Молдавия выдала Украине политолога с российским гражданством. В чем его обвиняют? Суд на Украине арестовал на два месяца политолога Чистилина

Украинский суд арестовал на два месяца политолога и экономиста Дмитрия Чистилина, у которого есть украинское и российское гражданства. В СБУ ранее сообщили, что провели операцию по его задержанию с помощью «иностранных партнеров». Политолога поймали в Молдавии, после чего спецслужбы республики выдали его украинским властям. На Украине Чистилину уже предъявили обвинение в госизмене и «оправдании вооруженной агрессии России». Кроме того, в СБУ считают, что он помогал РФ обходить санкции. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Суд на Украине арестовал на два месяца политолога, ученого-экономиста и директора «Международного института развития и самоорганизации Саймона Кузнеца» в Киеве Дмитрия Чистилина, у которого есть украинское и российское гражданства. Об этом сообщило УНИАН.

По данным агентства, Чистилина арестовали без права освобождения под залог. Как рассказал УНИАН сам политолог, для него все происходящее стало полной неожиданностью.

«Учитывая все расклады, для меня это неожиданность, потому что я не понимал, что происходит, и до сих пор ничего еще не понял», — сказал Чистилин.

Помогал России обходить санкции

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила, что совместно с Госпогранслужбой и «иностранными партнерами» провела операцию, в ходе которой был задержан Дмитрий Чистилин. Это произошло, когда политолог «пытался вернуться в Москву через территории третьих стран».

Как рассказал ТАСС его друг Игорь Калдаре, задержали Чистилина в Кишиневе, после чего молдавские спецслужбы передали его властям Украины.

«Вместе с ним мы организовали международную конференцию в Бухаресте, посвященную вопросам региональной безопасности. <…> После чего Дмитрий вылетел в Москву, чтобы проведать больного сына. Затем он вернулся в Кишинев, чтобы вместе со мной начать подготовку к следующей конференции в Сербии, которая посвящена проблемам православия. Но уже в Молдавии был задержан», — отметил Калдаре.

Судя по публикации Генеральной инспекции по миграции МВД Молдавии в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), политолога выдворили из страны еще 5 октября. Такая мера была предпринята «в связи с его участием во внутренних делах Республики Молдова, что ставит под угрозу национальную безопасность». В инспекции также добавили, что Чистилина признали нежелательным лицом в стране сроком на пять лет.

При этом в генконсульстве РФ в Кишиневе ТАСС сообщили, что власти Молдавии не уведомляли российских дипломатов о задержании Чистилина.

По версии СБУ, политолог готовил для Кремля «аналитические материалы», в которых «поддерживал вооруженную агрессию России»; «организовывал вмешательство в избирательные процессы в странах Восточной и Центральной Европы», принимая участие в различных форумах, где позиционировал себя как представителя украинской общественности. На этих мероприятиях Чистилин якобы продвигал российскую позицию, «надеясь уменьшить поддержку Украины со стороны западных партнеров». Кроме этого, СБУ отметила, что фиксирует «факты оказания» задержанным содействия «в обходе введенных против России санкций».

В ведомстве добавили, что политологу уже предъявили обвинения в госизмене в условиях военного положения и «оправдании вооруженной агрессии России» (ч. 2 ст. 111 и ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины). Чистилину грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Кто такой Дмитрий Чистилин?

О политологе известно не так много. Судя по информации на сайте телеканала РЕН ТВ, для которого политолог готовил материалы в 2016-2022 годах, Чистилин родился в 1964 году в поселке Ура-Губа Кольского района Мурманской области. Первое образование получил в Приднепровской госакадемии строительства и архитектуры по специальности инженер-строитель. Впоследствии закончил Национальный экономический университет в Киеве, где изучал мировую экономику и международные экономические отношения.

Чистилин является кандидатом экономических наук, иностранным членом Российской академии естественных наук и Научного совета РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и устойчивому развитию.

Как пишет «Ъ», на его счету 59 статей, в том числе о ситуации на Украине и ее отношениях с Россией. СБУ называет Чистилина помощником экс-советника президента России Сергея Глазьева. В открытых источниках подтверждения этой информации нет, однако, по данным РБК, и Чистилин, и Глазьев входили в редакционную коллегию сборников научных работ. Кроме того, они также выпустили вместе книгу «Белорусский выбор. Политический и экономический анализ ситуации до и после выборов 2020 г.».