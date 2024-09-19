«Все сложно»: с кем встречался Павел Дуров — и сколько у него детей Ирина Болгар, Юлия Вавилова, Диана Бако и другие женщины Павла Дурова

Личная жизнь Павла Дурова — в центре внимания. Пока вероятная мать его троих детей Ирина Болгар делает скандальные заявления, СМИ составляют списки предполагаемых возлюбленных бизнесмена — как бывших, так и возможных действующих. «Газета.Ru» не осталась в стороне и ознакомилась со всеми слухами.

Минувшим летом все внимание было приковано к Павлу Дурову. Причем не только к его задержанию во Франции 24 августа, но и к личной жизни. В конце июля женщина по имени Ирина Болгар, проживающая в Швейцарии, сообщила в соцсетях, что воспитывает троих детей Дурова и долгое время жила с ним семейной жизнью. В последующие месяцы она регулярно делала заявления, в которых предъявляла Дурову претензии, — и даже намекала, что хочет добиться признания Telegram совместно нажитым имуществом. Появление Ирины Болгар в медиапространстве, а также арест Дурова, во время которого рядом с ним находилась 24-летняя Юлия Вавилова, подстегнули интерес публики к личной жизни обычно закрытого основателя Telegram.

Жена и двое детей из студенчества

close Дарья Бондаренко Телеграм-канал «sometimesnot»

В 2021 году в список богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes вошли двое детей Павла Дурова. «У основателя соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram двое детей, дочь и сын, 2009 и 2010 года рождения соответственно. Информацию о них родители тщательно скрывают», — писало издание. Оно подсчитало, что в 2021 году состояние Дурова оценивалось в $17,2 млрд — и на каждого из двоих детей приходилось потенциально по $8,6 млрд.

Позже журналисты выяснили, что дочь Алина и сын Михаил родились в браке Павла Дурова с Дарьей Бондаренко — они познакомились, будучи студентами СПбГУ. Дарья, учившаяся на истфаке университета, пришла к студенту филфака Дурову, чтобы взять у него интервью для факультетской газеты «Студень» — девушка была ее главным редактором. По данным СМИ, Бондаренко вместе с детьми живет в Барселоне. Официальной информации об их отношениях, дате и причине расставания, а также о детях в сети нет.

Незарегистрированный брак и трое детей

В конце июля 2024 жительница Швейцарии Ирина Болгар заявила в соцсетях, что воспитывает троих детей от Павла Дурова. В своем посте и последовавших за ним интервью российским СМИ она объясняла, что ее дети не понимают, почему о старших отпрысках Дурова в прессе сообщают, а о них — нет.

«Я не афишировала информацию о нашей семье, так как не желала повышенного внимания к себе и детям со стороны общественности. По той же причине я не вела социальные сети. Сейчас, когда дети подросли и начали задавать вопросы, почему о них нет информации в интернете в отличие от двоих старших детей их отца, я приняла решение вынести эту информацию в свет», — говорила Ирина Болгар РИА Новости.

Женщина утверждала, что жила в незарегистрированном браке с предпринимателем в Санкт-Петербурге с 2013 по 2017 год. В этих отношениях появились на свет Лея (2013 года рождения), Даниэль (2016-го) и Давид (2017-го). Все они носят фамилию Дурова, а миллиардер указан как отец в их документах.

Заявление Ирины Болгар Павел Дуров не прокомментировал, однако сообщил в своем Telegram-канале, что 15 лет назад стал донором спермы — и сейчас у него более 100 детей в 12 странах.

close Павел Дуров и Ирина Болгар с детьми missbolgar/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Вслед за этим начала развиваться скандальная история — предполагаемая мать троих детей Дурова пожаловалась на то, что миллиардер отказался содержать свою неофициальную семью. По ее словам, это произошло после того, как Дуров потребовал, чтобы Болгар с детьми переехала в Объединенные Арабские Эмираты.

«В конце 2022 года Павел Дуров объявил мне ультиматум с целью принудить меня к переезду в ОАЭ против моей воли. При этом он не приглашал переехать к нему в Дубай. В то время наши личные отношения уже фактически прекратились вследствие ряда событий, имевших место в 2021-2022 годах», — написала Болгар в одном из постов в соцсетях.

После того, как она отказалась, предприниматель якобы заблокировал ей доступ к своим банковским счетам, с которых она имела право тратить по $150 тыс. ежемесячно, перестал оплачивать счета, обрубил контакты и даже не стал давать разрешение на продление иммиграционных документов для детей. Также она, согласно информации СМИ, обвинила Дурова в применении физического насилия к младшему из сыновей.

«Таким образом, он не оставил мне выбора, кроме как обратиться в Трибунал по защите детей и взрослых в Женеве, чтобы в первую очередь получить возможность самостоятельно срочно продлить административные документы детей. Трибунал <...> инициировал расследование, проведенное органами опеки Женевы, по результатам которого принял решение о лишении Дурова родительских прав в отношении детей», — заключила Болгар.

Сейчас женщина продолжает делать заявления — например, на днях она написала в соцсетях, что считает мессенджер Telegram совместно нажитым имуществом. И хотя брак не был зарегистрирован, в определенных обстоятельствах, по мнению Болгар, она может претендовать на свою долю.

«С правовой точки зрения — в некоторых странах незарегистрированные отношения рассматриваются как официальные браки в отношении имущественных прав. В других странах существует возможность признания де-факто брака официальным. В третьих можно претендовать на долю совместно нажитого имущества по гражданскому праву», — заявила женщина.

Последним требованием Ирины Болгар на сегодняшний день можно назвать ее желание познакомить детей с дедушкой, Валерием Дуровым, с которым они ни разу не встречались.

Модель из Венгрии и ее беременность

close Диана Бако dianneprincesse/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Имя еще одной возможной девушки Дурова — модели и блогера из Венгрии Дианы Бако — фигурирует в постах Ирины Болгар. Женщина полагает, что предприниматель изменил ей с Бако в Дубае, пока она лежала с ребенком в больнице. В подтверждение этому факту Болгар приводит фотографию из соцсетей Дианы, на которой можно видеть плюшевого медвежонка — якобы того самого, который был у ее дочери Леи.

В середине июля 2024 года модель выложила фотографию с округлившимся животом, спровоцировав слухи о том, что у Павла Дурова появится еще один ребенок.

Блондинка в аэропорту Ле-Бурже

close Юлия Вавилова julivavilova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Когда 24 августа 2024 года Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже, рядом с ним была блондинка, которую пользователи соцсетей опознали как 24-летнюю Юлию Вавилову, стримера и крипто-коуча, проживающую в Дубае. Она же была рядом с предпринимателем на снимках, сделанных папарацци на парижских улицах после освобождения из-под стражи.

По информации SHOT, крипто-коуч начала встречаться с предпринимателем весной 2024 года. Диана Бако заявила каналу, что примерно в то же время их роман с Дуровым дал трещину — в апреле они поссорились. И Вавилова якобы стала новой спутницей предпринимателя — после того, как Бако рассказала ей о расставании с Дуровым и своей беременности.

По сведениям СМИ, в Дубае Вавилова живет последние два года — ранее она проживала в московском районе Чертаново.

Другие модели и бывшая девушка Тимати

Павлу Дурову приписывают романы с еще несколькими моделями. Портал Marie Claire называл, в частности, имя сербской модели Катарины Пудар — слухи о ее отношениях с предпринимателем распространялись в 2014 году. Тогда девушка приняла участие в фотопроекте, посвященном семилетию сети «Вконтакте». Говорили, что предприниматель оказывал ей повышенное внимание и несколько раз был замечен с Пудар в неформальной обстановке.

Появлялся Дуров на публике и с моделью Хельгой Лавкейти, настоящее имя которой — Ольга Коробицына. Однако какие отношения его связывали с девушкой — неизвестно.

close Хельга Лавкейти helga_model/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

А вот Алена Шишкова, которую до сих пор называют бывшей девушкой Тимати, утверждает, что романтических отношений с Дуровым у нее не было — несмотря на слухи.

close Алена Шишкова missalena.92/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Действительно, в 2018 году она стала часто появляться на публике в компании миллиардера и даже ездила с ним в Париж (совместное фото на фоне Эйфелевой башни она подписала в соцсетях фразой «Все сложно»). Но в этом году в интервью Надежде Стрелец Шишкова заявила, что это была шутка — и они с Дуровым не были парой.

«У нас не было никогда отношений. Мы просто путешествовали вместе, общались. Нам было интересно вместе. Он такой же закрытый, как и я, человек. В частности, он обычно сидел в ноутбуке и работал. Иногда интересно с человеком даже просто помолчать», — сказала она.