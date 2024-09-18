Рации, машины и кухонная техника. Ливан второй день охвачен взрывами устройств «Хезболлы» Mash: в Ливане взрываются машины и мопеды вслед за рациями «Хезболлы»

Ливан второй день охвачен взрывами. На этот раз взрываются автомобильные радиостанции ICO «Хезболлы», ноутбуки, мобильные телефоны. Власти попросили всех, у кого есть устройства связи с литиевой батареей, немедленно их отключить. В результате новой серии взрывов, по разным данным, погибли девять человек, более 300 ранены. 17 сентября в Ливане взорвались пейджеры, используемые ливанским военным объединением. В произошедшем винят Израиль.

Второй день взрываются гаджеты «Хезболлы»

В разных районах Ливана, в том числе в пригороде Бейрута, пронеслась новая волна взрывов устройств ливанской военизированной группировки «Хезболла». В этот раз взрываются не пейджеры, а рации Icom, сообщает Lebanese News.

«Взорвавшиеся устройства — это радиостанции Icom «Хезболлы», которые часто используются для незашифрованной связи», — отмечается в материале.

По данным издания Lebanon24, кроме раций, взрываются ноутбуки и мобильные телефоны. В местных соцсетях пишут о взрывах бытовых приборов, ноутбуков, скутеров, замков с отпечатками пальцев, солнечных батарей, старых пейджеров. Взрывы также происходят в жилых домах и салонах сотовой связи. Устройства взрывались в том числе на похоронах сына Али Аммара (депутата от «Хезболлы»), который погиб накануне от аналогичного взрыва.

Телеканал Al Hadath сообщает, что практически во всех взорвавшихся устройствах были установлены литийионные аккумуляторы . Власти просят всех, у кого есть такие гаджеты, немедленно их отключить и не подходить к ним. Командование ливанской армии предупредило граждан об опасности нахождения в южных районах Бейрута из-за продолжающихся там взрывов персональных устройств связи.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные Минздрава страны сообщил о гибели девяти человек и 300 пострадавших .

Взрывы в Ливане

Вечером 17 сентября у тысяч членов «Хезболлы» взорвались пейджеры. Взрывы звучали более 30 минут в разных регионах Ливана и в сирийском Дамаске — там в этот момент находилась делегация членов «Хезболлы». В результате пострадали 4 тыс. человек, 12 погибли , в том числе восьмилетний ребенок и сын одного из лидеров «Хезболлы».

В министерстве информации Ливана назвали /b> произошедшее «израильской агрессией». «Хезболла» также сообщила, что начала детальное расследование обстоятельств случившегося.

Как сообщила ливанская газета An Hahar со ссылкой на собственный источник в службе безопасности, рации, которые взорвались в разных районах Ливана 18 сентября, были закуплены около пяти месяцев назад — почти одновременно с пейджерами, которые сдетонировали накануне.

Reuters, ссылаясь на свои источники, пишет, что разведка Израиля Моссад заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров тайваньского производства, которые были заказаны «Хезболлой».

Как реагирует Израиль

На фоне обострения конфликта с «Хезболлой» командование ЦАХАЛа переместило 98-ю дивизию на севере страны, ближе к границе с Ливаном. Об этом сообщает газета The Times of Israel. Ранее эта дивизия располагалась в южном военном округе и проводила операции в секторе Газа. В конце августа она была выведена из Хан-Юниса. В 98-ю дивизию входят воздушно-десантные бригады и бригады специального назначения. В нее входят около 10-20 тыс. человек. 98-я дивизия, наряду с 36-й, может быть задействована в потенциальной сухопутной операции Израиля в Ливане.

Премьер-министр Израиля Нетаньяху впервые прокомментировал ситуацию в Ливане, заявив, что ЦАХАЛ обеспечит безопасность северной границы государства.