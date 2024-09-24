Дихлофос стал основной версией гибели семьи под Красноярском. Дом могли плохо проветривать Прокуратура: четверо детей в Красноярском крае могли отравиться дихлофосом

Четверо детей и их родители отравились неизвестным веществом 21 сентября — все дети погибли. Следствие рассматривало версию отравления продуктами питания или попадание в еду опасного вещества. На допросе выяснилось, что отец обрабатывал дом дихлофосом, после чего «незначительно проветривал». При обыске следователи нашли два флакона аэрозоля «Варан». Расследование уголовного дела продолжается.

Семья из села Красная Сопка в Красноярском крае могла отравиться спреем от насекомых. Эта версия, озвученная прокуратурой Красноярского края, стала основной. Красноярские следователи опубликовали фото двух изъятых с места трагедии баллончика с дихлофосом марки «Варан» — один от летающих насекомых, другой от тараканов, мух и клопов. «Без запаха», написано на каждом из баллончиков.

«В рамках проводимых экспертиз возникло прямое подозрение на отравление семьи аэрозольным препаратом от насекомых, которым обрабатывалось помещение дома накануне», — говорится в сообщении ведомства.

По данным SHOT, родители часто обрабатывали дом от насекомых и плохо проветривали комнаты. В последний раз они опрыскали комнаты накануне отравления — 20 сентября. Следующим утром дети пожаловались на боли внизу живота. Пока отец нес в машину шестилетнюю Арину, она потеряла сознание, а следом — трое остальных детей 11-ти, 12-ти и 13-ти лет. По данным канала, вся семья за ночь надышалась ядовитыми парами дихлофоса.

К исследованиям привлекли специалистов из Москвы, заявили в красноярской прокуратуре.

«Проверочные мероприятия и следственные действия продолжаются», — сообщили в ведомстве.

Следствие рассматривает версии отравления неизвестным веществом в еде и вдыхания паров инсектицидного аэрозоля, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. В заявлении уточняется, что следователи назначили химическую экспертизу.

По данным SHOT, родители, потерявшие четырех детей, остаются в больнице. Супруги находятся в удовлетворительном состоянии, сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

«Пациенты в сознании, продолжают находиться под наблюдением врачей», — заявили в ведомстве.

«Все, что могли, мы сделали. Я видела отравления на своем веку, но такого нет. Все пациенты были в крайне тяжелом состоянии», — рассказала РЕН ТВ старшая медсестра местной больницы.

Мать детей Виктория, которая находится на последнем месяце беременности, не может перестать плакать.

Что родители рассказали на допросе

Красноярские следователи 23 сентября их допросили семейную пару. Выяснилось, что отец обрабатывал помещение дома дихлофосом, после чего оно «незначительно проветривалось».

«Утром 21 сентября взрослые и дети почувствовали резкое ухудшение состояния здоровья, сопровождавшееся признаками кишечного расстройства», — говорится в сообщении ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Изначально предполагалось, что семья отравилась курицей или пельменями из местного магазина. Женщина рассказала, что перед отравлением покупала в местном продуктовом магазине сырую курицу, пельмени, приправу и хлеб. При обыске в доме нашли средства против вредителей. Однако в анализах погибшего ребенка и отца следов порошка также не нашли. По данным РЕН ТВ, в организме ещё двоих отравившихся детей также не нашли следов препарата от мух.

«В течение дня 20 сентября вся семья употребляла в пищу пельмени, вечером приготовленную курицу с картошкой и пельмени. Женщина исключает попадание в пищу во время приготовления блюд опасных для жизни веществ», — говорится в сообщении ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Специалисты получили образцы буккального эпителия с внутренней поверхности щек и ротовой полости семейной пары и их родственников для проведения молекулярно-генетической экспертизы. В оперативном порядке их отправили в «Российский центр судебно-медицинской экспертизы Минздрава России» в Москве.

Отец детей ранее объяснил, почему единственный при симптомах отравления принял «Омепразол» и не дал таблетку остальным членам семьи. По информации SHOT, во время опроса он заявил, что побоялся навредить детям и беременной жене.

Кого еще будут допрашивать

Продолжается расследование уголовного дела по статье о производстве, хранении и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Следователи и криминалисты продолжают выполнение «неотложных» следственных действий.

«Назначен и проводится ряд судебных экспертиз. Осмотрены видеозаписи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксировано, что женщина приобретала продукты питания в магазине. Проведен дополнительный осмотр места происшествия в доме по месту проживания семьи. Изъяты мобильные телефоны членов семьи, проводится их осмотр с применением аппаратно-программного комплекса UFED (применяется для извлечения и анализа данных с мобильных устройств. — «Газета.Ru»)», — сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Следователи собираются допросить врачей Назаровской районной больницы, фельдшера и продавца из магазина «Олимп», где Виктория покупала продукты (ранее были допрошены хозяин магазина, другой продавец и фельдшер), сообщает ТАСС.