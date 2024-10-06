Неретину незадолго до смерти предложили роль в фильме

Актер Андрей Неретин незадолго до своей смерти получил предложение сыграть злодея-лодочника в фильме, но артист ушел в запой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, Неретину предложили работу в триллере, съемки которого должны были состояться во Владивостоке.

Shot отмечает, что сюжет картины был построен вокруг группы друзей, которые решают отправиться на удаленный остров, где их поджидают жуткие события.

6 октября Mash сообщил, что у родственников скончавшегося Неретина нет денег на то, чтобы организовать его похороны.

По предварительной информации, исполнитель роли депутата гордумы Уссурийска Виталия Наливкина в интернет-сериале умер из-за оторвавшегося тромба. В беседе с «Газетой.Ru» режиссер сатирического шоу Андрей Клочков рассказал, что артист начал активно употреблять алкоголь, из-за чего и попал в больницу. По словам режиссера, врачи пока не назвали конкретную причину смерти Неретина, однако злоупотребление алкоголем точно негативно сказалось на его здоровье.

Ранее серьезно больной «депутат Виталий Наливкин» сообщил об отставке.