Лев напал на смотрителя зоопарка во время кормления на глазах у посетителей

В зоопарке в Нигерии лев напал на смотрителя во время кормления, пишет Unilad. Это произошло на глазах у посетителей.
Как пишут местные СМИ, инцидент произошел в субботу вечером, когда группа посетителей присутствовала на экскурсии и остановилась около вольера со львами. По словам очевидцев, в этот момент смотритель зашел в клетку к хищникам, чтобы покормить их свежим мясом.
Внезапно лев напал на мужчину, повалил его на пол и начал кусать и царапать шею смотрителю. Охранникам пришлось несколько раз выстрелить в льва, чтобы тот отступил.
Представители зоопарка выступили с заявлением, сообщив, что опытный дрессировщик нарушил правил безопасности. Позже стало известно, что врачам не удалось спасти мужчину.
«Сотрудник зоопарка, по всей видимости, чувствуя себя комфортно рядом с животным, оставил открытыми защитные ворота и приступил к кормлению, это нарушение процедуры», — говорится в заявлении.
Ранее в Малайзии слон затоптал мужчину, пытавшегося отогнать его от школы.