Сотни пейджеров «Хезболлы» одновременно взорвались, ранив тысячи человек. Что произошло в Ливане SHOT: пейджеры «Хезболлы» могли взорваться из-за разосланного сообщения

По всей территории Ливана, от Бейрута до долины Бекаа, прокатилась волна взрывов пейджеров. Сообщения о детонациях поступали около часа. Устройства для внутренней связи членов «Хезболлы» взрывались в их руках, карманах и сумках. К настоящему моменту известно о восьми погибших, среди которых есть ребенок, и примерно 2750 пострадавших. «Хезболла» обвинила в атаках Израиль, пообещав «справедливое возмездие». Израильское правительство созывает срочное совещание из-за действий Ливана по эскалации конфликта.

По меньшей мере восемь человек погибли и около 2750, включая членов «Хезболлы», медиков и посла Ирана в Бейруте, получили ранения в результате массовых взрывов пейджеров, которые «Хезболла» использовала для связи, сообщило ливанское министерство здравоохранения.

Среди погибших есть ребенок. Несколько сотен человек находятся в тяжелом состоянии.

«Эти взрывы, причины которых до сих пор неизвестны, привели к мученической смерти девочки и двух братьев, а также к ранению большого количества людей, получивших различные травмы», — говорится в заявлении «Хезболлы».

Как передает Reuters со ссылкой на экстренные службы, пейджеры сдетонировали в Бейруте, долине Бекаа на востоке Ливана, в южных районах страны, а также в сирийском Дамаске, где находилась в тот момент делегация «Хезболлы». Серия взрывов продолжалась около часа после первых детонаций, которые произошли около 15:45 по местному времени (совпадает с московским).

Представитель «Хезболлы» в беседе с Reuters назвал сегодняшнюю атаку «крупнейшим преступлением», которому подверглась группировка за почти год конфликта с Израилем.

По словам трех источников в силах безопасности, взорвались только пейджеры последней модели, которые «Хезболла» стала использовать в последние месяцы, пытаясь таким образом бороться уязвимостью смартфонов для взломов.

Кто пострадал

Центр кризисных операций Ливана, который находится в ведении министерства здравоохранения, призвал всех медицинских работников вернуться на свои рабочие места, чтобы оказать помощь раненым, поступающим по скорой.

Ливанский Красный Крест сообщил, что для госпитализации пострадавших было привлечено более 50 машин и 300 сотрудников неотложной медицинской помощи.

Сын члена блока «Хезболлы» был убит взрывом прямо в ливанском парламенте, пишет Al Jazeera.

Легкие ранения получил посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани, сообщило иранское информационное агентство Fars.

«У Амани поверхностная травма, и в настоящее время он под наблюдением в больнице», — цитирует Fars слова источника.

Чуть позже иранское агентство Irna со ссылкой на жену Амани подтвердило, что дипломат получил легкие травмы. С ним все в порядке, и сейчас он находится в больнице под наблюдением для прохождения лечения», — рассказала супруга дипломата.

Газета The New York Times сообщила, что также ранены два телохранителя посла.

Виноват ли Израиль

Движение «Хезболла» возложило на Израиль ответственность за взрывы пейджеров, пообещав «справедливое возмездие».

«Изучив все текущие факты, данные и имеющуюся информацию о гнусном нападении, произошедшем сегодня днем, мы возлагаем на израильского врага полную ответственность за эту преступную агрессию, которая также затронула мирных жителей и привела к гибели нескольких человек и получению большим количеством людей различных ранений», — говорится в заявлении.

«Этот вероломный и преступный враг непременно получит свое справедливое возмездие за эту гнусную агрессию», — подчеркнули представители «Хезболлы».

Израильские военные пока никак не комментируют информацию о взрывах.

Ливанский эксперт по информационной безопасности Халил Сехнауи полагает, что на пейджеры могли быть отправлены вредоносные сообщения, которые использовали уязвимости в программном обеспечении аппаратов и вызвали перегрев аккумуляторов.

«Они, по сути, отправили пейджерам приказ через сообщение, чтобы вызвать перегрев. Когда это произошло, аккумулятор взрывался, поскольку пейджеры не имеют защитных мер, присутствующих в современных смартфонах, которые в случае перегрева выключаются», — сказал Сехнауи в беседе с РИА Новости.

Эксперт отметил, что такой вариант наиболее вероятен. Однако есть и другой возможный сценарий: устройства из определенной партии были предварительно взломаны перед их поставкой в Ливан, чтобы создать уязвимость, которая впоследствии была активирована определенным сообщением.

Сехнауи напомнил о ряде инцидентов со смартфонами Samsung, когда аккумуляторы устройств внезапно взорвались, а также о смс-рассылке, вызвавшей аварийный сбой iPhone.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин подчеркивает, что пейджер — дешевое устройство, которое легко взломать.

«Пейджеры — это дешевое и старое устройство, так называемые Low-tech. Проделать то же самое со смартфонами невозможно, потому что батареи имеют несколько уровней защиты и автоматически отключаются при перегреве. То есть они контролируются не самим устройством, их бессмысленно взламывать. С пейджерами это можно сделать, но взрыв там не сильный: батарейка 500-600 мА·ч», — сказал Муртазин «Газете.Ru».

Реакция в мире

События в Ливане вызывают крайнюю обеспокоенность, особенно с учетом «крайне нестабильной» обстановки в регионе, заявил представитель ООН Стефан Дюжаррик, добавив, что в организации сожалеют о любых жертвах среди гражданского населения.

«Это развитие событий крайне беспокоит, особенно учитывая контекст ситуации, которая крайне волатильна. Безусловно, мы осуждаем гибель гражданского населения», — сказал Дюжаррик.

Взрывы в Ливане произошли через несколько часов после того, как спецпредставитель США Амос Хохштейн призвал высокопоставленных израильских чиновников не допускать эскалации конфликта с «Хезболлой», предупредив о потенциально катастрофических последствиях, отмечает Haaretz.

Хохштейн напрямую обратился к премьер-министру Биньямину Нетаньяху и министру обороны Йоаву Галланту с просьбой выступить за дипломатическое решение конфликта.

Главные должностные лица службы безопасности Израиля сегодня были вызваны на срочные правительственные переговоры из-за действий «Хезболлы» по эскалации ситуации.