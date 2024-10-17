«Стреляли в прихожан, украли закрутки»: как «воины Зеленского» захватили храм УПЦ Сторонники ПЦУ захватили Михайловский собор УПЦ в Черкассах

В украинских Черкассах сотня мужчин в камуфляже захватила и разграбила собор УПЦ. Прихожане во главе с митрополитом пытались дать отпор и даже смогли выгнать нападавших. Но те применили пистолет, баллончики, избили священника и повторно ворвались в храм. Полиция в это время бездействовала, а местные власти одобрили нападение.

Украли закрутки с иконами

Нападение на Архангело-Михайловский собор Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Черкассы началось около 03:00 17 октября, когда прихожане собрались на литургию, рассказал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram.

Примерно 100 мужчин в камуфляже и с закрытыми лицами перегородили проход в храм и не пускали верующих. Они выстроились у ворот цепочкой, водрузив рядом флаг Украины. Непрошеные гости отбирали у свидетелей телефоны и препятствовали видеосъемке.

Люди вызвали полицию, на место приехали несколько полицейских машин. Однако правоохранители никак не вмешивались, несмотря на просьбы прихожан, оказавшихся на улице. Активисты же в это время ломали двери и окна в соборе, обворовали рабочий кабинет Черкасского митрополита Феодосия.

«Преданные последователи Зеленского, находясь в соборе, украли: 60 тыс. долларов и 80 тыс. гривен, которые собирали прихожане на колокол и реставрацию храма, <...> полностью обчистили архиерейскую спальню вместе с одеждой, [забрали] еду, варенье, закрутки на зиму», — перечислил Дмитрук.

Кроме того, из собора пропали церковная утварь, книги и иконы.

Стрельба в храме

К 09:00 к храму приехал сам митрополит Феодосий и вместе с прихожанами пытался пройти в собор. На церковной территории завязалась потасовка. На опубликованных Дмитруком кадрах видно, что обе стороны использовали газовые либо перцовые баллончики , а одного из захватчиков повалил на землю пожилой мужчина в церковном одеянии.

В итоге нападавших смогли оттеснить и вернуть собор.

«Перед тем, как уйти, нелюди избили владыку прямо в алтаре», — подчеркнул депутат.

Он опубликовал видео с массовой драки уже внутри церкви. На записи люди бросаются друг в друга подручными вещами, в том числе церковными скамьями , мужчина в камуфляже несколько раз распыляет перцовый баллончик в толпу.

Кроме того, по крайней мере один из захватчиков принес в собор пистолет . Дмитрук заявил, что его использовали для стрельбы по верующим. На одном из роликов молодой человек в камуфляже с открытым лицом наставляет пистолет на толпу, включая священника, и кричит: «Назад!», а на другой стреляет в людей: слышны хлопки, виден дым.

«Воин» Зеленского стреляет по прихожанам УПЦ <...> Это Украина Зеленского», — прокомментировал депутат.

Повторный захват храма

После отступления нападавшие сразу стали собираться за воротами собора вновь, представитель украинской партии «Национальный корпус» Владимир Петько записал на фоне храма призыв к жителям города прийти и «забрать свое», выступить против «прихвостней Московского патриархата». Дмитрук обратил внимание на то, что Петько лично участвовал в захвате собора и избиении митрополита.

Также собраться у храма попросил горожан мэр Черкасс Анатолий Бондаренко. Он предложил «прийти помолиться» и «высказать свое мнение относительно существования московской церкви в городе». Кроме того, «по сути», захват собора поддержал губернатор области Игорь Табурец , пишет украинское издание «Страна».

«Курс на духовную независимость Украины неизменен», — заявил Табурец.

Около 11:30 начался повторный штурм храма, прихожане вновь столкнулись с активистами в камуфляже, были использованы баллончики. Как минимум один человек пострадал: на видео с места событий верующие помогали пожилому мужчине с окровавленной головой, который лежал на земле.

«Прямо сейчас идет сильная потасовка возле собора. Сторонники ПЦУ-Зеленского задули газовым баллончиком митрополита Феодосия! Михайловский собор УПЦ в Черкассах захвачен», — заявил Дмитрук.

Сам митрополит Феодосий сообщил, что верующие и священники УПЦ Черкасс теперь будут молиться по домам и квартирам.