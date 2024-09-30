«Учителя нет, взяли стажера». В Узбекистане избиение школьника вылилось в международный скандал Суд в Ташкенте оштрафовал учительницу, избившую ребенка за просьбу вести урок на русском

Суд в Ташкенте оштрафовал на 6,8 млн сумов (около 50 тыс. рублей) школьную учительницу, избившую ученика после его просьбы провести урок на русском языке. В настоящее время женщина отбывает семь суток из-за другой драки, которую она спровоцировала в школе, где учится ее дочь-подросток. Также выяснилось, что у женщины нет необходимого образования, а в школу ее взяли без проверки документов стажером.

Суд в Ташкенте оштрафовал школьную учительницу Озоду Равшанову, избившую подростка после его просьбы вести урок на русском языке. Как пишет портал Gazeta.uz, педагог признана виновной в нанесении легких телесных повреждений и оскорблений.

Равшанову оштрафовали на 6,8 млн сумов (около 50 тыс. рублей).

На суде женщина признала свою вину и сообщила, что пришла в школу «с целью трудоустройства», несмотря на то, что «у нее нет специальности».

Отсутствие необходимого образования, действительно, не помешало: ее допустили вести урок литературы на русском языке в качестве стажера, поскольку «учитель предмета была на мероприятии».

Зайдя в класс, «учительница» заявила ученикам, что будет вести урок на узбекском языке. Два ученика выступили против, но для них она якобы пообещала провести повторно урок на русском языке. Тем не менее, один мальчик «что-то говорил против нее» и «нарушал порядок», из-за чего женщина потянула его за ухо.

На следующий день Равшановой позвонили родители ребенка и начали «оказывать на нее давление», в ответ нарвавшись на оскорбления.

Вторая драка

В суд женщину доставили из спецприемника, где она отбывает семь суток ареста из-за драки, произошедшей на следующий день после избиения ученика в школе №188.

Равшанова вступила в конфликт с руководством школы №204, где учится ее дочь-подросток. По данным узбекских СМИ, она повалила замдиректора на пол, из-за чего в учебное заведение вызвали наряды ДПС и Национальной гвардии. Приехавшим силовикам учительница тоже попыталась оказать сопротивление.

В отношении Равшановой составили протокол о нарушениях по статьям «Мелкое хулиганство», «Невыполнение законных требований сотрудника ОВД» и «Незаконное вмешательство в профессиональную деятельность педагогического работника» Кодекса об административной ответственности.

День учителей и наставников

В Узбекистане 1 октября отмечается День учителей и наставников. Президент страны Шавкат Мирзиёев в своей поздравительной речи накануне праздника назвал образование наиболее актуальной из всех сфер, а профессию учителя — самой благородной среди профессий.

«Образование — самое актуальное из всех сфер, школа — важнейшее учреждение, профессия учитель — самая благородная среди всех», — заявил лидер Узбекистана.

Мирзиёев отметил, что заработная плата учителей по сравнению с 2016 годом выросла в среднем в 2,5 раза, профессоров и преподавателей — в 4,5 раза. С октября планируется очередное повышение еще на 15%. За последние семь лет отремонтированы более 5 тыс. школ. Доля негосударственных школ достигла 5%.

Скандал с избиением ученика президент не прокомментировал.

Маленький конфликт, большие последствия

24 сентября издание Nova24 в Telegram-канале опубликовало пост из группы «Потребитель. Уз», в котором говорилось, что днем ранее учительница школы №188 избила ребенка в ответ на просьбу вести урок русского языка на русском. На следующий день СМИ опубликовали видео с камер видеонаблюдения, на котором отчетливо было видно, что педагог силой вытаскивает ребенка из-за парты и толкает к доске, а когда тот пытается вернуться на свое место — хватает его за горло, несколько раз ударяя головой о доску, и бьет по лицу.

Российский омбудсмен по правам ребенка Мария Львова-Белова связалась с коллегой из Узбекистана Сурайе Рахмоновой, которая уже направила запросы в МВД страны и министерство дошкольного и школьного образования.

Директор школы № 188, допустившая Равшанову к работе в качестве стажера, была уволена со своего поста.

С призывом дать оценку произошедшему к узбекским властям обратилась официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова. Вице-спикер парламента Узбекистана Алишер Кадиров в ответ заявил, что России «следует заниматься своими внутренними делами». «Права ребенка нарушаются в школе Республики Узбекистан, в отношении ребенка гражданина Узбекистана, и меры принимаются на основании законов, принятых от имени народа Узбекистана!» — указал он.

После этого послу Узбекистана в Москве было сделано «представление в связи с ударившей русскоязычного ребенка учительницей».

В итоге конфликт в обычной школе Ташкента обсуждался на самом высоком уровне — в ходе встречи министров иностранных дел Узбекистана и России на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Как сообщили в российском дипведомстве, стороны уделили особое внимание необходимости противодействия проявлениям нетерпимости на межэтнической почве.

Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов после встречи с Сергеем Лавровым заявил, что для укрепления взаимного доверия важна приверженность принципу невмешательства стран во внутренние дела друг друга.