«Покушал собачку и озверел». Как медведь-людоед терроризировал целый поселок В Приморье застрелили медведя, задравшего двух человек и 35 собак

В Приморье застрелили медведя, убившего двух мужчин в дачном массиве и 35 собак в собачьем приюте. По мнению гендиректора Центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, зверь был либо ранен ранее человеком, либо болен бешенством, так как в этот период года здоровая особь «даже не приблизилась бы к населенному пункту». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Приморском крае застрелили медведя, убившего двух мужчин, заявила администрация Пожарского муниципального округа.

«Медведь ликвидирован», — говорится в сообщении.

Как сообщает ИА PrimaMedia, поисками занимались сотрудники Верхне-Перевальнинского филиала КГКУ «Приморское лесничество» и Госохотнадзора. Помимо сотрудников профильных служб, зверя искали также 15 добровольцев.

На территории поселка Лучегорск, где погибли люди, полицейские проводили рейды на машинах. В темное время суток планировалось привлечь дроны и приборы ночного видения. Жители поселка боялись выходить из дома, а в администрации призывали не посещать первый и второй микрорайоны. Родителей просили лично забрать детей из школы, самостоятельно школьников домой не отпускали.

Накануне местная жительница Елена пожаловалась «Газете.Ru», что медведи бегают по населенному пункту, будто «это их второй дом».

«Надеюсь, медведя быстро отловят. У нас его могут дня два ловить. Страшно ходить и отправлять детей в школу.

Бегают по Лучегорску, как будто это их второй дом. Сейчас зимой будет тигра где-нибудь рядом бегать. Он зашел к ним [в дом]. Скорее всего еды не хватает. Медведь — хищное животное, сейчас осень, еды мало, вот он сначала собачку покушал, а потом вовсе озверел, что решил в дом попасть»,

— сказала она.

Вечером группе специалистов охотнадзора все-таки удалось выследить и отстрелить опасного хищника.

«Им оказался крупный самец бурого медведя. Причины агрессивного поведения особи будут установлены позже», — сообщила администрация Пожарского МО в Telegram.

Как медведь держал в страхе поселок

Сначала медведь задрал собаку, однако местные жители об этом своевременно не сообщили. На следующий день зверь растерзал двоих мужчин, забравшись в частный дом в районе садового общества «Благовещенка» поселка Лучегорск. В управлении СК по Приморскому краю сообщили, что оба человека скончались.

Жертвы — отец 1937 года рождения и сын 1968 года рождения.

После обнаружения тел охотоведы сразу же получили разрешение на отстрел медведя.

После убийства двух человек медведь наведался в собачий приют в Лучегорске, где убил большую часть животных. Как рассказала РИА Новости директор приюта «Друг» Ольга Замышляева, чудом никто из сотрудников приюта и охранников находящегося рядом предприятия не пострадал.

«Наш приют в лесополосе, забор деревянный, хлипкий. Ночью медведь зашел, погибли 35 собак. Здесь у нас охраны нет, собаки на будочном содержании», — сказала собеседница.

Либо ранен, либо болен

Гендиректор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев заявил, что зверь либо ранен человеком, либо болен бешенством. Он также указал, что у одного из погибших на теле обнаружены типичные повреждения: зверь пытался его есть. Тем не менее, не факт, что именно медведь убил отца и сына.

«Ситуация необычная, и пока не так много информации. Обнаружены два погибших человека и рядом следы медведя, но пока достоверных сведений, подтверждающих, что медведь стал причиной гибели, нет. Надо проводить экспертизу», — отметил Арамилев.

По его словам, люди могли погибнуть по другой причине, а медведь «пришел на дачи за собаками, например, и наткнулся на трупы», а потом начал есть тела, так как для медведей характерно поедание погибших.

«Если допустить, что все же медведь убил людей, то он либо ранен человеком, либо болен бешенством», — считает эксперт.

Арамилев также добавил, что сейчас наиболее благоприятный для медведей период года, когда они не испытывают недостатка в пище. «Даже если он болен или имеет травмы, урожай тыквы, кабачков позволяет ему прокормиться. Здоровый медведь точно бы не стал так поступать, он даже не приблизился бы к населенному пункту», — уверен он.