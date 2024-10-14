«Это не психиатрическое заболевание». Что ученые говорят о квадробинге Онищенко: квадробинг нельзя отнести к психиатрическим заболеваниям

Квадробинг не является психиатрическим заболеванием, заявил академик РАН Геннадий Онищенко. По его мнению, это просто мода, но тренд «подогревают, выводят на первый план». С другой стороны, Онищенко считает, что надо разбираться с родителями, которые выводят своих детей на поводке. Директор же Института клинической психологии и социальной работы РНИМУ им. Н.И. Пирогова Вера Никишина связала занятия квадробингом с попытками «уйти от реальности». Тема последнее время популярна среди депутатов Госдумы, а в Кремле ее «держат за пределами повестки».

Квадробинг не является психологическим заболеванием, заявил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко в ходе видеомоста на тему «Биобезопасность стран ЕАЭС».

«[Квадробинг] — это мода. Да, ее подогревают, выводят на первый план, но она есть, так как была мода у хиппи, еще у других социальных групп, молодежных движений, которые таким образом выражали свой протест. Поэтому давайте поизучаем эту тему, я точно говорю, что это не психиатрическое заболевание. Но если мама ведет на поводке ребенка, то с мамой надо разбираться», — сказал Онищенко (цитата по ТАСС).

По мнению академика, реальной угрозы движение не представляет.

«Такого рода контент, если он будет по оценке экспертов, [признан] вредновлияющим, тогда, конечно, его нужно останавливать, закрывать и запрещать тем людям, которые этим занимаются», — заявил Геннадий Онищенко.

Клинический психолог Николай Баранов также связал увлечение квадробинга с трендом.

«Дети и подростки быстро это подхватывают. Если бы это не муссировалось, наверное, квадробикой занимались бы реже. К тому же это самовыражение: «Посмотрите, какой я особенный — у меня даже вид спорта не как у всех», — сказал ученый в интервью 59.ru.

Директор Института клинической психологии и социальной работы РНИМУ им. Н.И. Пирогова, доктор психологических наук, профессор Вера Никишина объяснила занятие квадробингом с попытками «уйти от реальности или желанием родителей увести детей от реальности».

«Согласитесь: воспитывать гораздо сложнее, нежели выгуливать на поводке», — сказала Никишина в разговоре с «Российской газетой».

Миа Бойка и «Ветераны России» против

Квадробинг (от лат. quattuor — «четыре» и англ. aerobics — «аэробика») — это тренд, приверженцы которого (преимущественно дети) отождествляют себя с животными, надевают маски, имитируют повадки животных и выкладывают ролики в соцсети.

Вероятно, интерес к квадробингу возник после скандала с певицей Mia Boyka, которая 30 августа на концерте в Надыме, общаясь на сцене с восьмилетней Марьяной в маске кошки, сказала: «Ты тут у нас котенок или квадробер, не дай бог?».

Оскорбительное общение вызвало шквал негативных комментариев в адрес певицы, а за девочку вступились артисты Егор Крид и Клава Кока, журналистка Ксения Собчак и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Движение «Ветераны России» выступало с просьбой о запрете «квадробинга как деструктивного и экстремистского течения». С соответствующими просьбами «ветераны» обращались в Генпрокуратуру и Госдуму РФ.

«Это не просто игра, а новая субкультура, где дети ведут себя как животные: бегают на четвереньках, лают, кусаются.

Однако, что действительно вызывает обеспокоенность, так это поддержка таких «игр» со стороны родителей, которые не просто потакают, но и порой идут дальше — водят детей на поводках, как настоящих питомцев. Подобное поведение не только разрушает нормальные процессы социализации, но и создает риски для психического здоровья детей, влияя на их восприятие окружающего мира и взаимоотношения с обществом», — говорится в обращении движения «Ветераны России».

«Напасть пришла с Запада»

Детский тренд беспокоит и депутатов Госдумы.

«Ребята не просто примеряют на себя образ собачки, кошечки или кого-то еще. Они начинают ходить в туалет в неположенном месте, есть кошачий или собачий корм, кидаться на людей, кусаться, царапаться и тому подобное», — говорила в интервью «Ъ FM» народная избранница Яна Лантратова.

Депутат Госдумы Сергей Колунов предлагал лишать родительских прав либо привлекать к административной и уголовной ответственности родителей, чьи дети увлекаются квадробингом.

«Как и в случае с ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), напасть пришла с Запада, из США. С первой заразой мы уже законодательно справились, запретили ее, справимся и со второй», — заявил Колунов РИА Новости.

В Кремле не интересуется темой квадробинга, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы старательно держим эту тему за пределами нашей повестки дня», — сказал Песков во время общения с журналистами.