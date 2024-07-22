«Оставь в покое дорогого брата». Мизулину попросили не говорить плохо про блогера из Чечни

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина обвинила чеченского блогера Асхаба Тамаева в мошенничестве, в публикации персональных данных граждан и других правонарушениях.
«Про скамера Тамаева сделали разоблачение в YouTube, в котором по полочкам разложили весь его скам. Скамер задоксил [выяснил личные данные] парня и всех его родственников, выложил все в открытый доступ, начал угрожать ему и его семье, а потом вообще заставил блогера приехать к себе домой, записать видео с извинениями и удалить расследование. Кстати, ссылки на расследования были и в наших письмах в ФНС, и в правоохранительные органы (совпадение?)» — написала Мизулина в Telegram-канале.
Она добавила, что Тамаев не уважает ислам, раз вовлекает детей в азартные игры и подает дурной пример для молодежи. По ее словам, блогер мог бы обратиться в суд, если счел информацию в разоблачении недостоверной, но он предпочел другой выход из ситуации.
«Я не считаю, что блогер, который опубликовал расследование, должен был извиняться перед Чеченской Республикой. Перед народом Чечни, да и всеми россиянами, давно уже должен извиниться сам скамер Тамаев за все свои позорные и нарушающие закон действия», — добавила Мизулина.
После публикации серии постов о Тамаеве глава ЛБИ сама стала получать угрозы. По ее словам, неизвестные обещали «прийти за ней».
«Я ничего не боюсь. Я русская, я иду до конца», — написала Мизулина.
Кроме этого, она опубликовала свою фотографию с главой Чечни Рамзаном Кадыровым с подписью: «Хорошее фото, кстати».
Разоблачение и угрозы
Конфликт главы «Лиги безопасного интернета» и блогера Асхаба Тамаева обострился 22 июля, когда Тамаев заставил извиниться человека, сделавшего на него разоблачение.
Автор YouTube-канала «Министерство правды» записал несколько роликов о Тамаеве и его неэтичном поведении в интернете — стримах игры, в которой якобы можно выиграть большую сумму денег, при этом она больше похожа на казино.
«Ты им [своим фанатам] привил болезнь под названием лудомания», — сказал разоблачитель.
По словам мужчины, после подобных игр люди оказываются в долгах. Блогер добавил, что Тамаев проповедует ислам, но Коран запрещает играть в казино. Автор «Министерства правды» предположил, что Тамаев скрывает свой официальный доход от рекламы подобных игр. При этом, как утверждает разоблачитель, надзорные ведомства не хотят связываться с блогером.
«Асхаб, в погоне за легкими деньгами ты буквально пошел по головам, по головам простых зрителей, которые тебя смотрят и поддерживают. <...> Мы не имеем ничего против твоего развлекательного контента, снимай постановы, сколько тебе влезет, но не нужно обманывать людей, когда ты имеешь возможность зарабатывать честно», — сказал разоблачитель.
Автор «Министерства правды» записывал ролики в балаклаве, не раскрывая своих личных данных. Тамаев каким-то образом вычислил личность разоблачителя и опубликовал информацию о нем. Спустя некоторое время в сети появился ролик, на котором автор «Министерства правды» приносит извинения, находясь дома у Тамаева.
«В первую очередь хотелось бы извиниться перед Чеченской республикой за то самое видео и перед Асхабом, само собой. Будем меняться», — сказал он.
Разоблачитель не стал делиться подробностями произошедшего, однако отметил, что у него не было другого выбора, кроме как записать извинения.
За Тамаева вступились в Чечне
Вскоре после серии постов Мизулиной о ситуации с Тамаевым высказался лично министр по делам национальной политики Чеченской Республики Ахмед Дудаев:
«Оказывается, в нашей стране, в России, нет других проблем, кроме блогера Асхаба Тамаева, нашего дорого брата... Появились непонятно зачем и кем созданные организации с непонятно откуда нарисовавшимися руководителями этих организаций, которые постоянно пишут какие-то заявления, постят негативные, критикующие Асхаба материалы».
Министр отметил, что информация о «наказании» Тамаева путем лишения его имущества не соответствует действительности и рекомендовал «оставить его в покое». Он отметил, что у блогера большая аудитория, «твердая гражданская позиция», он регулярно помогает участникам СВО, пропагандирует спорт и является патриотом.
«Эти некоторые должны учитывать, что есть в больших объемах различного рода информация про них, которую можно публиковать и выливать в интернет при необходимости, так что мы, друзья, всем советуем успокоиться, вести себя ровно и заниматься своим делом», — заключил Дудаев.