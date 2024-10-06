«Врачи сказали, сердце больше не бьется»: девушка Дурова потеряла ребенка из-за ареста Дуров и его спутница Вавилова сообщили о потере ребенка после ареста во Франции

После задержания Павла Дурова во Франции его спутница Юлия Вавилова узнала, что беременна — однако ребенок погиб на десятой неделе. Сама пара связывает это со стрессом девушки из-за задержания бизнесмена, а также с волной травли в ее адрес в интернете. В сети Вавилову называли агентом разведки и обвиняли в том, что французские власти вычислили Дурова именно по ее постам.

Девушка Павла Дурова Юлия Вавилова потеряла ребенка из-за волнения на фоне его ареста, рассказала пара в соцсетях. Посты об этом появились в каналах Дурова и Вавиловой в Telegram.

«Блогеры обвинили меня в аресте Павла, распространяли теории заговора. Стресс был неописуемым. Началась паническая атака. Все произошло одновременно: арест Павла, ложь и ненависть в мой адрес. У меня не было доступа к соцсетям, телефону, ничему. Я не могла ответить и просто принимала все это», — описала свое состояние девушка.

После приземления в Париже 24 августа, по словам Вавиловой, их три часа держали в аэропорту. Затем девушку Дурова с его помощником отпустили, а бизнесмена забрали в участок. В числе прочего у всех троих отобрали телефоны, так что им пришлось купить во Франции новые.

На тот момент Вавилова не знала о беременности, но после задержания Дурова «по какой-то причине почувствовала, что нужно сделать тест».

«[Помощник Дурова] Марио сказал, что если бы это был фильм, я бы, вероятно, узнала, что беременна», — отметила девушка.

Положительный результат теста шокировал Вавилову, она не знала, как раскрыть новость Дурову. В итоге бизнесмену рассказал об этом его адвокат, пока тот оставался в полиции.

«Помолчав, я сказал: «Спасибо за хорошие новости». Другие присутствовавшие — переводчик, клерк, полицейский — неловко улыбнулись. Позже я узнал, что полиция не знала, как сообщить мне новость о беременности Юлии», — вспоминает Дуров.

По словам Вавиловой, на десятой неделе беременности ребенок погиб. Пара узнала об этом, когда девушка 4 октября пошла на прием ко врачу.

«Врач сказал, что сердце ребенка больше не бьется. Сложно описать боль... 5 октября — день операции. Она прошла быстро, почти без физической боли. Теперь время исцеляться. Нам удалось справиться со многим сразу. Но для малыша это было слишком», — написала Вавилова.

Дурова отпустили под залог в €5 млн поздно вечером 28 августа. Он не может покидать Францию и обязан отмечаться в полиции. Против бизнесмена выдвинули обвинения по шести пунктам, среди которых отмывание денег преступников, незаконное предоставление криптографических услуг, отказ Telegram сотрудничать с органами.

«Агент Моссада»: какие слухи распускали про Вавилову

После задержания Дурова в российском интернете получила популярность версия, что это Вавилова вольно или невольно поспособствовала аресту бизнесмена. Она выкладывала фото из их поездки, по которым, якобы, власти Франции могли вычислить миллиардера.

«Выдвинули абсурдную идею, что именно ее посты (а не данные моего чартерного рейса) побудили полицию встретить меня в аэропорту», — прокомментировал эти обвинения Дуров в новом посте.

Более того, «какой-то блогер пустил слух, что она агент Моссада», добавил бизнесмен. Статью об этой теории публиковал британский таблоид Daily Mail.

«Некоторые наблюдатели полагают, что именно ее посты на таких сайтах, как Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), — с данными геолокации — предупредили французские власти о его передвижениях и позволили им дождаться его приземления. Это дало повод сторонникам теории заговора предположить, что Вавилова — агент Моссада, которая решила заманить его в лапы западных спецслужб», — писала газета.

Пользователям интернета также казалось подозрительным, что Вавилова пропала из соцсетей после задержания Дурова. Сейчас пара пояснила, что это было связано с отобранной в полиции техникой.

Что известно о Вавиловой

До задержания Вавилова не привлекала к себе внимание журналистов, ее семья отказывается общаться с прессой. Свои отношения девушка и Дуров не афишировали. Из открытых источников известно, что ей 24 года, выросла в Москве, предположительно, в обеспеченной семье. Сама называла себя замкнутым человеком.

«Большую часть жизни я провел в своей комнате, играя в игры с онлайн-друзьями со всего мира, и редко встречалась с друзьями в реальной жизни. Может быть, поэтому теперь я больше ценю настоящие связи, кто знает», — писала Вавилова в соцсетях.

После начала полномасштабного конфликта на Украине девушка переехала в Дубай, где живет Дуров. Там, по всей видимости, не имела постоянной работы, пробовала зарабатывать в интернете.

«Жила в скромной квартире, пыталась зарабатывать игровыми стримами, но дела шли не очень хорошо — трансляции были редкими (гораздо больше времени красавица тратила на фитнес). Ну а «советы по криптовалюте», которые пыталась давать Юля, лишь вызывают улыбку», — писал портал kp.ru.

Как заметили журналисты по постам Вавиловой в соцсетях, с весны 2024 года жизнь девушки резко переменилась — она стала показывать «кадры дорогостоящих развлечений»: смотрела трансляцию любимой компьютерной игры под живой аккомпанемент пианистки, каталась на лошади, водила гоночную машину. В июне Вавилова рассказала, что побывала в Узбекистане, где власти с особыми почестями встречали ее вместе с кем-то (прямо имя Дурова не называется, однако по срокам поездка Вавиловой совпадает с его визитом в Узбекистан).

«Самое веселое — что для нас перекрывают дороги. А еще у меня был личный держатель зонтика!» — поделилась Вавилова.

После того, как Дурова отпустили на свободу, его видели гуляющим по Парижу с Вавиловой. Сейчас девушка активно ведет свой канал и делится кадрами жизни во Франции.