«Сестра облила кипятком и зарезала». Что известно об убийстве 10-летней школьницы в Саратове

В Саратове мать, придя домой с работы, обнаружила на кухне тело своей 10-летней дочери. По подозрению в убийстве, «совершенном с особой жестокостью», задержана 14-летняя сестра погибшей. Знакомая рассказала «Газете.Ru», что подозреваемая увлекалась аниме и резала себя. Что известно о трагедии – в материале «Газеты.Ru».

Подозревается сестра

Согласно версии следствия, вечером 13 октября жительница Саратова вернулась домой с работы. На кухне квартиры она обнаружила тело своей 10-летней дочери с множественными ножевыми ранениями и ожогами. Приехавшая на вызов бригада скорой помощи констатировала смерть девочки. Родители также сообщили о случившемся правоохранительным органам.

«13 октября 2022 года примерно в 18 часов 30 минут матерью, которая вернулась с работы, в квартире по месту проживания на улице Батавина города Саратова обнаружено тело 10-летней девочки с множественными ножевыми ранениями и следами термического воздействия», — сообщается на сайте регионального главка СК.

Следственный отдел по Кировскому району Саратова возбудил уголовное дело по второй части 105-й статьи УК РФ – «убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью».

На следующий день, 14 октября, на сайте регионального главка СК появилось сообщение, что по подозрению в убийстве девочки задержана ее 14-летняя сестра.

«В настоящее время с ней проводятся следственные действия. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения. Будет дана соответствующая юридическая оценка действиям должностных лиц органов, отвечающих за профилактику и защиту прав несовершеннолетних», — сообщается на сайте СК.

Вскоре стало известно, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России Говорунову доложить о «первоначальном комплексе следственных действий по уголовному делу» об убийстве ребенка и «поставил на контроль в центральном аппарате ведомства результаты его расследования».

Увлекалась аниме, резала себя

Знакомая подозреваемой в убийстве рассказала «Газете.Ru», что близко не дружила с 14-летней школьницей, но «достаточно хорошо» с ней общалась. Согласно ее данным, старшая сестра поссорилась с младшей.

«Сначала она (старшая) облила ее кипятком, потом нанесла предсмертельные и смертельные удары. Насколько я знаю, между сестрами отношения были так себе, но опять же, возможно, не во всем, и я могу ошибаться. Но знаю точно: родители убитую «любили» больше», — подчеркнула подруга подозреваемой.

Она отметила, что семья была «достаточно благополучная». Старшая сестра была «очень общительной», «веселой», «показывала себя как хороший человек, агрессии не проявляла».

«Друзей много было, общалась со многими. Она хоть и не агрессивная была, но, если ее достать, то может и ударить. Иногда в шутку, иногда нет. Может быть, ее достала сестра. Кстати, она очень сильно увлекалась крипипастой, аниме, резала себя. И может на этом фоне крипипасты, потусторонней силы, она во все это верила. Поэтому это могло подействовать на восприятие и нервную систему», — предположила знакомая.

Крипипаста — жанр интернет-фольклора, представляющий собой небольшие рассказы, цель которых — напугать читателя.

Как сообщает «Саратов 24» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, утром 13 октября к семье в гости пришла бабушка. Через некоторое время мать девочек, старшая дочь и пенсионерка вышли из дома и разошлись по своим делам, а младшая осталась в квартире. Старшая сестра сходила в магазин, а когда вернулась домой, взяла на кухне нож и начала наносить удары своей сестре.

«Подросток не может объяснить, почему она это сделала. Также пока что неизвестно происхождение ожогов, проводится экспертиза. Непонятно и то, как погибший ребенок оказался на кухне. Старшая сестра после случившегося переоделась и ушла из дома. Из-за шума в квартире соседи позвонили матери. Та пришла домой и увидела свою погибшую дочь. «Скорую» вызвала сама женщина», — рассказал изданию источник.

Благополучная семья

А источник РЕН ТВ отметил, что между сестрами «были крайне напряженные отношения». Соседи рассказали телеканалу, что семья была нормальной: дети были общительными и дружелюбными.

«Не понимаю, что произошло. (Мой) ребенок учился в параллельном классе с девочкой. Говорит, знал, нормальная семья абсолютно, все хорошо было», — сказала одна из соседок.

А мужчина поведал, что жил с семьей на одной лестничной площадке два года, всегда здоровались. «Они никогда между собой не скандалили. Ребятишки адекватные, хорошие. Ребятишки здесь постоянно бегали», — отметил мужчина.

Еще одна соседка сообщила, что во время убийства по неизвестным причинам не работали камеры домофона. Об этом она узнала из общедомового чата.

Уполномоченный по правам ребенка в Саратовской области Татьяна Загородняя сообщила «Газете.Ru», что «семья не стояла на учете, была благополучной, дети ходили в школу». Она заключила, что девочки были «коммуникабельными» и «хорошими».