве заявителя в деле против полковников МВД Евгения Кашматова и Дмитрия Атаева, осужденных за получение крупных взяток. Кашматов и Атаев были осуждены на 11 лет колонии и штраф в 100 млн рублей каждый за взятку в 17 млн рублей, которую они получили за прекращение проверки компании «ЭМК-Инжиниринг». Они утверждали, что стали жертвами провокации.

Процесс по делу Чеснокова и его предполагаемых сообщников затянулся из-за споров о том, где именно произошло преступление: в офисе подрядчика или в банках, через которые переводились деньги. Материалы были переданы из Головинского суда обратно в Хамовнический для дальнейшего рассмотрения, и мера пресечения подсудимым не была изменена.

В 2021 году Тверской суд наложил арест на имущество фигурантов, включая шесть счетов в Газпромбанке бывшей жены Чеснокова, на которых находились около 250 млн рублей, более €280 тыс. и около $60 тысяч.