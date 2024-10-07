«Трупы лежат до сих пор». Самосвал влетел в поток машин на трассе М-2 Момент массового ДТП с самосвалом на трассе М-2 попал на видео

Крупное ДТП произошло на трассе М-2 в Серпухове. Самосвал Howo T5G влетел в поток машин, столкнувшись с семью легковыми и тремя грузовыми автомобилями. «Легковушки» он протащил по трассе на несколько метров вперед. При аварии погибли трое человек, еще как минимум трое получили травмы. В качестве возможной причины аварии рассматривается отказ тормозов у самосвала. СК возбудил уголовное дело.

На 103-м километре трассы М-2 «Крым» в городском округе Серпухов Московской области произошла авария, жертвами которой, по последним данным, стали три человека. Еще трое получили травмы.

В 12:20 мск на мосту через Оку самосвал Howo T5G влетел в поток машин и протащил семь легковых машин на десятки метров вперед. Момент аварии попал на запись видеорегистратора: на кадрах видно, как грузовик сносит все транспортные средства на своем пути. После этого очевидцы аварии выходят из своих машин.

Всего в ДТП столкнулись более десяти машин, уточнили в МВД.

«Водитель, управляя грузовой автомашиной, совершил попутное столкновение с тремя грузовыми и семью легковыми автомобилями», — пояснили в ведомстве. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, их работу координирует Серпуховской городской прокурор Виталий Хрипунов.

Участник аварии заявил mk.ru, что стоял в пробке на трассе, когда внезапно увидел «несущийся грузовик» в зеркале заднего вида.

«Я стоял в пробке за большегрузом. Услышал сзади скрежет металла, сильные удары. Понял, что что-то приближается. В зеркале заднего вида я увидел несущийся грузовик, который стало разворачивать. Поэтому резко выкрутил руль вправо и практически выехал на обочину. Через секунду в мою водительскую дверь влетел этот самосвал. Я не пострадал чудом, так как стал перелезать с водительского на пассажирское сиденье», — поделился мужчина.

По его словам, после этого он вылез через окно пассажирской двери и сразу почувствовал резкий запах бензина.

«Побежал помогать доставать еще живых пострадавших. Кто-то с разбитой головой выходил из автомобилей сам, кого-то доставали спасатели, разрезая металл», – рассказал очевидец.

Как уточнили в подмосковной прокуратуре, погибли в ДТП три человека, их личности уже установлены: это водитель и пассажиры Renault Logan — семейная пара и их 39-летний сын. В свою очередь Mash опубликовал имена пострадавших:

— 66-летняя Галина К., (закрытая черепно-мозговая травма (ЗЧМТ), сотрясение, ушибы)

— 34-летний Валерий К., (ЗЧМТ, ушибы)

— 59-летняя Елена К., (ушиб груди, перелом ребра)

После столкновения на месте ДТП образовалась 10-километровая пробка. Как рассказал «Газете.Ru» один из участников аварии Николай, чей синий Renault Logan чудом уцелел, там до сих пор работают следователи и спасатели.

«Мы с супругой не пострадали. Нас поцарапали и все. Да, [родились в рубашке], здесь трупы лежат до сих пор. Ужас! <...> Тут впереди такое было, все тут непонятно. », — сказал он.

Отказ тормозов или просевший асфальт

По предварительной информации, водитель грузовика потерял управление. В качестве возможной причины ДТП рассматривается отказ тормозов у грузовика, сообщили ТАСС в оперативных службах. Эту версию, по данным SHOT, поддержал и сам водитель грузовика — 45-летний житель Краснодарского края. Он категорически отверг обвинения в том, что мог уснуть за рулем, и заявил об отказе тормозов.

При этом в компании-дистрибьюторе Gross, занимающейся продажей грузовиков Howo T5G, заявили «Подъему», что в машинах установлена надежная тормозная система.

«Таких случаев не было. Howo T5G – это еще более усовершенствованная модель, у нее другое качество стали кузова, тормозная система отличная у нее, не было таких нареканий. Если не надрывать, не перегружать ее, с ней все будет хорошо. У модели еще есть дополнительная тормозная система в разных комплектациях. Может, она была перегружена, может, тормоз не так эксплуатировался», — сказали в компании.

В свою очередь пользователи сообщества «ЧП Серпухов» во «Вконтакте» предположили, что авария могла произойти из-за просевшего асфальта образующей колеи. Местные жители также подчеркнули, что именно на этом участке дороги аварии происходят часто.

«К завершению реконструкции моста там церковь надо будет строить. Постоянно люди на нем погибают», — написал один из комментаторов.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело против водителя самосвала — по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.