В Ингушетии призывают «брить кадыровцев». Власти винят иностранные спецслужбы

В Ингушетии после заявления главы Чечни Рамзана Кадырова о «кровной мести» начали массово распространяться призывы к насилию в отношении жителей Чечни. Авторы сообщений в соцсетях предлагают останавливать машины с номерами 95-го региона и «брить кадыровцев». Местные власти называют происходящее провокацией, обвиняют иностранные спецслужбы и просят жителей региона не поддаваться.

Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии призвало местных жителей и туристов не поддаваться на провокации после распространения в соцсетях призыва останавливать автомобили с чеченскими номерами и наказывать пассажиров.

Ведомство опубликовало в своем Telegram-канале скриншот распространяемого сообщения.

«Надо срочно собраться всем братьям и показать кадыровцам, что нельзя нас оскорблять. Для этого сегодня после обеденного намаза встречаемся на ФАД «Кавказ», где создадим группы из братьев, будем останавливать машины с номерами 95-го региона <...> и будем брить», — говорится в нем.

В ингушском министерстве назвали авторов призыва «провокаторами», которые пытаются разжечь в республике межнациональную рознь. Власти попросили жителей соблюдать закон и не участвовать в несогласованных митингах.

«Будьте внимательны к информации, которую вы получаете, и старайтесь проверять ее достоверность. Думайте самостоятельно и не позволяйте эмоциям управлять вами», — заключили в ведомстве.

Вина на иностранных спецслужбах

Глава министерства Руслан Мизиев обвинил в распространении провокационных призывов иностранные спецслужбы. Они, по его мнению, стремятся дестабилизировать ситуацию не только в Ингушетии, но и в целом на Северном Кавказе.

«Наша задача — сохранить мир и согласие в нашем регионе», — заявил Мизиев.

Бывший муфтий Республики Карелия Ахмед Тангиев обратился к жителям Ингушетии, процитировав Коран. Он призвал их быть сдержанными и «относиться к братьям-мусульманам как к братьям-мусульманам».

«Если вы хотите принять какое-то решение, применить силу, то не трогайте невинных людей. Не обращайтесь к невинным людям, тем более к мусульманам, несправедливо», — сказал Тангиев.

Сопредседатель Общественного совета гражданского общества Ингушетии Бекмурза Цечоев также попросил жителей региона не поддаваться на провокации.

«Мы живем в цивилизованном мире, наша республика тем более. У нас есть горький опыт по этому поводу. Любое мероприятие, где собирается массовое количество людей, должна быть дана санкция местных властей. Если мы нарушим этот закон, то будут большие неприятности», — заявил он.

Кровная месть от Кадырова

9 октября глава Чечни Рамзан Кадыров провел совещание с командирами и начальниками силового блока региона. На нем он заявил, что сенатор от Дагестана Сулейман Керимов, а также депутаты Госдумы от Ингушетии Бекхан Барахоев и от Башкирии Ризван Курбанов якобы хотели устроить на него покушение.

«Если они не докажут обратное, я официально объявляю кровную месть Барахоеву, Керимову Сулейману, Курбанову Ризвану. Есть свидетели, есть люди, у которых они заказывали, спрашивали, за сколько вы можете принять заказ [на покушение]», — сказал чиновник на чеченском языке, видео опубликовано в его Telegram-канале.

Кадыров назвал имена парламентов в контексте инцидента со стрельбой в офисе Wildberries 18 сентября. Основательница маркетплейса Татьяна Ким тогда обвинила бывшего мужа Владислава Бакальчука и сопровождавших его вооруженных людей в попытке захватить офис компании в Романовом переулке в Москве. Сам же Бакальчук заявил, что подвергся нападению, когда приехал на переговоры по остановке строительства складов маркетплейса.

Скандал вокруг Wildberries разгорелся летом 2024 года, когда маркетплейс объявил о слиянии с крупнейшим российским оператором наружной рекламы Russ. Компании зарегистрировали совместное предприятие и согласовали сделку в Кремле. Однако затем между основателями маркетплейса Ким и Бакальчуком вспыхнул конфликт, Ким подала на развод. Кадыров в споре поддерживает Бакальчука.

По словам главы Чечни, некоторые люди придают стрельбе у офиса национальный окрас, утверждая, что конфликт начали кадыровцы.

«Если у кого-то есть претензии к кадыровцам, то пусть выражают их лично мне, поскольку я являюсь главным кадыровцем. Глубоко заблуждается тот, кто считает, что можно стравить на бытовой почве целые народы. За слова нужно отвечать! Если есть вопросы ко мне, то никаких проблем нет. Я жду!» — заявил глава Кадыров.