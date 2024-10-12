Цистерна прилетела во двор, убив двух детей с матерью. Что известно о взрыве в Грозном Shot: взорвавшейся в Грозном АЗС владеет местный бизнесмен Салман М.

Четыре человека, в том числе двое детей, погибли в результате взрыва цистерны на АЗС в Грозном. Пятеро пострадали. Площадь возникшего пожара достигла 900 кв. м. По предварительной информации, работники заправки нарушили технику безопасности при перекачке топлива. Глава Чечни Рамзан Кадыров уже выразил соболезнования погибшим и заявил, что лично контролирует ситуацию. СМИ сообщают, что при проверке АЗС год назад были найдены множественные нарушения.

На территории АЗС на проспекте Мохаммеда Али в Грозном произошел мощный взрыв, возник пожар. Площадь возгорания составила 900 кв. м.

«Поступило сообщение о пожаре по адресу: Чеченская Республика, г. Грозный, проспект Мохаммеда Али, д. 14А. Установлено, что произошел взрыв цистерны с газом с последующим горением», — сообщили в пресс-службе МЧС.

Взорвавшаяся цистерна отлетела на несколько десятков метров — в сторону жилого дома, повредив здание и несколько автомобилей. В момент, когда во двор прилетел полыхающий металлический резервуар, там находились люди. На опубликованных кадрах видно, как они пытаются убежать.

Внутри цистерны, по неподтвержденной информации, был газ.

Пожар уже удалось локализовать. На месте работают 35 сотрудников МЧС и следственная группа регионального СК. Продолжается разбор завалов и охлаждение цистерн с топливом.

Жертвы и пострадавшие

Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил информацию о том, что в результате ЧП погибли четыре человека, среди них двое детей.

Погибшим детям было пять и шесть лет. По информации Mash, с ними погибла их мать.

Baza публикует имена жертв: это Банати Насуханова (1999 года рождения), Алет Ибрагимова (2018 года рождения), Умалат Ибрагимов (2020 года рождения) и Илья Брюхачев (1989 года рождения).

Кадыров подчеркнул, что ситуация находится под его личным контролем, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«Без всякого сомнения, все виновные в происшествии будут привлечены к ответственности в соответствии с законом. Я выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Да смилостивится Всевышний Аллах над ними», — говорится в его посте в Telegram.

Минздрав Чечни заявил о пяти пострадавших у заправки. У них ожоги и незначительные травмы.

Кто виноват

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Максимальное наказание по этой статье составляет десять лет колонии.

«Во исполнение поручения прокурора республики Арсана Адаева, обусловленного сообщением о возгорании на автозаправке в городе Грозном, организована проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего», — заявляет прокуратура республики.

ЧП произошло на АЗС «Лидер». Ростехнадзор проводил последнюю проверку заправки в 2021 году. В ходе нее было обнаружено девять нарушений: на станции не было средств автоматического контроля и обнаружения утечек, а также обратного клапана на нагнетательном трубопроводе. Кроме того, сливоналивные устройства работали небезопасно.

МЧС проверяли заправки «Лидер» пять лет назад, в 2019 году.

Предварительной причиной взрыва стало нарушение техники безопасности при перекачке топлива, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Сгоревшая АЗС принадлежит местному бизнесмену, 48-летнему Салману М. Его сейчас пытаются найти следователи.

Помимо заправок «Лидер», ему принадлежат три медицинские компании и доля в фирме, работающей в сфере ЖКХ. Салман М. также занимает должность генерального директора в агентстве недвижимости.

«Подъем» отмечает, что на место трагедии приехал депутат городской думы Рустам Арзиев. Согласно данным сервиса Rusprofile, Арзиев — генеральный директор «Лидера» с 2016 года.

Взрывы в Дагестане

27 сентября на АЗС Plus у поворота в село Новый Хушет в Дагестане произошло несколько взрывов. На месте начался пожар, его площадь превысила 500 кв. м.

В результате происшествия погибли 11 человек, еще более 20 получили ранения разной степени тяжести. Аварийно-спасательные мероприятия были закончены лишь 1 октября.

Последний раз плановую проверку на этой АЗС проводили в ноябре 2023 года.

Глава Дагестана Сергей Меликов отмечал, что случившееся может быть связано с состоянием газопровода, который относится к сфере обслуживания ОАО «Даггаз». По версии SHOT, причиной могла стать детонация газового баллона.