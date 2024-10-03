«Вертолет, Tesla и пачки денег»: СК провел обыски у создателей криптообменников В России задержали почти 100 сотрудников криптосервисов UAPS и Crypte

СК провел масштабную операцию против сотрудников криптообменника Cryptex и связанных с ним структур. Власти США и России считают, что сервисами пользуются кибермошенники и хакеры. Всего задержали 96 человек, проведено почти 150 обысков. Во время расследования у подозреваемых нашли вертолет, Tesla Cybertruck и пачки крупных купюр.

В России задержали 96 человек за организацию анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex, сообщил Следственный комитет (СК).

В рамках дела провели 148 обысков в 14 субъектах . Силовики пришли как домой к подозреваемым, так и в места «осуществления преступной деятельности». Во время обыска в одной из квартир прямо на кухне нашли промышленную машинку для счета купюр. Рядом с ней на столе громоздились пачки денег. Кроме того, на оперативную съемку попал гараж одного из фигурантов, где среди нескольких машин стояли Tesla Cybertruck и вертолет .

«За 2023 год оборот поступивших денежных средств в сервисы преступного сообщества составил более 112 млрд рублей, а преступный доход фигурантов составил 3,7 млрд рублей <...> В Москву доставляются 96 фигурантов, с ними проводятся необходимые следственные действия», — отметил СК.

В задержаниях в Москве участвовал спецназ Росгвардии. На кадрах оперативной съемки видно, что силовики вскрывали дверь квартиры кувалдой и пилой.

Главный организатор UAPS и Cryptex, предположительно, живет в поселке Лисий Нос (Приморский район Петербурга), выяснил портал 78.ru.

В клиентах хакеры: почему власти преследуют Cryptex

Организаторы платформ создали «преступное сообщество» еще в 2013 году , следует из пресс-релиза СК. Соучастники открыли UAPS, Cryptex и еще 33 онлайн-сервиса. С их помощью можно было поменять иностранную валюту, криптовалюту, получить банковскую карту.

«Основными клиентами данных сервисов являлись киберпреступники и хакеры, которые пользовались услугами для легализации их преступного дохода», — подчеркнул СК.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1, 2 ст. 210 УК (организация преступного сообщества и участие в нем), ч. 3 ст. 272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации), ч. 2 ст. 187 УК (неправомерный оборот средств платежей), пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК (незаконная банковская деятельность).

Интерес к Cryptex есть не только со стороны России, но и в США. Американский президент Джо Байден обвинил некую «глобальную криптовалютную сеть» в обходе антироссийских санкций и отмывании денег. Он не раскрыл название сети, но рассказал об усилиях по ее уничтожению в тот же день, как минфин США ввел санкции против Cryptex (а также криптообменника PM2BTC).

При этом в американском минфине раскрыли имя главного организатора — это 44-летний россиянин Сергей Сергеевич Иванов из Санкт-Петербурга. Он пользуется псевдонимами Омельницкий и «Талион» (принцип «талиона» — наказание, равное по силе проступку, «око за око»). По версии американских властей, мужчина активно рекламировал свои услуги на «эксклюзивных русскоязычных криминальных форумах». Госдеп предложил вознаграждение до $10 млн за информацию, которая поможет поймать Иванова.

«Иванов <...> отмывал сотни миллионов долларов виртуальной валюты для злоумышленников <...> в течение примерно 20 лет», — обвинил минфин.