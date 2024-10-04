Мизулину спросили, почему у нее нет детей. Вопрос не понравился людям в штатском В Челябинске проверили журналистку, которая задала Мизулиной вопрос о детях

Журналистка портала 74.ru спросила у главы ЛБИ Екатерины Мизулиной, почему в 40 лет у нее нет детей, если она выступает против идеологии чайлдфри. Она отказалась отвечать на вопрос. Вскоре к представителю СМИ подошли «люди в штатском», попросили паспорт и напомнили о друге, у которого были проблемы с законом. В этот же день состоялся концерт ENINA, которой Мизулина якобы «разрешила» выступить, несмотря на наличие в репертуаре трека «Кончил».

Вопрос для Мизулиной и проверка документов

3 октября в Челябинске глава «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) встретилась с молодежью — школьниками и студентами. На встрече были и представители СМИ. Журналистка 74.ru зачитала главе «Лиги безопасного интернета» вопрос одного из читателей — почему у 40-летней Мизулиной нет детей, если она противница движения чайлдфри?

Глава «Лиги безопасного интернета» задала встречный вопрос: «Откуда у вас такая информация?» Когда журналистка уточнила, есть ли у той дети, та ответила, что не обсуждает личную жизнь.

После этого диалога, по словам сотрудницы 74.ru, к ней подошли «люди в штатском» и проверили документы. Неизвестные сфотографировали паспорт девушки, задали ей вопросы про образование (вуз и факультет), а затем назвали имя и отчество знакомого сотрудницы СМИ и спросили, как он поживает. У мужчины были проблемы с полицией из-за работы в оппозиционных политических объединениях.

Очевидцы, которые стояли недалеко от Мизулиной, сказали, что она якобы попросила «пробить по базе» журналистку.

«Зачем силовики негласно присутствуют на такой встрече, в общем-то понятно, но почему они выполняют указания Мизулиной — загадка», — говорится в сообщении журналистки.

Другие вопросы о детях

Екатерина Мизулина часто ездит по российским городам для общения со своей аудиторией. В Челябинске желающих посетить выступление главы ЛБИ оказалось больше, чем мест в зале. Люди занимали даже ступеньки. Им предоставили возможность задать Мизулиной вопросы. Один из присутствующих спросил, как она относится к призывам рожать в раннем возрасте. Мизулина ответила, что в этом вопросе важны не слова, а меры поддержки.

Также присутствующие поинтересовались, как именно будет реализован запрет идеологии чайлдфри.

«Пока процесс идет, сложно сказать, мне самой интересно. Надеюсь, что формулировки закона не оставят возможности для произвола. Думаю, все будет традиционно, на основании экспертизы», — ответила Мизулина.

Разрешение концерта Ениной с «печатью» от Мизулиной

3 октября состоялся и концерт блогера Анны Ениной в Волгограде. В июне рэпер Алишер Моргенштерн (признан в РФ иностранным агентом) написал в своем Telegram-канале (запись удалена), что Мизулина якобы продвигает исполнительницу ENINA с треком «Кончил», и попросил сотрудников правоохранительных органов обратить на это внимание. Осенью в СМИ появились сообщения, что концерт Ениной в Волгограде не состоится из-за жалоб россиян и самой Мизулиной на содержание творчества артистки.

Позже в соцсетях появилось видео, на котором Енина, предположительно в кабинете главы «Лиги безопасного интернета», дарит букет в цветах флага России.

Портал V1.ru выяснил, что Мизулина лично разрешила блогеру выступить.

«Она [Енина] приехала с пакетом документов на пропуск концерта и так далее. Мы пару дней назад связывались со штабом Екатерины Мизулиной, там, наоборот, поддерживают и пропускают. Артист привез документ с печатью Екатерины Мизулиной. Это значит, что концерт носит нормальный характер, без пропаганды чего-либо», — сказал V1.ru Александр Орлов, который якобы был одним из организаторов концерта.

За час до выступления администрация сообщила, что внутрь Kultura Concert Hall запустят только зрителей старше 16 лет, хотя ранее менеджеры утверждали, что возрастные ограничения носят рекомендательный характер. Родители заявили, что на билетах написано 12+. По их словам, детей обещали пропустить вместе со взрослым, но уже на входе отказались это делать. Енина заявила, что такое решение приняла не она, но изменить его организаторы не в силах. Затем мать троих детей, которые тоже хотели попасть на концерт, выяснила, что распоряжение о возрастном ограничении поступило от чиновников администрации Волгоградской области. Не попавшим на выступление школьникам разрешили сфотографироваться с певицей и пообещали вернуть деньги.

«Я то тут вообще причем? Чтобы хайп от моего упоминания в заголовке получить? Кстати, в ходе встречи Анна мне обещала избавиться от сомнительных моментов. Что-то пока не заметила», — прокомментировала Мизулина сообщения о проведенном с ее разрешения концерте.