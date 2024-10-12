«Сейчас ночь, одна поперлась». Пропавшую на вулкане в Индонезии москвичку перестали искать Поиски москвички, пропавшей на вулкане в Индонезии, остановили

Москвичка Александра Мордовина, проживавшая в Индонезии, пропала в конце августа. Она сообщила, что решила подняться на вулкан Ринджани высотой 3700 метров без гида, одна и в темное время суток. Так она хотела отметить свой день рождения. Поисковая операция длилась почти полтора месяца, но ни к чему не привела. Родственники девушки собирают документы, чтобы признать ее пропавшей без вести.

Графический дизайнер из Москвы Александра Мордовина будет признана пропавшей без вести, ее поиски приостановлены, сообщает Telegram-канал SHOT.

Девушка поехала в одиночку на активный вулкан Ринджани в Индонезии, чтобы отметить там свой день рождения. Последний раз она выходила на связь 30 августа.

По словам родственников, на данный момент 44-летняя россиянка еще числится живой.

Сначала Александру искала местная полиция, затем — волонтеры, которым семья платила деньги за работу. Консульский отдел посольства России в Индонезии все это время был на связи с родственниками. Родные женщины также пообещали вознаграждение в размере 100 тысяч рублей за информацию о ней. Однако поиски не принесли результатов.

«Сейчас правозащитники и родственники собирают целый ряд документов, чтобы признать женщину пропавшей без вести. Они пытаются получить от полиции статус дела, а также информацию о том, какие были проведены работы, в том числе заключение о приостановке поисков», — пишет Telegram-канал.

Ринджани — второй по высоте пик в Индонезии. Его высота — 3700 метров.

Летом 2018 года спасатели эвакуировали с Ринджани более 500 человек. Туристы застряли там из-за землетрясения магнитудой 6,4. Оно разрушило часть горных троп и вызвало камнепад, поэтому люди не могли спуститься и оказались в ловушке.

«Два шага иду, один — отдыхаю»

Последнее время Александра жила на Бали, работая удаленно. Недавно она развелась с мужем. Бывший супруг проигнорировал поиски и заявил адвокату Константину Ерохину, что не понимает, почему он должен помогать «что-то» искать, ведь «с мертвыми он не общается».

Александра во время похода отправляла сообщения друзьям. Перед посещением Ринджани необходимо пройти регистрацию, но девушка этого не сделала, поэтому связи со спасателями у нее не было.

«Я поднимаюсь на вулкан. Сейчас ночь здесь. Одна поперлась», — написала она.

В одном из последних посланий москвичка рассказала, что устала и с трудом передвигается из-за тяжелого рюкзака с палаткой. Кроме того, сильно стемнело. «Два шага иду, один — отдыхаю», — сообщила женщина.

На тот момент в пути она была уже 6,5 часа .

«Нормальный человек туда один не пойдет»

Адитья, жительница района Баян у подножья горы Ринджани, сообщила в разговоре с mk.ru, что на маршруте два больших водопада, не оборудованных для туристов, несколько зыбучих троп (дорожки, засыпанные вулканическим пеплом), и еще там водятся крупные обезьяны.

«Нормальный человек туда один не пойдет, даже если он здоровый мужчина. Ваша женщина давно живет на Бали и если она не понимала, что в такие места по одиночке не ходят, значит, она ненормальная. А ненормальная могла и в водопад упасть, делая селфи, и палку забыть для отпугивания обезьян», — сказала женщина.

В то же время, она допустила, что россиянка могла спрятаться в любой из деревень на пути к вершине.

«Там старики в основном и монахи, а они могут и не знать, что эту женщину ищут, у многих нет ни телефонов, ни компьютеров, ни телевизоров. А поисковики в деревни, а тем более в храмы, не заходят, считая, что если пропавшая там, то объявится сама», — добавила Адитья.