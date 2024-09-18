«Что ты творишь? Как ты мог?»: Бакальчуки обвинили друг друга в нападении со стрельбой Татьяна Бакальчук опубликовала видеообращение к мужу Владиславу

Сооснователь маркетплейса Wildberries Бакальчук находится на свободе, сообщения о аресте ложные, сообщили его адвокаты. Он дает показания в СК в статусе свидетеля. Предприниматель утверждает, что огонь открыли охранники бизнес-центра. Основатель Wildberries Татьяна Бакальчук опубликовала обращение к мужу, в котором плачет и спрашивает, как он мог довести ситуацию до такого абсурда.

На беседе в полиции

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы в офисе Wildberries по нескольким статьям. Среди них статьи об убийстве и самоуправстве. Ведомство сообщило, что в результате стрельбы погибли два человека, ранены еще семеро. Среди раненых два сотрудника правоохранительных органов, прибывших на место происшествия.

Представители сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука сообщили, что сейчас он дает показания. Его адвокаты опровергли информацию о его задержании и последующем аресте.

«От имени группы адвокатов, представляющих интересы Владислава Сергеевича, сообщаем, что на данный момент он не является ни задержанным, ни арестованным. Информация о его аресте со ссылкой на адвокатов — ложная и не соответствует действительности», — сказано в Telegram-канале предпринимателя.

По данным SHOT, Бакальчук уже дал показания в полиции, теперь он находится в Следственном комитете. По данным канала, бизнесмена опрашивают как свидетеля.

Защита Бакальчука призвала не верить ложным сообщениям Telegram-каналов и следить за актуальной информацией в соцсетях сооснователя Wildberries. Также автор сообщения пообещал, что Бакальчук сам разъяснит ситуацию, расскажет подробности позднее.

Несколько Telegram-каналов вечером в среду написали, что Бакальчук был арестован.

Также показания следствию дают остальные участники инцидента со стрельбой возле офиса Wildberries, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Бакальчуки обвиняют друг друга

Сам Бакальчук отверг обвинения в том, что он якобы пытался незаконным путем проникнуть в офис компании в БЦ «Романов двор» в Москве, и заявил, что на него напали.

«Друзья, на меня и на мою команду пытались совершить нападение, когда мы приехали на переговоры по остановке строительства складов в офис в Романов переулок», — написал Бакальчук.

Предприниматель заявил, что во время конфликта у главного офиса фирмы в Москве его люди не были вооружены. По его словам, в момент стрельбы возле офиса компании его жизнь спасла охрана. А стрельбу начали сами охранники бизнес-центра.

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук вечером 18 сентября со слезами на глазах обратилась к своему мужу Владиславу.

«Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям? Как ты мог? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?» — сказала она.

Что случилось

Днем 18 сентября пресс-служба Wildberries сообщила, что Бакальчук пытается незаконно проникнуть с вооруженной охраной в офис компании в бизнес-центре «Романов Двор».

Примерно в то же время Telegram-канал Mash сообщил, что около офиса маркетплейса слышна стрельба, три человека получили ранения. Канал «Осторожно, новости» опубликовал видео начала конфликта. На записи несколько мужчин пытаются войти в здание бизнес-центра, а охранники их не пускают. В какой-то момент на видео слышна стрельба.

В СК РФ сообщили, что при стрельбе у офиса Wildberries в бизнес-центре «Романов Двор» пострадали семь человек. РИА Новости писало, что при стрельбе погибли двое охранников Wildberries. SHOT сообщил, что погибли 28-летний мастер спорта по вольной борьбе Ислам-Бек Эльмурзиев и 41-летний Адам Алмазов. «Известия» уточнили, что Адам был сотрудником полиции, замкомандира батальона ОМОН «Ахмат-1».

Татьяна Бакальчук подтвердила гибель сотрудника охраны офиса Wildberries и пообещала оказать помощь родным и близким погибшего.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, изучаются записи камер видеонаблюдения, допрашиваются свидетели. После конфликта у центрального офиса Wildberries в Москве полиция задержала порядка 10 человек.

В пресс-службе Wildberries и Russ рассказала«Газете.Ru», что первыми стрельбу открыли вооруженные люди, сопровождавшие Бакальчука.

Попытка захвата второго офиса

Позднее пресс-службе компании сообщили, что представители Бакальчука также пытались совершить рейдерский захват офиса компании Wildberries в бизнес-центре «Искра-парк» в районе Динамо.

По словам представителей компании, в офис пришли друзья Владислава Сергей Ануфриев и Владимир Бакин, адвокаты и 30-40 «людей в спортивно-военной форме», сломали дверь и применили силу к охраннику. Они требовали встречу с юристами и финансистами компании, но через полтора часа их вывели из офиса сотрудники полиции и службы безопасности.

«В момент захвата этого офиса сотрудники компании были оперативно эвакуированы и находились в безопасности», — добавили в Wildberries.