Педиатра Буянову оставили под арестом. Суд объяснил, что она пыталась сбежать из России Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемую в дискредитации армии педиатра Буянову

Педиатр московской поликлиники Надежда Буянова, на которую завели дело о дискредитации армии из-за доноса пациентки, находясь под следствием, пыталась незаконно выехать из страны. В тот период суд избрал мерой пресечения для Буяновой запрет определенных действий, среди которых был и выезд из России. Согласно судебным материалам, в стране, куда пыталась уехать медицинский работник, «проживают ее родственники» (известно, что Буянова ранее жила во Львове). 26 апреля суд отправил врача в СИЗО. Сегодня Мосгорсуд принял решение оставить Буянову под стражей.

Надежда Буянова, обвиняемая в дискредитации российской армии, ранее пыталась бежать за границу, чтобы избежать следствия. Так объяснил Мосгорсуд свое решение на продление ареста 67-летнего детского врача.

«Буянова Н. Ф. нарушила ранее избранную меру пресечения в виде запрета определенных действий, скрылась от органов расследования и была объявлена в розыск. Она была выявлена в местности, в непосредственной близости от границы Российской Федерации», — цитирует ТАСС материалы дела.

Также подчеркивается, что местонахождение Буяновой стало известно благодаря разыскным мероприятиям правоохранительных органов. Женщина находилась на границе «с иностранным государством, на территории которого проживают ее родственники». При себе у нее была значительная сумма денег.

Мосгорсуд принял решение оставить педиатра под стражей до 2 ноября.

Дело Буяновой

В феврале 34-летняя москвичка Анастасия Акиньшина потребовала привлечь педиатра Буянову к уголовной ответственности за распространение фейков о российской армии. Она также попросила органы проверить, не спонсирует ли Буянова ВСУ, и законно ли она находится на территории РФ (врач более 30 лет назад переехала с Украины).

Акиньшина рассказала, что пришла в московскую поликлинику №140 с двумя детьми, так как у ее семилетнего сына появились проблемы с глазом. Во время осмотра мальчик стал капризничать, а Акиньшина сообщила, что у ее сына недавно погиб отец на СВО, поэтому появились трудности с поведением ребенка. В ответ педиатр якобы сказала, что мужчина был «законной целью для Украины» и они сами виноваты. Адвокат Буяновой Оскар Черджиев утверждает, что на приеме его подзащитная «лишь установила подозрение на «расстройство поведения», а мать, возможно, пришла в ярость, подумав, что из ее сына хотят сделать больного».

Врачу предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ с использованием служебного положения»). Буянова отрицает все обвинения, аудиозапись беседы с пациенткой не велась.

Изначально Тушинский суд оставил врача на свободе, но в качестве меры пресечения запретил ей совершать определенные действия. В апреле женщину поместили в СИЗО. В мае ее арест продлили на полгода.

«Поддерживать Украину стоит, находясь там»

В конце мая Акиньшина пришла на судебное заседание по делу Буяновой. Там она еще раз пересказала диалог в поликлинике, уточнив, что назвала врача «коллаборанткой» и пожаловалась на нее главврачу, но та заявила, что Буянову наказывать не будут. После этого Акиньшина начала писать заявление в полицию, но так его и не отнесла, а решила рассказать о ситуации в соцсетях. В ситуацию подключились прокуратура и ПДН.

«Я просила, чтобы ее выслали из страны или посадили, но сейчас остыла. Я считаю, что поддерживать Украину стоит, находясь на Украине», — сказала Акиньшина в суде.

Мешок соли

В мае Буяновой передали в СИЗО 20 кг соли. Как рассказал «Газете.Ru» адвокат врача Оскар Черджиев, из-за этого месячный лимит Буяновой на получение передач был исчерпан.

«Это было сделано на границе месяцев, май закончился, июнь начался. Волонтеры пришли делать передачу [Буяновой], им сказали, что лимит исчерпан, потому что некий человек передал 20 кг, стали разбираться, выяснили данные этого человека, и что передан абсолютно бесполезный продукт — соль. В таком количестве она не требуется. Формально считается, что двадцатикилограммовый лимит был исчерпан. Это злоупотребление правом делать передачи. Сделано это исключительно с одной целью — ей навредить», — отметил юрист.

По словам Черджиева, мужчина, передавший Буяновой соль, не приходил на слушания по ее делу.

«Это какой-то злоумышленник, сделано это назло», — заключил он.