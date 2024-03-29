«Вор в законе» Шакро Молодой вышел из колонии на три года раньше. Как ему это удалось Шакро Молодой вышел на свободу из-за плохого здоровья

Криминальный авторитет Шакро Молодой вышел из колонии, где отбывал наказание последние шесть лет. Он должен был находиться в тюрьме еще три года и 10 месяцев, но суд решил освободить его по состоянию здоровья. При этом каких-то конкретных диагнозов названо не было. По неподтвержденным данным, он полностью ослеп. Его адвокат Тенгиз Папаскуа сообщил «Газете.Ru», что его клиент уже находится в больнице. Подробнее — в нашем материале.

Криминальный авторитет Шакро Молодой (Захарий Калашов) вышел на свободу. Ранее суд решил освободить его до окончания тюремного срока. Основная причина освобождения Калашова плохое состояние здоровья.

«По состоянию здоровья его выпустили. УДО — это совсем другое. Не слушайте никого, я вам верную информацию даю. Выпустили по состоянию здоровья. Какая разница, где его выпустили. Он уже находится в больнице», — рассказал «Газете.Ru» адвокат Тенгиз Папаскуа.

Как пишет Shot со ссылкой на источник в колонии № 2 в Краснодарском крае, одного из самых известных «воров в законе» вывезли в кузове грузовой «Газели», на которой не было опознавательных знаков.

По информации ВЧК-ОГПУ, в колонии он практически ослеп. Организовали встречу Шакро из тюрьмы криминальные авторитеты Мартин Бабакехян и Александр Захаров (Сандро), ранее судимые за убийство губернатора Магаданского края Валентина Цветкова.

Статья 81 УК РФ (освобождение от наказания в связи с болезнью) не предусматривает никаких мер контроля за оказавшимся на свободе осужденным, в отличие от освобожденных по УДО, которые должны отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции или полиции, соблюдать ограничения и т. п.

Где и за что сидел

Калашов находился в заключении шесть лет. Наказание он отбывал в колонии строгого режима.

20 марта «вор в законе» отметил день рождения в колонии. Ему преподнесли торт, лимонад «Натахтари» и подарки. Как сообщал Shot, в этот день к кубанской колонии подъехал «Мерседес», из которого в небольшой грузовичок перегрузили наборы грузинской еды, упаковку лимонада и несколько подарочных коробок. Осужденному исполнился 71 год.

По данным СМИ, на праздновании могла присутствовать бывший грузинский министр по делам исполнения наказаний Хатуна Калмахелидзе, ушедшая в отставку в 2012 году после скандала с обнародованными видео пыток заключенных в Глданской тюрьме №8.

Шакро Молодого арестовали в 2016 году по делу о вымогательствах с применением насилия (ч. 3 ст. 163 УК) — 8 млн руб. у владелицы ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве Жанны Ким и 10 млн руб. у директора компании «Норднефтьгаз». В 2018-м его приговорили к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы.

По версии следствия, сообщники Калашова прибыли в ресторан 14 декабря 2015 года и начали вымогать у Ким деньги под угрозой порчи имущества и применения насилия. Конфликт привел к перестрелке, жертвами которой стали два человека.

Вор №1

Захарий Калашов родился 20 марта 1953 года в Тбилиси. Первый тюремный срок получил еще в 1971 году — за кражу. Отбыл еще несколько сроков. В 1989 году переехал в Москву, став одним из самых влиятельных криминальных авторитетов. Тогда же подружился с ворами в законе Дедом Хасаном (Аслан Усоян) и Япончиком (Вячеслав Иваньков).

В 2003-м переехал в Испанию после нескольких покушений на него. В ЕС Калашов занимался отмывом денег криминального бизнеса в России. Когда на него вышла испанская полиция, бежал в ОАЭ. В 2006 году власти королевства все-таки выдали его Мадриду. Был осужден на девять лет. После череды судебных заседаний в 2014 году Калашова решили выдворить в Россию, где его отпустили после профилактических бесед.

После смерти Деда Хасана в 2013 году Шакро Молодой стал лидером российского преступного сообщества.