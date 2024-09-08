«Услышала крики, затем два выстрела». На Кубани 100 человек подрались из-за одной девушки Бастрыкин потребовал доклад о массовой драке в кубанском поселке Афипский

Председатель СК Бастрыкин запросил доклад по расследованию дела о массовой драке в краснодарском поселке Афипский, после которой задержали 43 человека. Очевидцы рассказали, что в драке участвовали от 100 до 150 человек, среди которых были местные и приезжие «неславянской внешности». Все началось в присутствии полицейских, которые пришли из соседнего отделения после стрельбы в воздух. По данным районной администрации, конфликт произошел на бытовой почве, молодые люди «поссорились из-за девушки». Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Уголовное дело

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал подготовить доклад о расследовании уголовного дела о массовой драке в поселке Афипский Краснодарского края, сообщили агентству ТАСС в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю Маслову А. К. представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — сказали в СК.

По предварительным данным следствия, рассказали в Следственном комитете, перепалка в Афипском случилась между местными жителями и лицами неславянской внешности. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). По этой статье предусматривается наказание до 7 лет лишения свободы.

О драке стало известно ночью 8 сентября, сама перепалка случилась вечером 7-го числа около Дома культуры в поселке городского типа в Северском районе Краснодарского края. В краевой прокуратуре сообщили, что группа лиц по предварительному сговору грубо нарушила общественный порядок.

«Толпа огромная, не менее 100-150 человек»

Как сообщили в управлении МВД по региону, после драки в ОМВД России по Северскому району доставили 43 человека для разбирательства.

Местная жительница Юлия, которая стала свидетелем происходящего, рассказала «Газете.Ru», что в потасовке участвовали по меньшей мере 100-150 человек. По ее словам, полицейские пришли на место, где проходила перепалка через полчаса, хотя «отделение полиции находится за углом здания, возле которого все происходило». Позже в присутствии правоохранителей завязалась драка «толпа на толпу».

«Услышала с балкона крики толпы, затем два выстрела. После чего и выбежала туда, вдруг кому из наших парней нужна была бы медицинская помощь. Но, как оказалось, стреляли в воздух. Толпа огромная, не менее 100-150 человек, наши местные ребята и чеченцы, дагестанцы», — сказала она.

По ее словам, драку удалось разнять спустя два часа. Уже под конец действия на место прибыл ОМОН. Юлия добавила, что не видела машин скорой помощи, но были участники драки с небольшими повреждениями и ранами.

Причины конфликта

Местные жители рассказали Telegram-каналу SHOT, что «стрелка» была назначена из-за того, что накануне на этом месте группа неизвестных избила молодого человека и девушку.

По сообщению районной администрации, конфликт произошел на бытовой почве. «Поссорились из-за девушки», — рассказали там.

Также в администрации сообщили, что никто из участников конфликта в медицинские учреждения не обращался, информации о каких-либо серьезных травмах среди участников нет, в полицию заявлений не поступало.