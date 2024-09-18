Рации, машины и кухонная техника. Ливан второй день охвачен взрывами устройств «Хезболлы»

Второй день взрываются гаджеты «Хезболлы»
В разных районах Ливана, в том числе в пригороде Бейрута, пронеслась новая волна взрывов устройств ливанской военизированной группировки «Хезболла». В этот раз взрываются не пейджеры, а рации Icom, сообщает Lebanese News.
«Взорвавшиеся устройства — это радиостанции Icom «Хезболлы», которые часто используются для незашифрованной связи», — отмечается в материале.
По данным издания Lebanon24, кроме раций, взрываются ноутбуки и мобильные телефоны. В местных соцсетях пишут о взрывах бытовых приборов, ноутбуков, скутеров, замков с отпечатками пальцев, солнечных батарей, старых пейджеров. Взрывы также происходят в жилых домах и салонах сотовой связи. Устройства взрывались в том числе на похоронах сына Али Аммара (депутата от «Хезболлы»), который погиб накануне от аналогичного взрыва.
Телеканал Al Hadath сообщает, что практически во всех взорвавшихся устройствах были установлены литийионные аккумуляторы. Власти просят всех, у кого есть такие гаджеты, немедленно их отключить и не подходить к ним. Командование ливанской армии предупредило граждан об опасности нахождения в южных районах Бейрута из-за продолжающихся там взрывов персональных устройств связи.
Телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные Минздрава страны сообщил о гибели девяти человек и 300 пострадавших.
Взрывы в Ливане
Вечером 17 сентября у тысяч членов «Хезболлы» взорвались пейджеры. Взрывы звучали более 30 минут в разных регионах Ливана и в сирийском Дамаске — там в этот момент находилась делегация членов «Хезболлы». В результате пострадали 4 тыс. человек, 12 погибли, в том числе восьмилетний ребенок и сын одного из лидеров «Хезболлы».
В министерстве информации Ливана назвали /b> произошедшее «израильской агрессией». «Хезболла» также сообщила, что начала детальное расследование обстоятельств случившегося.
Как сообщила ливанская газета An Hahar со ссылкой на собственный источник в службе безопасности, рации, которые взорвались в разных районах Ливана 18 сентября, были закуплены около пяти месяцев назад — почти одновременно с пейджерами, которые сдетонировали накануне.
Reuters, ссылаясь на свои источники, пишет, что разведка Израиля Моссад заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров тайваньского производства, которые были заказаны «Хезболлой».
Как реагирует Израиль
На фоне обострения конфликта с «Хезболлой» командование ЦАХАЛа переместило 98-ю дивизию на севере страны, ближе к границе с Ливаном. Об этом сообщает газета The Times of Israel. Ранее эта дивизия располагалась в южном военном округе и проводила операции в секторе Газа. В конце августа она была выведена из Хан-Юниса. В 98-ю дивизию входят воздушно-десантные бригады и бригады специального назначения. В нее входят около 10-20 тыс. человек. 98-я дивизия, наряду с 36-й, может быть задействована в потенциальной сухопутной операции Израиля в Ливане.
Премьер-министр Израиля Нетаньяху впервые прокомментировал ситуацию в Ливане, заявив, что ЦАХАЛ обеспечит безопасность северной границы государства.