«Сказал жене, что не вернется домой»: массовое ДТП в Серпухове устроил многодетный отец Протаранивший десяток машин в Подмосковье оказался водителем-новичком

Стали известны подробности о водителе, который снес десять машин в Подмосковье на самосвале. Он недавно приехал из волгоградского города Суровикино и только перешел на эту работу из-за необходимости содержать пятерых детей. Мужчина утверждает, что у китайского грузовика отказали тормоза. По словам его семьи, водитель дважды просил отправить авто на техобслуживание, но ему отказывали.

Мужчина, который на самосвале протаранил десяток машин в районе подмосковного Серпухова, не раньше конца лета стал работать водителем. Об этом пишет mk.ru.

Газета выяснила, что за рулем был 45-летний Владимир, отец пятерых детей (в возрасте от 4 до 11 лет). Сам из Краснодарского края, последнее время жил в волгоградском городе Суровикино. Подрабатывал в разных сферах: и грузчиком, и монтером, и слесарем, но не мог прокормить семью.

«Поэтому в конце августа этого года Владимир решился уйти с должности монтера компании по обслуживанию железных дорог и устроиться водителем», — отмечает издание.

Мужчина переехал на работу в Москву, где его приютила сестра, и стал водить китайский грузовой самосвал Howo. К моменту аварии в Серпухове на грузовике уже висело 22 штрафа, в основном за превышение скорости. В день трагедии, по версии виновника ДТП, у машины отказали тормоза.

«Водитель, приближаясь к стоящим в пробке машинам, стал нажимать педаль тормоза, однако скорость несущейся машины не уменьшалась», — описывает mk.ru.

В итоге погибли три человека. Владимиру грозит до семи лет лишения свободы по ч. 5 ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

«После ДТП мужчина позвонил супруге и сообщил ей, что больше не вернется домой, так как «сотворил горе». Тогда он находился на допросе у следователей», — указывает mk.ru.

Родные водителя винят в трагедии компанию, в которой он работал. Когда Владимир только устроился на новое место, его жена советовала супругу пройти техосмотр машины. Мужчина послушался и дважды просил об этом руководство, но работодатель отказывался.

Известно, что самосвал новый, компания купила его в 2022 году. Дистрибьютер грузовиков Gross на фоне аварии заявил, что машины оснащены «довольно надежной» тормозной системой. Фирма предположила, что тормоза отказали из-за неправильной эксплуатации.

»[Техника] давно на рынке... Таких случаев не было... Если не надрывать, не перегружать [тормозную систему], с ней все будет хорошо... Может, она была перегружена, может, тормоз не так эксплуатировался», — прокомментировали в Gross.

При этом в сети нередко ругают китайский самосвал. Пользователи отмечают, что даже новые тормоза работают очень плохо, и «светофор приходится за полкилометра высматривать».

«Водители часто жалуются на плохие тормоза у этой марки. Пишут о постоянно рвущихся тормозных шлангах, стертых колодках и прочем», — отмечает Telegram-канал Mash.

«Родились в рубашке»

Инцидент с грузовиком произошел 7 октября на 103 км трассы М-2 «Крым». Владимир вез гравий и около 12:00 мск влетел в поток машин на мосту через Оку. Он протаранил десять автомобилей, снося все на своем пути.

«Совершил попутное столкновение с тремя грузовыми и семью легковыми автомобилями», — описало это МВД.

Погибли трое человек, столько же пострадали. Среди последних 66-летняя и 59-летняя женщины и 34-летний мужчина. У них нашли ушибы, переломы, закрытые черепно-мозговые травмы.

«Одного [пострадавшего] осмотрели медики, он отказался от госпитализации. Еще двое пострадавших госпитализированы в больницу, врачи оценивают их состояние как тяжелое и средней степени тяжести», — уточняет Telergram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на подмосковный минздрав.

Среди чудом выживших в аварии пассажиры cинего Renault Logan: семейная пара с 39-летним сыном. На записи с регистратора другой машины видно, что Renault зацепило лишь краем, тогда как другие автомобили сплющило или откинуло в ограждение.

«Нас поцарапали и все. Да, [родились в рубашке], здесь трупы лежат до сих пор», — поделился с «Газетой.Ru» водитель Renault.