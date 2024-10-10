«Король преступного мира Казахстана» умер в российской колонии Вор в законе Леха Семипалатинский из Казахстана умер в карельской колонии

В карельской колонии скончался известный «вор в законе» Леха Семипалатинский. По предварительным данным, он мог покончить с собой. Криминальный авторитет был «коронован» в преступном мире еще в 1997 году и курировал «различные сферы уголовной деятельности» в Москве, Подмосковье, Петербурге, Ленобласти и на Алтае. Значительную часть жизни он провел в тюрьмах, заслужив неофициальное звание «короля преступного мира Казахстана». Официально о его смерти колония не сообщала.

Известный «вор в законе» Леха Семипалатинский (настоящее имя — Айткали Маймушев) найден мертвым в исправительной колонии строгого режима № 1 в поселке Надворицы в Карелии, сообщило ИА «Прайм Крайм».

Информацию о его смерти подтвердил также источник РЕН ТВ.

«По предварительным данным, осужденный свел счеты с жизнью», — сообщил собеседник телеканала.

Официально администрация колонии о смерти «вора в законе» не сообщала.

Семипалатинскому было 66 лет. В июле 2023 года Мосгорсуд приговорил его к девяти годам лишения свободы за занятие высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ) и участие в незаконном обороте наркотиков (ст. 228 УК РФ). Это первый его реальный срок в России. В карельскую колонию Маймушева перевели в декабре 2023-го.

Почти не жил на свободе

С ранней юности будущий «вор в законе» стремился получить «высокий криминальный статус и влияние в преступной среде», пишет «Коммерсантъ».

Уже в начале 1970-х уроженец Казахской ССР совершил свои первые преступления, нанеся потерпевшим сначала легкие телесные повреждения, затем — вред здоровью средней тяжести, также занимался вымогательством. В 1973 году он получил свой первый тюремный срок по статье о хулиганстве и попал в колонию.

Практически сразу после освобождения он снова совершил преступление и вновь оказался в тюрьме, а в дальнейшем почти не жил на свободе, снова и снова попадая сначала на скамью подсудимых, а затем — на зону. За свою жизнь он побывал во многих колониях СССР, а затем Казахстана.

По данным следствия, Маймушев получил уголовную кличку и был коронован в 1997 году, доказав свою «приверженность преступной идеологии». «Посвящение» проходило в московском ресторане «Север». Заручившись поддержкой других «лидеров преступного мира», Айткали Маймушев стал курировать «различные сферы уголовной деятельности» в Ленинградской, Ивановской и Московской областях, а также в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России, включая Горный Алтай. Список преступлений Семипалатинского в судебных документах занимал более 20 листов, а в криминальных кругах его неофициально прозвали «королем преступного мира Казахстана».

В 2022 году Маймушева задержали в московской гостинице «Измайлово Альфа», когда он «вышел искать водку в лобби». При обыске у него обнаружили метадон в значительном количестве, после чего криминального авторитета тут же заключили под стражу.

ИА «Прайм Крайм» тогда отмечало, что у задержания «вора в законе» может быть политическая подоплека, так как он считается покровителем 37-летнего криминального авторитета Армана Джумагельдиева, задержанного в январе 2022 года в Казахстане за организацию массовых беспорядков.

Осенью прошлого года спецслужбы Казахстана назвали имена четырех главных «воров в законе», которые имеют отношение к стране. Помимо Маймушева, были перечислены Серик Джаманаев по прозвищу «Серик голова», Бондо Стуруа, более известный как «Бондо Казахстанский», а также Самаркан Ахметов («Самар»). Они отбывают сроки в тюрьмах Казахстана.