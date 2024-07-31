Место на кладбище за 3 млн. Экс-советника мэра Сочи заподозрили в создании «ритуальной ОПГ» Против экс-советника мэра Сочи завели дело о взятках за места на кладбище

Бывшего советника мэра Сочи Романа Пищура заподозрили в создании «ритуальной ОПГ». По версии следствия, он вместе с шестью сообщниками за взятки предоставлял места на кладбище – стоимость одного места варьировалась от 200 тыс. до 3 млн рублей. При обысках у Пищура и других фигурантов обнаружили более 15 млн рублей. В администрации города заверили, что мужчина не работает у них с мая.

Бывший общественный советник главы Сочи по финансово-экономическим вопросам Родион Пищур стал фигурантом уголовного дела о получении крупной взятки организованной группой, сопряженном с вымогательством (п.п. «а», «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). По делу также проходят шесть его предполагаемых подельников.

Организованная группа за взятки предоставляла места для захоронения, сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, осенью 2023 года Пищур придумал преступную схему, реализовать которую ему помогли глава отдела по организации похоронного дела департамента городского хозяйства мэрии Станислав Гармаш, его подчиненный, а также гендиректор и бухгалтер частного ритуального агентства, работник муниципальной службы по вопросам похоронного дела и бизнесмен.

За место на кладбище они решили брать от 200 тыс. до 3 млн рублей.

По предварительным данным, ежемесячно все участники схемы получали от 10 до 15 млн рублей дохода, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК.

Каждому из них грозит от 7 до 12 лет тюрьмы.

Следственные действия

Силовики провели обыски в домах у подозреваемых и других связанных с ними лиц, а также в офисах по 25 адресам. Изъяты более 15 млн рублей и валюта, документы и другие предметы, имеющие значение для уголовного дела, сообщили в МВД Кубани.

В ведомстве уточнили, что полицейские при участии сотрудников ФСБ и Росгвардии задокументировали факт получения взятки от человека, который хотел купить место на кладбище в селе Барановка Хостинского района.

«Члены ОПГ получили от представителя умершего взятку в особо крупном размере за предоставление места для захоронения в 41-м секторе кладбища», — сообщил источник РЕН ТВ.

Команда Копайгородского

В администрации Сочи подчеркнули, что в настоящее время Пищур не является советником главы города Сочи. Он работал в администрации до момента отставки мэра Алексея Копайгородского, который оставил должность по собственному желанию.

Алексей Копайгородский заявил о намерении уйти в отставку 14 мая, в тот же день губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев это решение поддержал. В июне вице-губернатора Краснодарского края Андрея Прошунина назначили исполняющим обязанности главы Сочи.

Копайгородский возглавил Сочи 11 сентября 2019 года, до этого он занимал должность вице-губернатора Краснодарского края по внутренней политике.