В Казахстане из-за банки пива убили 16-летнего подростка. Через неделю сгорел его дом В казахстанский Талгар ввели Нацгвардию после убийства 16-летнего подростка

4 октября в казахстанском Талгаре убили 16-летнего подростка. Мальчик получил ранение в драке, которая завязалась из-за банки пива. После конфликта полиция задержала семерых человек. 12 октября дом отца подростка сгорел, в Генпрокуратуре Казахстана заявили, что это был поджог. Родных погибшего взяли под круглосуточную охрану, улицы Талгара начала патрулировать Нацгвардия. Местные жители считают, что к убийству и поджогу причастна некая банда «Хуторских», но в полиции говорят, что речи об ОПГ не идет. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Национальная гвардия Казахстана начала патрулировать улицы города Талгар в Алматинской области после убийства 16-летнего подростка и пожара в доме его родителей. Об этом Tengrinews сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящий момент в городе Талгаре Алматинской области привлечен личный состав воинской части Национальной гвардии МВД РК для несения патрульно-постовой службы по охране общественного порядка. Проводимые мероприятия направлены на обеспечение безопасности и поддержание общественного порядка», — говорится в сообщении Нацгвардии.

Что произошло

Убийство 16-летнего Шерзата Болата произошло в ночь на 4 октября. По данным портала ORDA.kz, конфликт, в результате которого погиб подросток, начался в магазине, принадлежащем его семье. Вечером 3 октября в нем работал отец Шерзата Каржаубай Нурымов. После 23:00 в магазин зашел покупатель и потребовал продать ему пиво, однако Нурымов отказал, так как это запрещено законом (в Казахстане продажа алкоголя запрещена в будние дни с 23:00 до 8:00, в выходные и праздничные дни — с 00:00 до 8:00). Покупатель начал препираться, и тогда мужчина согласился продать ему алкоголь.

«Ему показали чек о переводе, однако уведомление об оплате не пришло, и продавец решил, что его обманывают. Разговор перешел на повышенные тона, и продавец утверждает, что в конце концов сказал посетителю: «Ладно, бери, что взял, и уходи, можешь не платить», — говорится в публикации.

Свидетелем этого разговора стал 16-летний Шерзат. В магазине он оказался случайно: как говорят родные, зашел за зарядкой. Подросток не стерпел оскорблений в сторону отца, вышел за покупателем и после перепалки ударил того в лицо. Нурымов выбежал на улицу и разнял дерущихся, после чего покупатель начал кому-то звонить. К магазину подъехали трое людей, отец попросил Шерзата зайти в магазин. Один из приехавших представился именем Нурбол, заявив, что он «хуторский» и его «все знают».

«Я ответил: хорошо, что тебя все знают, но я тебя не знаю и знать не хочу. Но давай нормально разберемся без драк. Если хочешь, я вашему пострадавшему парню лечение оплачу. Хотите, в кафешке угощу. Хотите, денег дам», — рассказал отец мальчика.

В это же время на место приехал брат Нурымова — Нурганат. Как пишет ORDA.kz, им вдвоем удалось убедить покупателя и его друзей, что за пиво мужчина не заплатил. После того, как вопрос с деньгами был улажен, все участники конфликта договорились, что он исчерпан, пожали друг другу руки и разошлись.

Однако через 10 минут компания вернулась уже на трех машинах. «Хуторский» Нурбол зашел в магазин и в агрессивной манере потребовал привести подростка. Выпроводить его, по словам Каржаубая Нурымова, не получилось. В это время к магазину подъехало еще две машины «хуторских», а также подошли друзья Шерзата — около пяти-шести человек. Отец подростка попытался вызвать полицию, но, по его словам, дозвониться до правоохранителей не смог.

«На улице в это время началась драка, Каржаубай хотел выйти, но получил удар бутылкой по голове, ножом по спине, а когда вырвался и выбежал на улицу, то услышал выстрел», — пишет ORDA.kz.

Потасовка между друзьями Шерзата и компанией покупателя продолжалась. Нападавшие использовали ножи, а уже лежащего подростка били прикладом ружья по голове. Все это происходило на глазах его мамы и бабушки. По словам дяди Шерзата, когда он увидел племянника, мальчик уже был ранен.

«Я побежал к Шерзату. Обнял его и спрашиваю, что случилось. Потом увидел у него рану в области легких. Я закрыл руками рану, и кричал, что надо вызвать скорую.

Говорю: «Парни, остановитесь, тут ранили ножом, он умирает». Кричу во весь голос и обнимаю его. В один момент я понял, что они хотят добить его, и обнял Шерзата — лучше пусть бьют меня. В этот же момент они начали бить», — вспомнил он.

Драка закончилась около часа ночи. Шерзата, его пострадавшего друга и дядю с четырьмя ножевыми ранениями госпитализировали. В больнице 16-летний подросток скончался. Полиция, как рассказали очевидцы, приехала на место только ближе к двум часам ночи.

Подозреваемые и поджог дома

Полиция возбудила по факту убийства уголовное дело, семерых подозреваемых арестовали на два месяца. Однако родственники погибшего мальчика и другие жители Талгара посчитали, что задержаны были не все участники конфликта. 7 октября десятки человек вышли на улицы города с требованием объективного и справедливого расследования преступления. Митинг продолжался около полутора часов. После этого министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов сообщил, что взял дело под свой личный контроль.

close Импровизированный мемориал на месте убийства подростка в Талгаре, Казахстан inform.kz

Ночью 12 октября дом в селе Азат, принадлежавший отцу погибшего подростка, сгорел. По словам очевидцев, его, предположительно, подожгли. Такой же версии придерживаются и в Генпрокуратуре Казахстана.

«По факту умышленного уничтожения чужого имущества полицией возбуждено уголовное дело. В рамках расследования опрашиваются свидетели, а также изучаются записи с камер видеонаблюдения», — заявили в полиции.

В результате пожара никто не пострадал. После него семью Шерзата взяли под круглосуточную охрану.

Жители Талгара считают, что к убийству мальчика и поджогу дома его отца причастна некая банда «Хуторских», участники которой якобы имеют связи в правоохранительных органах. Однако полиция эту версию отрицает. По словам и. о. начальника департамента полиции Алматинской области Серика Шалхарова, речи ни о какой ОПГ не идет.