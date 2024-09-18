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SHOT: попытка прорыва в офис Wildberries была второй за последние два дня

SHOT: в офисе Wildberries со вчерашнего дня были усилены меры безопасности

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Телеграм-канал «SHOT»

Сегодняшняя попытка прорыва в здание центрального офиса компании Wildberries была второй за последние двое суток, пишет Life со ссылкой на SHOT.

По данным канала, 17 сентября толпа также пыталась попасть внутрь здания, однако потерпела неудачу, после чего меры безопасности были усилены. Кадры происходящего у БЦ «Романов двор» в Москве, где находится офис Wildberries, опубликовал Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Днем 18 сентября у офиса Wildberries произошла стрельба. Как заявили в пресс-службе Wildberries, в офис компании якобы пытался незаконно проникнуть сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук вместе со своей охраной, в связи с чем правоохранительные органы предприняли «необходимые меры».

Бакальчук эти обвинения отверг и заявил, что на него и его сотрудников напали, когда они приехали на переговоры по остановке строительства новых складов Wildberries. При этом в пресс-службе РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ — Прим. ред.) утверждают, что никаких встреч с Бакальчуком не было запланировано.

В результате инцидента у бизнес-центра пострадали несколько человек, некоторых граждан задержали.

Ранее Татьяна Бакальчук обвинила мужа в попытке захвата офисов Wilberries.

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Стрельба в офисе Wildberries
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