Экс-министр убил жену — и это потрясло всю страну. Как дело Салтанат изменило Казахстан Сенат Казахстана принял закон против домашнего насилия после убийства Нукеновой

Парламент Казахстана принял закон об ужесточении наказания за семейное насилие. В 2017 году республика декриминализовала его, как и Россия. В прошлом году бывшего казахстанского министра задержали за жестокое убийство гражданской жены — суд над ним всколыхнул общественность и заставил всю страну заговорить о проблеме. Теперь власти возвращают уголовную ответственность за такие преступления. Согласно статистике, в России ситуация с домашним насилием гораздо более тревожная.

Как гибель Салтанат всколыхнула страну

Сенат Казахстана 11 апреля одобрил в двух чтениях закон, который ужесточает наказание за бытовое насилие. В республике его называют «законом Салтанат» — так звали гражданскую жену экс-министра национальной экономики страны Куандыка Бишимбаева, по подозрению в убийстве которой его сейчас судят.

Закон провели через парламент вместе с мерами по защите детей и против самоубийств. Казахстанские правозащитники отнеслись к этому негативно. «Пока мы говорим о бытовом насилии, под этим соусом решили внести изменения везде и всюду» — отметила глава «Союза Кризисных Центров» Зульфия Байсакова.

Нижняя палата парламента (мажилис) приняла поправки в законодательство в феврале. Теперь документ должен подписать президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Для Казахстана «закон Салтанат» очень значим. За громким делом против Бишимбаева в прямом эфире следит вся страна. В поддержку нового закона сенат получил более 5 тыс. обращений. Больше чем 150 тыс. человек подписали петицию за ужесточение наказания в этой сфере. В соцсетях казахстанцы массово распространяют хештег #ЗаСалтанат.

Спикер парламента Маулен Ашимбаев заявил, что проблему бытового насилия в республике «уже нельзя замалчивать». Он уверен, что с принятием закона это «явление» получится «искоренить».

После подписи президента будет усилена ответственность за побои и умышленное причинение легкого вреда здоровью . Именно по этим статьям в Казахстане обычно привлекают за домашние насилие. Теперь за подобные преступления будет грозить уголовная, а не административная ответственность.

Меры наказания при этом останутся прежними, штраф или арест, но больших размеров и сроков. Сумма штрафа вырастет с 36 тыс. тенге до 295 тыс. (с 7,5 тыс. руб. до 61 тыс. руб.), а срок ареста с 10 суток до 25 .

Замминистра внутренних дел Казахстана Игорь Лепеха заверил, что полиция «найдет место для всех» таких преступников после принятия поправок.

«Наплыва никакого не будет... В следственных изоляторах они будут содержаться. Мы специально законодательное исключение сделали именно для этой категории — предусмотреть возможность содержания в следственных изоляторах. Я думаю, что для всех найдем место», — пообещал чиновник.

Токаев в декабре 2023-го поручил МВД Казахстана создать с пециальное подразделение по борьбе с семейно-бытовым насилием . В него должны привлечь максимальное число сотрудников-женщин.

«Хочу четко и однозначно заявить: поддерживаю ужесточение наказания за семейно-бытовое насилие... Следует решительно и единодушно выступить против беззакония и жестокости. Мы как общество должны отторгать любое нарушение норм и правил, любое неуважение к общечеловеческим ценностям», — подчеркнул Токаев.

Он отметил, что нужно создать в обществе «нулевую терпимость» к любым формам агрессии и насилия. Без этого никакие законы не будут эффективны. А значит, люди не должны «восхищаться романтикой криминального мира» и «возводить в кумиры» киношных или реальных преступников, считает политик.

«Мы должны вместе противодействовать любым попыткам оправдания деструктивного, антисоциального поведения, бороться против правового нигилизма», — резюмировал президент.

«Такое единение в Казахстане впервые»

Ежедневно в полицию Казахстана поступают свыше 300 заявлений от жертв бытовых конфликтов. За последние четыре с половиной года от домашнего насилия умерли 869 человек , сообщила в ноябре 2023-го министр культуры и информации Аида Балаева. Она назвала статистику «неутешительной». За прошедший год в Казахстане погибли из-за семейного и бытового насилия 69 женщин и семеро детей .

Самым резонансным делом стала гибель 31-летней Салтанат Нукеновой в ноябре 2023 года. Как позже выяснится, 44-летний Бишимбаев и до этого систематически бил жену. Он был одержим ревностью, контролировал ее жизнь. Салтанат несколько раз пыталась уйти, но всегда возвращалась, говорила знакомым, что «сама виновата».

«Люблю тебя и поэтому, в свою очередь, буду стараться работать над собой, выполнять все, что ты просишь, потому что для меня важно твое спокойствие и твое счастье», — писала Нукенова мужу-абьюзеру.

В день трагедии пара пошла на концерт Димы Билана в Астане, но ушла до конца выступления. Салтанат и Бишимбаев в очередной раз поссорились и пришли в ресторан Bau. Он принадлежит двоюродному брату Бишимбаева Бахытжан Байжанову, тут же пара играла свадьбу. Теперь Байжанов на одной скамье подсудимых с братом по подозрению в соучастии в убийстве.

В ресторане Салтанат сообщила бывшему министру, что уходит от него. Тот был пьян, вышел из себя и начал избивать женщину руками и ногами, таскать за волосы из комнаты в комнату.

«Злость у меня поднялась, я развернулся, подошел, схватил ее за волосы, дал ей четыре пощечины сильные. Она упала. Я опять не мог понять, она специально это делает или ей плохо. Когда она упала, я пнул ее раза три-четыре по бедру и ягодице. Я понимал, что никакие жизненные органы не должен повредить», — рассказывал Бишимбаев в суде.

В суде заключение судмедэкспертов о травмах Салтанат зачитывали около 40 минут. Специалисты установили, что нападавший целенаправленно бил по жизненно-важным органам. Смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы. У Нукеновой нашли гематому головного мозга в 230 мл крови (около стакана). Побои продолжались около восьми часов, вдобавок Бишимбаев душил женщину.

Все это происходило в VIP-зале ресторана, и никто не вмешивался. В итоге мужчина выдохся и уснул рядом с телом жертвы. Когда проснулся, не смог ее разбудить и вместо вызова скорой помощи позвонил за советом своей ясновидящей. Та успокоила, что Салтанат «просто устала и пьяная», и у Бишимбаева, по его словам, «отлегло от сердца». Тем не менее, политик попытался замести следы, например, попросив брата удалить записи с камер (их восстановили и теперь используют в суде).

В конце концов в ресторан все-таки вызвали «скорую». К ее приезду Салтанат уже была мертва как минимум шесть часов. Медики позвонили в полицию, те задержали Бишимбаева. Его обвиняют в убийстве, совершенном с особой жестокостью (п. 5, ч. 2 ст. 99 УК РК), а также в истязании гражданской супруги (п. 1, ч. 2 ст. 110 УК РК). Это первое дело о семейном насилии в Казахстане, которое рассматривает суд присяжных. Бишимбаеву грозит пожизненный срок.

Процесс идет в открытом режиме, и за трансляциями следят «и дети, и водители такси», говорят местные. Так, один из судебных прямых эфиров в моменте смотрели около 200 тыс. человек.

«Весь мой TikTok, каждое видео — про Салтанат: вырезки суда, акции, флешмобы. Я такое единение наблюдаю впервые. В основном все за нее», — поделилась Айсан Ашим, гендиректор The Village Kazakhstan, Batyr Jamal и Masa Media.

А что в России

За время пандемии процент жертв домашнего насилия значительно вырос. В 2021-м почти 72% всех убитых в России женщин умерли по этой причине. Всего за 2020 и 2021 годы от домашнего насилия погибли 2 680 женщин (в то время как в «неутешительной» статистике Казахстане за четыре с половиной года умерли 869).

По статистике 2023-го 43% женщин, которые получили тяжкий вред здоровью, пострадали от рук партнера или родственника. В то же время 79% женщин, применивших насилие к мужчинам, объяснили свои действия попыткой защититься от агрессии. Член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева обращала внимание на то, что в некоторых колониях почти 100% женщин сидят за то, что превысили самооборону против домашних абьюзеров.

«Ситуация похожая — муж пил, бил, идти было некуда. Даже в полиции могли фиксироваться случаи домашнего насилия, но ничего не менялось, так как женщины продолжали жить на одной территории с агрессором», — описывает Меркачева.

В то же время эксперт подчеркивала, что в России статистика домашнего насилия «фрагментарна, труднодоступна, а зачастую попросту отсутствует».

В России в 2017 году декриминализовали домашнее насилие. Побои перевели из уголовного правонарушения в административное. То же самое в том же году сделали в Казахстане, что теперь отменяют.