Александр Пермяков, обвиняемый в покушении на писателя Захара Прилепина, на заседании во Втором западном окружном военном суде в Москве, 30 сентября 2024 года

«Много у нас писателей подорвали?». Исполнителю покушения на Прилепина дали пожизненное Обвиняемого в покушении на Прилепина приговорили к пожизненному заключению

Обвиняемого в покушении на Захара Прилепина приговорили к пожизненному заключению и штрафу в размере 700 тыс. рублей. Он признал вину почти по всем предъявленным ему пунктам обвинения, но это не смягчило суровость приговора. Первые пять лет Александр Пермяков проведет в тюрьме, после чего его переведут в колонию особого режима. Сам Прилепин приговор не комментировал, но попросил больше не называть его писателем.

Западный окружной военный суд приговорил исполнителя покушения на писателя Захара Прилепина к пожизненному тюремному заключению. Александр Пермяков признал вину, но отказывался выступать в судебных прениях.

«Окончательно назначить Пермякову наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима», — цитирует «Интерфакс» приговор судьи Романа Владимирова.

Ему также назначен штраф в размере 700 тыс. рублей .

Пермякова признали виновным в совершении террористического акта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ), незаконном изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 3 ст. 223.1 УК РФ), а также незаконном обороте поддельных документов (ч. 4 ст. 327 УК РФ). По статьям о незаконном обороте оружия суд постановил прекратить преследование Пермякова в связи с деятельным раскаянием.

Подсудимый заявил, что приговор ему понятен, и не стал задавать никаких вопросов.

Первые пять лет Пермяков должен будет провести в тюрьме, после его переведут в колонию особого режима.

«Опасная профессия»

Прилепин опубликовал пост в Telegram-канале, в котором никак не прокомментировал приговор Пермякову, но зато раскритиковал журналистов за то, что, по его мнению, по отношению к нему и находившемуся также в машине в момент взрыва Александру Шубину до сих пор применяют слова «писатель» и «водитель».

«Шубин в 2014 году ушел в ополчение, служил, воевал в ряде спецподразделений. С началом СВО добровольно заключил контракт с Росгвардией и накануне теракта вернулся из зоны СВО, закончив командировку, где выполнял боевые задачи. Он российский военнослужащий. Какой, к черту, «водитель»? Что с вами вообще такое?» — удивился он.

Он также подчеркнул, что уже привык к тому, что в СМИ его по-прежнему называют писателем, несмотря на его участие в СВО.

«И что, много у нас других писателей подорвали с 2014 года? До чего ж опасная профессия, ты подумай. Едут «писатель» с «водителем», и раз, наехали на противотанковую мину. Вообще я русский офицер», — заключил он.

В 2014 году Прилепин отправился в Донбасс военкором. В 2015 году стал советником главы ДНР Александра Захарченко. В 2022 году поддержал СВО, был назначен замкомандира полка «Оплот».

Теракт в Нижегородской области

Следствие установило, что Пермяков, в 2015-м году участвовавший в боевых действиях против Украины, позже переметнулся и стал сотрудничать с украинскими спецслужбами. В 2022 году он получил задание убить Прилепина.

Пермяков приехал в Россию, через соцсети под вымышленным именем якобы связался с сыном Прилепина и узнал маршрут его перемещения. Далее он установил взрывное устройство, которое активировал 6 мая 2023 года.

В результате взрыва находившийся в машине Шубин погиб на месте, сам Прилепин был тяжело ранен и долгое время провел в больнице. По словам писателя, у него диагностировали переломы ног, перелом грудины, перелом позвоночника, переломы ребер и обширную мозговую травму.

Пермякова задержали в день теракта. Он признался, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины и должен был получить $20 тыс .

Связь с Татарским

Ранее следователи установили связь между покушением на Прилепина и убийством военкора Владлена Татарского. Обвиняемый в покушении на Прилепина Пермяков получал деньги от человека, который также платил Дарье Треповой, устроившей теракт в апреле 2023 года в кафе «Патриот-бар» в Санкт-Петербурге. Именно она принесла статуэтку, содержащую взрывное устройство, которое сработало во время мероприятия.

Трепову приговорили к 27 годам колонии общего режима и штрафу в размере 600 тыс. рублей, приговор стал самым строгим из когда-либо вынесенных женщинам в России.