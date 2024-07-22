«Оставь в покое дорогого брата». Мизулину попросили не говорить плохо про блогера из Чечни Мизулина обвинила блогера из Чечни Тамаева в мошенничестве и призвала извиниться

Екатерина Мизулина обвинила чеченского блогера Асхаба Тамаева в мошенничестве и призвала его извиниться. Глава ЛБИ раскритиковала Тамаева за то, что он заставил извиниться человека, сделавшего на него разоблачение. На сторону блогера встал министр нацполитики Чечни Ахмед Дудаев. Он заявил, что про «руководителей непонятных организаций» «есть разного рода информация», которую также можно распространить в соцсетях.

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обвинила чеченского блогера Асхаба Тамаева в мошенничестве, в публикации персональных данных граждан и других правонарушениях.

«Про скамера Тамаева сделали разоблачение в YouTube, в котором по полочкам разложили весь его скам. Скамер задоксил [выяснил личные данные] парня и всех его родственников, выложил все в открытый доступ, начал угрожать ему и его семье, а потом вообще заставил блогера приехать к себе домой, записать видео с извинениями и удалить расследование. Кстати, ссылки на расследования были и в наших письмах в ФНС, и в правоохранительные органы (совпадение?)» — написала Мизулина в Telegram-канале.

Она добавила, что Тамаев не уважает ислам, раз вовлекает детей в азартные игры и подает дурной пример для молодежи. По ее словам, блогер мог бы обратиться в суд, если счел информацию в разоблачении недостоверной, но он предпочел другой выход из ситуации.

«Я не считаю, что блогер, который опубликовал расследование, должен был извиняться перед Чеченской Республикой. Перед народом Чечни, да и всеми россиянами, давно уже должен извиниться сам скамер Тамаев за все свои позорные и нарушающие закон действия», — добавила Мизулина.

После публикации серии постов о Тамаеве глава ЛБИ сама стала получать угрозы. По ее словам, неизвестные обещали «прийти за ней».

«Я ничего не боюсь. Я русская, я иду до конца», — написала Мизулина.

Кроме этого, она опубликовала свою фотографию с главой Чечни Рамзаном Кадыровым с подписью: «Хорошее фото, кстати».

Разоблачение и угрозы

Конфликт главы «Лиги безопасного интернета» и блогера Асхаба Тамаева обострился 22 июля, когда Тамаев заставил извиниться человека, сделавшего на него разоблачение.

Автор YouTube-канала «Министерство правды» записал несколько роликов о Тамаеве и его неэтичном поведении в интернете — стримах игры, в которой якобы можно выиграть большую сумму денег, при этом она больше похожа на казино.

«Ты им [своим фанатам] привил болезнь под названием лудомания», — сказал разоблачитель.

По словам мужчины, после подобных игр люди оказываются в долгах. Блогер добавил, что Тамаев проповедует ислам, но Коран запрещает играть в казино. Автор «Министерства правды» предположил, что Тамаев скрывает свой официальный доход от рекламы подобных игр. При этом, как утверждает разоблачитель, надзорные ведомства не хотят связываться с блогером.

«Асхаб, в погоне за легкими деньгами ты буквально пошел по головам, по головам простых зрителей, которые тебя смотрят и поддерживают. <...> Мы не имеем ничего против твоего развлекательного контента, снимай постановы, сколько тебе влезет, но не нужно обманывать людей, когда ты имеешь возможность зарабатывать честно», — сказал разоблачитель.

Автор «Министерства правды» записывал ролики в балаклаве, не раскрывая своих личных данных. Тамаев каким-то образом вычислил личность разоблачителя и опубликовал информацию о нем. Спустя некоторое время в сети появился ролик, на котором автор «Министерства правды» приносит извинения, находясь дома у Тамаева.

«В первую очередь хотелось бы извиниться перед Чеченской республикой за то самое видео и перед Асхабом, само собой. Будем меняться», — сказал он.

Разоблачитель не стал делиться подробностями произошедшего, однако отметил, что у него не было другого выбора, кроме как записать извинения.

За Тамаева вступились в Чечне

Вскоре после серии постов Мизулиной о ситуации с Тамаевым высказался лично министр по делам национальной политики Чеченской Республики Ахмед Дудаев:

«Оказывается, в нашей стране, в России, нет других проблем, кроме блогера Асхаба Тамаева, нашего дорого брата... Появились непонятно зачем и кем созданные организации с непонятно откуда нарисовавшимися руководителями этих организаций, которые постоянно пишут какие-то заявления, постят негативные, критикующие Асхаба материалы».

Министр отметил, что информация о «наказании» Тамаева путем лишения его имущества не соответствует действительности и рекомендовал «оставить его в покое». Он отметил, что у блогера большая аудитория, «твердая гражданская позиция», он регулярно помогает участникам СВО, пропагандирует спорт и является патриотом.

«Эти некоторые должны учитывать, что есть в больших объемах различного рода информация про них, которую можно публиковать и выливать в интернет при необходимости, так что мы, друзья, всем советуем успокоиться, вести себя ровно и заниматься своим делом», — заключил Дудаев.