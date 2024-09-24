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Россиянам объяснили, как вести себя при встрече с медведем

Эколог Рыбальченко: при встрече с медведем важно не поворачиваться к нему спиной

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Shutterstock

При встрече с медведем важно отходить от него медленным задним шагом и не поворачиваться к животному спиной, от него нужно уйти минимум на 50 метров. Об этом «Москве 24» рассказал эколог Илья Рыбальченко.

По его словам, если животное принюхивается и встает на задние лапы, оно изучает человека и скорее всего безопасно. При этом в случае, если оно стоит на четырех лапах и прижало уши к голове, оно может быть опасным. В этом случае эксперт советует спокойно отходить от медведя и постараться увеличить свой объем, например с помощью куртки. Рыбальченко добавил, что медведи могут подбираться к домам в поисках еды.

«Никогда не прикармливайте медведей. Если вы понимаете, что где-то недалеко они обитают, не оставляйте еду снаружи дома, этим вы не только привлечете его к вашему дому, но и, возможно, погубите его. Потому что мишка, привыкнув к такой легкой еде, разучится охотиться», — добавил он.

Накануне сообщалось, что жители Приморья получили серьезные травмы после встречи с медведем. Отец и сын, взрослые мужчины, находились на дачном участке, когда к ним в дом ворвался хищник. В результате животное ранило мужчин, спасти их не удалось.

Ранее была названа возможная причина нападения медведя на мужчин в Приморье.

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