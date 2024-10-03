«Так мы все скоро запретим». Депутаты поспорили, как наказывать родителей квадроберов

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил лишать родительских прав либо привлекать к административной и уголовной ответственности родителей, чьи дети увлекаются квадробингом. У инициативы нашлись как сторонники, так и противники. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в разговоре с «Газетой.Ru» призвала перестать пугать родителей.

Депутат Госдумы Сергей Колунов обратился в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка с просьбой разработать меры ответственности для родителей детей-квадроберов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ, который есть в распоряжении агентства.

Обращение было написано после того, как в интернете появилось видео, на кадрах которого жительница Омска выгуливала своего сына на поводке. Ребенок бегал на четвереньках, изображая собаку. Личность женщины уже установили, в региональном МВД сообщили, что семью проверили. Она характеризуется как благополучная, на учете в органах внутренних дел не состоит.

«Прошу вас оказать содействие в запрете движения «квадробинг» и разработке мер ответственности по данному вопросу видео с жительницей Омска и ее сыном. – «Газета.Ru», включая возможное лишение родительских прав и привлечение к административной либо уголовной ответственности», — написал Колунов в своем обращении.

В документе депутат также сообщил, что в последнее время в России отмечается резкий рост случаев «квадробинга», а в адрес парламентариев ежедневно поступают жалобы от избирателей. Согласно данным, которые привел Колунов, в августе 2023 года было зафиксировано всего 1184 запроса на слово «квадроберы», а в августе 2024-го это число выросло до 439 683.

В беседе с телеканалом RT депутат отметил, что раньше дети наряжались животными на праздники и утренники, но то, что происходит в последнее время, «доходит до крайности».

«Дети ассоциируют себя с животными. Мы видим десятки видео, как детей в костюмах кошек и собак «выгуливают» на поводках, целое движение появилось и активно расходится по России. И это делают совсем юные, неокрепшие люди, наши дети», — уточнил Колунов.

В комментарии РИА Новости парламентарий также заявил, что в РФ с ее высокими семейными ценностями и приоритетом на институт традиционной семьи существование квадробинга неприемлемо.

«Вдумайтесь, дети изображают из себя животных — кошек, собак — и просят родителей выгулять их на улице на поводке. Подобных видео море. Как и в случае с ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ), напасть пришла с Запада, из США. С первой заразой мы уже законодательно справились, запретили ее, справимся и со второй. Запретим, установим ответственность. Уверен, уполномоченный нас поддержит», — подчеркнул депутат.

Кто поддержал инициативу

За введение наказания для родителей квадроберов высказалась детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. В беседе с «Национальной службой новостей» она заявила, что родители должны нести ответственность за разрушительные увлечения своих детей. При этом, по словам Волынец, лишать их родительских прав не стоит.

«Лишение родительских прав — это все-таки избыточная мера. Но административная ответственность — да. У нас даже не нужно увеличивать количество статей, есть статья 5.35 [Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях] о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, которая подразумевает штраф. Ее нужно расширить, добавить увлечение ребенка этим деструктивным движением», — подчеркнула омбудсмен.

Кроме этого, она добавила, что необходимо проводить разъяснительные беседы с родителями в школах и на всех других площадках.

«Многие родители не понимают опасности происходящего. Они не понимают, что это связано с ЛГБТ, что это одно из любимых направлений педофилов», — считает уполномоченный по правам ребенка.

В Совете Федерации также выразили мнение, что государство не должно поощрять добровольную деградацию и утрату личности.

«Это сказывается на состоянии всего общества. Люди-кошки, люди-собаки и прочая живность такого рода пусть по Сан-Франциско и Нью-Йорку гуляет. Без нас», — считает сенатор Алексей Пушков.

«Хватит родителей пугать»

Впрочем, у предложения нашлись и противники. Среди них глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерина Мизулина, которая заявила, что введение уголовной ответственности и лишение родительских прав за увлечение детей квадробингом — это «уже совсем радикальные методы» и перебор. Одновременно с этим Мизунила поддержала идею Волынец о беседах с родителями. Ведь, по словам главы ЛБИ, многие взрослые не знают, в чем суть квадробинга.

Мнение о том, что репрессивные меры в отношении родителей вводить пока рано, выразила также глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. В разговоре с «Газетой.Ru» она не согласилось с утверждением своего коллеги Сергея Колунова о том, что квадробинг — это массовое явление в РФ.

«У нас пока не получила широкого распространения эта агрессивная субкультура, не такая безобидная, как это было в наших детских садах, когда дети зайчиками наряжались там, ежиками, лисичками и так далее. Давайте не будем торопиться, у нас своя культура.

Называть это движением и за это вводить уголовные и административные сроки, давайте как минимум докажем, что это широкое движение общественное. Где у нас статистика, что дети массово, повально уже [увлекаются квадробингом]? Нет у нас еще этого. Куда торопимся с этими мерами репрессивными? Хватит родителей пугать », — уточнила депутат.

Останина также подчеркнула, что для начала важно определить, насколько квадробинг опасен для детей и их родителей.